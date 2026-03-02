高所作業車の手挟まれを防ぐ「TUKAMAN」シリーズに新型登場！

株式会社レンタルのニッケン

2026年３月2日

株式会社レンタルのニッケン

株式会社レンタルのニッケン（本社：東京都港区、社長：齊藤良幸）は、トラック式高所作業車及びブームリフト等の運転操作時に発生する「手摺への挟まれ事故」を防止する新型安全装置

「TUKAMAN2号（L）」を開発いたしました。

１．開発の背景

当社は、株式会社竹中工務店様と共同で開発した「TUKAMAN」を2025年6月25日に発表し、多くのお客様より高い評価をいただきました。「TUKAMAN」は、垂直昇降式高所作業車（テーブルリフト）用の手摺挟まれ防止の対策商品として開発、その後、利用されたお客様から

「トラック式高所作業車やブームリフトでも使用したい」

「より広い手摺・複数人作業の環境でも対応できるモデルがほしい」

といったご要望が多数寄せられ、この度シリーズの進化系となる「TUKAMAN2号（L）」を開発いたしました。新型では従来の構造を見直し、より広いバケット環境や多方向からの挟まれリスクに対応できるよう安全性と汎用性を大幅に向上させました。

２．商品の特徴

１）誰でも簡単取り付け可能（約30秒で設置）

工具不要でバケット手摺に固定でき、現場での取り付け・取り外しもスムーズに行えます。

２）４方向をしっかりガード

前後左右を囲む構造により、どの方向の操作でも作業員の身体を確実に保護します。

３）幅調節が可能な手摺スライド機構

スライド式フレームにより、車両やメーカーを問わず複数サイズのバケットに対応。

2人乗りバケットでも安全空間を確保できます。

■商品取り付け時の様子（様々なメーカー・型式に対応）

レンタルのニッケンは、これからも「お客様の困った」に耳を傾け、より安心してご利用いただける製品の開発・提供に全力で取り組んでまいります。