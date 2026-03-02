「東京初上陸」小屋キットTINY｜建築・建材展2026で期間限定実物展示

株式会社ネオ・クラフト

株式会社ネオ・クラフト（本社：千葉県大網白里市、代表取締役：新原貴之）は、2026年3月3日から6日まで東京ビッグサイト西3ホール（AC2105）で開催される「建築・建材展2026」に出展し、これまで千葉県内でのみ公開してきた組立式建築「小屋キットTINY」を東京で初めて実物展示する。

今回の出展では、小屋キットTINYそのものの展示に加え、建設業に限らず異業種からも参入可能な新規事業モデルの全体像を公開する。

千葉県で展開してきた組立式小屋「小屋キットTINY」。延床10平方メートル 以下のパネル構造型小規模建築として東京ビッグサイト「建築・建材展2026」で初の実物展示を行う。

現地組立式の小屋キットは場所に左右されずに設置可能。建築建材展で出展中の小屋キットは、わずか3時間で組立完成した。

※画像は九十九里海沿い展示場より

■小屋キットは全国販売可能な事業モデル

小屋キットTINYは、延床10平方メートル 以下で設計されたパネル構造型の組立式小規模建築である。現地施工は2名で対応可能とし、大型設備や自社工場を必要としない。キット供給型の仕組みにより、在庫リスクを抑えながら事業展開が可能となっている。

販売代理店制度

販売代理店制度では、本体価格の20％が粗利として確保される設計。さらにオプション収益は代理店側の利益となる仕組みを採用している。現地組立が出来る＝販売代理店となることが可能。

同社はこのモデルを、建設業に限定しない“ビジネスパッケージ”として設計している。

今回の展示会で対象として想定しているのは、

- 不動産業：空き地活用や中古住宅の付加価値として- 外構業：もっともマッチングする庭回りの提案として- 建材流通業：既存顧客へ向けたPRとして- 営業会社：提案次第で幅広い活用が可能- 異業種法人：新たな事業モデルの一環として

など、自社で施工体制を持たない企業や新規事業を模索する事業者である。新たな顧客層へのアプローチとして小屋キット事業の検討をお勧めしたい。

参入障壁の設計

異業種からの参入障壁を下げるため、小屋キット事業は以下の体制を整備している。

- 1日完結型の施工研修：千葉県で開催する初回組立研修は未経験でも覚える事が可能- 動画施工マニュアル完備：本部が配信する組立動画で何度でも確認が可能- 必要工具一式の初回配布：組立に必要な工具類を研修時に提供します- SNS販促サポート体制（CLI）：ショート動画運営を行う同グループ（株式会社CLI)にてショート動画サポートを実施可能です。

■建築建材展2026のブース

新サイズの小屋キットを展示（画像：左）

大型モニターで組立動画を公開（画像：右）

小屋キット専用サイトはこちは（外部リンクへ）(https://koyakit-tiny.studio.site/)

■SNS×動画で100％集客を実施する

小屋キットTINYはデジタル集客支援に力を入れており、小屋キット関連サイトは月間5万PVを超える。集客・受注の約9割はTikTok、YouTube、SNS経由となっている。

「小屋」という商材は視覚的訴求力が高く、ショート動画との親和性が高いことが特徴。

今回の出展では、ショート動画を活用したCLIの集客事例や運営支援体制についても紹介する。

今回の出展目的

市場のニーズを作り出す小屋キットTINYは毎年リニューアルを行っています。

今回の建築・建材展出展の目的は以下の通り。

- 新サイズラインナップの発表：これまでの全6サイズに加え、新たなサイズを展示- 異業種からの新規参入機会：業種を問わずに参入可能なビジネス展開を解説- 小屋事業を起点に新たな収益モデル：実績ある仕組みを活用した再現性ある事業モデルを公開- ショート動画を軸とした販促戦略：CLIのショート動画がバズる理由と集客動線を公開- 組立式小屋の実物体験機会：都内で初となる小屋キット実物展示で市場のニーズを体感可能

また、実際に小屋キットを販売・施工している代理店もブースに参加し、導入後の収益構造や運営の実態について説明する予定である。

代表者コメント（代表取締役 新原）

建築業でなくても小屋事業は展開できます。既存代理店でも製造業から参入し実績を出しているエリアも。何より重要なのは商品ではなく“仕組み”で市場拡大することです。今回の展示では小屋キットTINYを通じて、異業種からでも始められる持続可能な事業モデルを提示したいと考えています。

■メディア関係者様へ

展示会期間中、ブース撮影や取材対応が可能です。お気軽にお声掛けください。

掲載実績

・TBS 「THE TIME'」マーケティング部にて放映

・雑誌「世田谷ベース」掲載

出展概要

展示会名：建築・建材展2026

会期：2026年3月3日～6日（4日間）

会場：東京ビッグサイト 西3ホール

ブース番号：AC2105

会社概要

株式会社ネオ・クラフト

千葉県大網白里市北今泉3696-157

MAIL：info@neo-craft.biz TEL：0475-71-2528