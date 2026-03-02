海藻ラーメンから海藻料理まで。海藻を主役にした新しい飲食体験。東京・八重洲／日本橋エリア「シーベジスタンド」3月2日オープン

合同会社シーベジタブル

合同会社シーベジタブル（共同代表：蜂谷 潤、友廣 裕一、本社：高知県安芸市）は、2026年3月2日（月）、東京・八重洲／日本橋エリアに同社初の常設飲食店「シーベジスタンド」をオープンします。昼は海藻ラーメン、夜は海藻ラーメンに加えて海藻料理や海藻を使ったお酒なども楽しめる酒場として営業し、海藻の魅力を広める新しい食文化を発信します。

シーベジタブルは、海藻の研究・生産・加工・販売までを手掛ける企業で、2016年の創業以来、30種類以上の海藻の種苗生産技術を確立し、10種類以上の海藻について量産に成功しています。また、世界初の地下海水を使用したすじ青のりの陸上栽培に成功し、これまで高知を拠点に全国30ヶ所以上*で海藻の陸上栽培と海面栽培に取り組んできました。現在、高知、熊本、岩手、秋田、静岡、山口、徳島、北海道、沖縄など、多岐にわたる地域で活動を展開しています。

シーベジタブルでは、2024年秋に日本橋三越本店・伊勢丹新宿店の120店舗で開催した「EAT&MEET SEA VEGETABLE」や、伊勢丹新宿店「サロン・デュ・ショコラ」にて＜カカオ×海藻＞のスイーツを二年連続で提供するなど、海藻の食文化をアップデートする取り組みを重ねてきました。このたび、日本国内および海外の方々にも海藻を主役にした食体験を届けたいという想いから、店舗を開くことになり、江戸時代から現在まで人や情報が交差し、伝統と革新が共存する八重洲・日本橋エリアにて展開することになりました。栄養価が高く、持続可能な食材として再評価される中で、シーベジタブルはその可能性をさらに広げ、新しい海藻食文化を提案していきます。

*試験段階を含む

昼も夜も提供する「海藻ラーメン」

シーベジスタンドの中心にあるのが、「海藻ラーメン」です。昼・夜ともに提供し、スープは、熊本・天草でこだわりの養殖に取り組む「ふく成」の真鯛を香ばしく焼き上げてとった出汁。かえしには、大豆を使わず、青のりと米麹を発酵させてつくった自家製の「青のりしょうゆ」を使用しています。麺は20種類以上を食べ比べ、スープとの相性を重視して選定した「浅草開化楼」の麺を使用しています。

海藻の種類によって、香りや食感、余韻は大きく変わります。夜はハーフサイズのご用意もあり、海藻酒場の料理の締めとしても楽しんでいただけます。

「粋」海藻ラーメン -5種の海藻-

海藻の素材感をシンプルに味わう「粋」。香ばしく焼き上げた真鯛からとった出汁に、大豆不使用で青のりと米麹を発酵させてつくった「青のりしょうゆ」を使用したかえしによるスープ。5種の海藻が織りなす彩りと食感をお楽しみください。

750円～1350円 ※海藻の種類やトッピングにより値段が変わります

青のりしょうゆ

タンパク質を多く含む青のりを大豆の代わりに使用して発酵させた調味料です。原料は、青のり、米麹、塩、水のみで、麹の甘い旨みと青のりの香りのバランスが調和したしょうゆになっています。数十パターンにわたる発酵試験を繰り返して生まれました。甘海老やアオリイカなど、素材の旨みを引き出す役割があります。その他に、シーベジスタンドでは、シーベジタブルの海藻商品も販売しています。

シーベジスタンド店内写真

店内には、シーベジタブル初の直営物販スペースも併設されています。ラーメンや海藻料理に使用される「青のりしょうゆ」をはじめ、シーベジタブルの海藻商品を販売。来店者が、海藻を使った料理だけでなく、ギフトや自宅でも楽しめる製品を手に入れることができます。

商品は、シーベジタブル公式オンラインストア(https://seaveges.com/collections/products)でもご購入いただけます。

＜関連インタビュー記事＞

友廣裕一｜海藻ラーメンからはじまる、＜食文化をつくる場所＞をつくる理由(https://seaveges.com/blogs/column/seavege-stand-interview_1)

岡田大介｜海藻を日常へ。東京・八重洲で生まれる「海藻ラーメン」の新しい風景(https://seaveges.com/blogs/column/seavege-stand-interview_2)

夜は「海藻酒場」として海藻を主役にしたメニューを展開

2026年3月のオープン以降、夜は海藻料理とドリンクをそれぞれ約15種類ご用意します。海藻にも旬があり、季節によって提供できる海藻は変化します。そのため、料理内容は固定せず、都度更新していきます。季節の野菜や魚と組み合わせながら、その時々の海藻の個性を活かした料理を提供します。

シーベジサラダ

一般的なサラダのように、野菜が主で海藻が少し入っている構成ではありません。とさかのりと若ひじきを中心に、季節の野菜やナッツ類をあわせることで、立体感のある見た目と、複数の食感を重ねています。海藻の量は、野菜と同じか、それよりも多いくらい。さっぱりとした味わいの中で、海藻そのものの存在感を楽しめます。

すじ青のりポテト

揚げ物は、すじ青のりが最も力を発揮する料理のひとつです。揚げたてのポテトにすじ青のりをたっぷりまとわせることで、香りが一気に立ち上がり、シンプルながら記憶に残る一皿に仕上がります。「すじ青のりって、こんなに香るんだ！」そんな驚きを感じてもらえる、シーベジスタンドを代表する一品です。北海道のみやまファームさんのフライドポテト専用じゃがいも「こがねまる」を使用。外はカリッ、中はほくほく。すじ青のりをたっぷりかけたやみつきポテトです。

すじ青のりのブッラータチーズ キウイ添え by Pizza 4P's

数量限定。予約の取れない人気店〈Pizza 4P's〉のチーズ職人が、須藤牧場の生乳100%を使用したモッツァレラの中に、濃厚なクリームと香り高いすじ青のりをたっぷりと閉じ込めた、シーベジスタンドのために特別に製造していただく特別な一皿です。キウイと、すじ青のりしょうゆをあわせてお召し上がりください。

シーベジスタンド料理長 大山浩輝

これまでパートナーシェフとしてシーベジタブルの取り組みに関わってきた大山浩輝が、開業を機に料理長に就任しました。2024年には、シーベジタブルの海藻を使った「海藻天ぷら 藻場亭（もばてい）」を牽引。その後も、海藻という食材の特性や可能性に向き合いながら、調理の現場で試行錯誤を重ねてきました。開業に向けては、シーベジスタンドの料理監修を務めた岡田大介とともに、海藻ラーメンや海藻料理の試作に取り組んできました。

はじめての方には、まずは海藻ラーメンを食べてもらいたいです。ラーメンは、シーベジスタンドが提案する「海藻の入口」です。食べたときに、海藻ってこんなに色々あるんだと、自然に伝わることを大事にしています。海藻は、香りも食感も非常に繊細で、少し手を加えるだけで印象が変わります。同じものをただ再現するだけでなく、その日の海藻の状態を見ながら、香りや旨みを立たせるバランスを大切にしています。（シーベジスタンド料理長 大山浩輝）

＜関連インタビュー記事＞

大山浩輝｜オープン後も変化し続けるシーベジスタンドで今考えていること(https://seaveges.com/blogs/column/seavegestand-oyama)

照明と壁で海藻の魅力を引き立てる空間デザイン

シーベジスタンドの内装は、海藻を単なる食材としてではなく、空間全体のテーマとして取り入れています。店舗内には、海藻を使った照明が施され、まるで海藻の世界に包まれているような感覚を与えます。

「海藻シャンデリア」には、クロメ、マクサ、アナメ、アツバノリ、ベニスナゴ、ヤツマタモク、ジョロモクなどの海藻を使用し、ステンレスフレームは三層構造になっています。光が落ちると、まるで水中から空を見上げるような美しいデザインに仕上げています。また、「昆布ペンダントライト」は、昆布を素材にした照明で、店舗の入り口で来店者を迎えます。これらの照明は、海藻の自然な美しさを引き立てるだけでなく、空間全体の雰囲気を深めます。

シーベジスタンド壁面と海藻シャンデリア昆布ペンダントライト

壁一面には、海藻を釉薬として使用して特別に焼き上げたタイルが施されており、一部には焼成の過程で海藻が残した痕跡をそのままデザインに反映させています。この空間づくりは、ふだん食材として海藻に触れることはあっても、その姿や形状を見る機会の少ない方々にも、海藻が持つ自然の魅力を体験していただき、さらに素材としての可能性を体感していただくことを目指しています。

シーベジスタンド壁面シーベジスタンド壁面

＜関連記事＞

海藻の可能性を、空間で実験する。八重洲拠点の内装と照明が生まれるまで(https://seaveges.com/blogs/column/yaesu-interior)

シーベジスタンド

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93542/table/72_1_ec1739d0620055841289dca8bab7076c.jpg?v=202603021151 ]シーベジスタンドWebサイト :https://seavege-stand.com/

合同会社シーベジタブル

シーベジスタンド外観シーベジスタンドのロゴシーベジスタンドのロゴ

合同会社シーベジタブルは、海藻の研究、栽培、加工を行う企業で、海藻を食材としての新しい可能性を切り拓いています。私たちは、磯焼けなどの環境問題により減少しつつある海藻に対し、陸上栽培と海面栽培の技術を確立し、新たな生産の仕組みを構築しています。これにより、生態系の回復に貢献しつつ、環境負荷の少ない栽培技術を確立しています。



日本の海域には、約1,500種類を超える海藻が生息しており、その多くが食用として利用可能ですが、実際に食卓に並ぶのはわずか数十種類のみです。シーベジタブルは、未開拓の1400種類以上の海藻を新しい食材として提案し、その可能性を広げています。私たちの目指すのは、過去の海藻食文化を守りながら、新たな海藻食文化の創造です。その先には、海も人も健康に保つ未来が広がっていると信じ、日々活動しています。

https://seaveges.com/

陸上栽培海面栽培[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JR83O9NEeIc ]