『BanG Dream!』×「ROUND1」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『BanG Dream!』×「ROUND1」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『BanG Dream!』×「ROUND1」のコラボレーションアイテムの受注を2月24日（火）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/191,408,484,485,1633?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





山吹 沙綾、美竹 蘭、大和 麻弥、今井 リサ、松原 花音、桐ヶ谷 透子、ロック、千早 愛音、アモーリス、仲町 あられの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。



AMNIBUS/ARMA BIANCA限定受注商品になります。




▼描き下ろし ボウリングシャツver. トレーディングアクリルスタンド







お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)


種類 ：全10種


サイズ：本体：（約）67×60mm　台座：（約）39×30mm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼描き下ろし ボウリングシャツver. トレーディングアクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \715(税込), BOX \14,300(税込)


種類 ：全20種


サイズ：本体：（約）60×60mm　厚み：1mm


素材 ：アクリル




▼描き下ろし ボウリングシャツver. トレーディングミニ色紙







コレクションしやすいミニサイズで、様々な場所に飾ってお使いいただけます。
お部屋やオフィスで、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）13.5×12cm


素材 ：紙




▼描き下ろし ボウリングシャツver. トレーディンググリッター缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 A ボウリングシャツver. グリッター75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類 ：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材 ：紙、ブリキ




▼描き下ろし ボウリングシャツver. トレーディングダイカットステッカー







合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）60×48mm


素材 ：紙、PP




▼描き下ろし ボウリングシャツver. パーツ付きBIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 山吹 沙綾 ボウリングシャツver. パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,980(税込)


種類 ：全10種（山吹 沙綾、美竹 蘭、大和 麻弥、今井 リサ、松原 花音、桐ヶ谷 透子、ロック、千早 愛音、アモーリス、仲町 あられ）


サイズ：（約）19.1×12.7cm　厚み：3mm　※組み立て前


素材 ：アクリル




▼描き下ろし ボウリングシャツver. BIG缶バッジ





※画像は「描き下ろし 山吹 沙綾 ボウリングシャツver. BIG缶バッジ」を使用しております。



背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。
カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,100(税込)


種類 ：全10種（山吹 沙綾、美竹 蘭、大和 麻弥、今井 リサ、松原 花音、桐ヶ谷 透子、ロック、千早 愛音、アモーリス、仲町 あられ）


サイズ：（約）直径15.2cm


素材 ：紙、ブリキ




▼描き下ろし ボウリングシャツver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー







※画像は「描き下ろし 山吹 沙綾 ボウリングシャツver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー」を使用しております。



キーホルダーパーツはワイヤー仕様になっております。
カバンや小物につけてメンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \990(税込)


種類 ：全10種（山吹 沙綾、美竹 蘭、大和 麻弥、今井 リサ、松原 花音、桐ヶ谷 透子、ロック、千早 愛音、アモーリス、仲町 あられ）


サイズ：キャラクター：（約）40×30mm　モチーフ：（約）31×25cm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼トレーディング ちびキャラ アクティビティver. アクリルスタンド







山吹 沙綾、美竹 蘭、大和 麻弥、今井 リサ、松原 花音、桐ヶ谷 透子、ロック、千早 愛音、アモーリス、仲町 あられの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)


種類 ：全10種


サイズ：本体：（最大約）69×42mm　台座：（約）直径35mm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼トレーディング ちびキャラ アクティビティver. アクリルキーホルダー







山吹 沙綾、美竹 蘭、大和 麻弥、今井 リサ、松原 花音、桐ヶ谷 透子、ロック、千早 愛音、アモーリス、仲町 あられの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルキーホルダーに仕上げました。


カバンや小物につけてメンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）63×55mm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼トレーディング ちびキャラ アクティビティver. グリッター缶バッジ







山吹 沙綾、美竹 蘭、大和 麻弥、今井 リサ、松原 花音、桐ヶ谷 透子、ロック、千早 愛音、アモーリス、仲町 あられの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 B ちびキャラ アクティビティver. グリッター75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類 ：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材 ：紙、ブリキ




▼トレーディング ちびキャラ アクティビティver. ダイカットステッカー







山吹 沙綾、美竹 蘭、大和 麻弥、今井 リサ、松原 花音、桐ヶ谷 透子、ロック、千早 愛音、アモーリス、仲町 あられの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、ダイカットのステッカーに仕上げました。


合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。


パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（最大約）58×52mm


素材 ：紙、PP




▼ちびキャラ アクティビティver. A5硬質ケース







※画像は「山吹 沙綾 ちびキャラ アクティビティver. A5硬質ケース」を使用しております。



各メンバーの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、ケースに仕上げました。


A5サイズ以内のチケットやポストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。



▽仕様


価格 ：各 \990(税込)


種類 ：全10種（山吹 沙綾、美竹 蘭、大和 麻弥、今井 リサ、松原 花音、桐ヶ谷 透子、ロック、千早 愛音、アモーリス、仲町 あられ）


サイズ：外寸：（約）22.2×15.9cm　内寸：（約）21.0×14.8cm（A5サイズ）


素材 ：硬質PVC




▼ROUND1について


スポーツからリラクゼーションまで。


複合エンターテインメント空間「ラウンドワン」




https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



