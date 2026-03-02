【LINE GAME】『LINE：ディズニー ツムツム』にて、TVアニメ30周年『名探偵コナン』スペシャルイベント開催！『名探偵コナン』より、特別なボイス付き新ツム登場

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社が運営するカジュアルパズルゲーム『LINE：ディズニー ツムツム』（iPhone・Android対応／無料）において、2026年3月1日（日）より、TVアニメ30周年『名探偵コナン』スペシャルイベントを開催します。

3月1日（日）より、TVアニメ30周年『名探偵コナン』スペシャルイベントを開催します。本イベントでは『LINE：ディズニー ツムツム』に『名探偵コナン』より、特別なボイス付きの新ツムとして2つのスキルが使えるペアツム「コナン＆キッド」と「毛利蘭」「毛利小五郎」の3種類が期間限定で登場。さらに後日「安室透」「灰原哀」の2種類も登場予定です。

イベントの開催を記念して、スペシャルイベントキャンペーンとツムツム謎解きチャレンジ！を同時開催します。スペシャルイベントキャンペーンでは、キャンペーンに参加するだけで「江戸川コナン＋」ツムがもらえるほか、キャンペーン内のミッションクリアでスキルチケットやアイテムチケットなどが最大30枚もらえます。また、マイミッションクリアで応募券を獲得でき、集めた応募券でオリジナルグッズ「『名探偵コナン』ツムハンドタオル」などに応募できます。

ツムツム謎解きチャレンジ！では、特設サイトの謎解きページのシェアが1,000ポスト達成で後日全員に「江戸川コナン＋」ツムを配布します。さらに、謎解きページの謎解きに挑戦し、感想をポストすると、抽選で100名様にAmazonギフトカード5,000円分が当たるチャンスもあります。

ほかにも、ゲーム内では、コナンたちの依頼に応えながら米花町の日常を楽しめる新イベント「名探偵コナン 米花町の日常」も開催します。

今だけのTVアニメ30周年『名探偵コナン』スペシャルイベントをお楽しみください。

■TVアニメ30周年『名探偵コナン』より、特別なボイス付きのペアツム「コナン＆キッド」と「毛利蘭」「毛利小五郎」が期間限定で登場

2つのスキルが使えるペアツム「コナン＆キッド」がスキルボーナスチャンスで登場します。ペアツム「コナン＆キッド」は演出に合わせてボイスが変わります。

【登場期間】2026年3月1日（日）0:00～3月31日（火）23:59

※2026年3月1日（日）0:00～3月4日（水）10:59までプレミアムBOXで確率UP中

※「コナン＆キッド」は初回獲得時にスキル3の状態で獲得できるペアツムです

【新ツム概要】

コナン＆キッド（ボイス付き/期間限定）：卓越した推理力の探偵「コナン」と大怪盗「怪盗キッド」 2種類のスキルを使えるよ！

＜スキル紹介＞

スキル1：江戸川コナン

キッドが化けたツムを見破るよ！

キッドのスキル中に発動できるよ！

スキル2：怪盗キッド

キッドが他のツムに化けて姿を消すよ！

効果はコナンのスキルを発動するまで続くよ！

毛利蘭 （ボイス付き/期間限定）：工藤新一の幼なじみ。帝丹高校空手部所属

縦ライン＋画面中央のツムを消すよ！

毛利小五郎（ボイス付き/期間限定）：「眠りの小五郎」として知られる私立探偵。毛利蘭の父 一緒につながるコナンがでるよ

つなぐと周りのツムも消すよ！

■＜予告＞さらに「安室透」「灰原哀」の新ツムが後日登場予定

■ゲーム内の新イベント「名探偵コナン 米花町の日常」開催！

3月1日（日）より、ゲーム内にて、新イベント「名探偵コナン 米花町の日常」を開催します。本イベントでは、コナンたちの依頼に応えながら米花町の日常を楽しめます。スペシャルミッションでキーアイテムを集めて依頼を解決すると「記念写真」が見られるほか、ピンズ※がもらえます。さらに依頼４をクリアするとLINEスタンプを獲得できます。「コナン＆キッド」「毛利蘭」「毛利小五郎」に加え、プレミアムBOXとプレミアムBOX＋から出る今月の新ツムすべてにキャラクターボーナスがつき、ミッションをクリアしやすくなります。

※ピンズとは、イベントクリアやハイスコアなど特定の条件を満たすともらえるゲーム内の称号です。入手したピンズはホーム画面やプロフィール画面に飾ることができます

【開催期間】2026年3月1日（日）11:00～3月31日（火）23:59

■『LINE：ディズニー ツムツム』TVアニメ30周年『名探偵コナン』スペシャルイベントキャンペーン開催

『LINE：ディズニー ツムツム』TVアニメ30周年『名探偵コナン』スペシャルイベントを記念して、スペシャルイベントキャンペーンを開催します。本キャンペーンは参加するだけで「江戸川コナン＋」ツムがもらえます。さらに、キャンペーン内のミッションクリアでスキルチケットやアイテムチケットなどが最大30枚もらえるほか、マイミッションクリアで応募券が手に入ります。集めた応募券で、オリジナルグッズの「『名探偵コナン』ツムハンドタオル」などに応募できます。

【開催期間】

応募券獲得期間：2026年3月1日（日）～3月31日（火）23:59

応募可能期間：2026年3月1日（日）～4月5日（日）23:59

【賞品および当選人数】

A賞：『名探偵コナン』ツムハンドタオル…500名様

B賞：ディズニーストアギフトカード3,000円分…30名様

C賞：えらべるPay3,000円分…30名様

D賞：スキルチケット×1…50名様

E賞：コイン×10,000…10,000名様

■『名探偵コナン』スペシャルイベント開催記念！ツムツム謎解きチャレンジ！開催

特設サイト内の謎解きページから謎解きに挑戦すると豪華賞品が当たる、ツムツム謎解きチャレンジ！を開催します。謎解きページをシェアし、みんなで1,000ポストを達成すると、後日全員に「江戸川コナン＋」ツムを配布します。さらに、謎解きページの謎解きに挑戦し、最終問題を解いて感想をポストした方の中から抽選で100名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼントします。詳細は特設サイトよりご確認ください。

【開催期間】2026年3月1日（日）～3月31日（火）23:59

【賞品および当選人数】

1,000ポスト達成：後日全員に「江戸川コナン＋」ツム配布

最終問題を解いてシェア：抽選で100名様にAmazonギフトカード5,000円分プレゼント

【特設サイト】https://lin.ee/bzCBX9U/blog/dc/

『LINE：ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲームです。「ツム（ぬいぐるみ）」を3つ以上なぞって消していく手軽さや爽快感に加え、ディズニーキャラクターの愛らしいビジュアルが幅広いユーザー層から支持され、2014年1月29日に日本で先行公開以降、2014年7月1日にアメリカ・イギリスなどの欧米市場およびタイ・台湾などの東アジア市場を中心とする154の国と地域にて公開しています。2024年2月時点で、世界累計1億ダウンロードを突破しました。

＜ゲーム概要＞タイトル名：LINE：ディズニー ツムツム

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語／英語／中国語（繁体字）

サービス地域：全世界（一部地域を除く）

サービス開始日：2014年1月29日（日本語版）／2014年7月1日（英語版）

価格：無料（アイテム課金）

開発：NHN PlayArt 株式会社

運営：LINEヤフー株式会社

＜著作権等表記＞

(C) Disney

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります