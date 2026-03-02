【第４弾発表】オープン記念「こもれびマルシェ」開催『TREE HOTEL NIKKA 菰野』10ブース出店・餅つき体験・キッズルーム無料開放も実施

ニッカホーム株式会社TREE HOTEL NIKKA 菰野（ツリーホテル ニッカ こもの）

ニッカホーム株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、2026年3月7日（土）に三重県菰野町にグランドオープンする、ツリーハウス宿泊・グランピング・BBQを融合した施設「TREE HOTEL NIKKA 菰野（ツリーホテル ニッカ こもの）」グランドオープン当日、オープン記念イベントとして「こもれびマルシェ」を開催いたします。

開催時間は10時から16時まで、入場は無料、どなたでもご参加いただけます。

■ フード・雑貨・体験教室など10ブースが出店

当日は、地域の出店者によるマルシェを実施。

・フード

・ハンドメイド雑貨

・ワークショップや体験教室

など、合計10ブースが並び、

子どもから大人まで楽しめる内容となっています。

自然に囲まれた敷地内で、食べて、体験して、ゆったりと過ごせる1日を提供します。

■ 目玉企画「餅つき体験」を開催

当日の目玉企画として、餅つき体験を実施。

お子さまにも参加いただける体験型イベントとして、

オープンを祝う賑やかな催しを予定しています。

昔ながらの体験を通して、世代を超えて楽しめる場を創出します。

■ キッズルームエリア無料開放

施設内の室内キッズルームエリアも無料開放。

天候に左右されず遊べる空間として、

未就学児から小学校低学年のお子さままで安心して利用できます。

マルシェとあわせて、親子で一日中楽しめる環境を整えています。

■ ペット同伴可能

当日はペット同伴での来場も可能。

家族の一員であるペットと一緒に、自然豊かな敷地内でイベントをお楽しみいただけます。

■ クリスマスマーケットをコンセプトにしたツリーハウスも公開

宿泊エリアでは、

クリスマスマーケットをコンセプトに装飾されたツリーハウスもご観覧いただけます。

木の温もりを感じる空間と、季節感あふれる装飾が融合した特別な演出を、

ぜひ現地でご覧ください。

■ 宿泊予約の受付中

「木の上に泊まる」という非日常の体験を提供する全棟ツリーハウスの客室、および自然の中で楽しむBBQプランの予約受付を、本日より公式サイトにて開始いたしました。

予約開始日： 2026年2月13日（金）より順次開始

対象： 2026年3月7日（土）以降の宿泊・利用分

公式サイト（予約ページ）： https://www.treehotelnikka.com/

クリスマスデザインにデコレーションされたツリーハウス

ツリーハウスバーベキュースペースカフェスペースバーベキューセット

■ TREE HOTEL NIKKA 菰野とは

鈴鹿山脈の麓、三重県菰野町に誕生する「木」「自然」「遊び」をテーマにした体験型グランピング施設です。 リフォームのプロであるニッカホームが、木の質感を活かした宿泊空間と、家族や仲間と過ごす心地よい時間を提供します。

宿泊： 木の上の非日常を味わうツリーハウス

食事： 自然の空気の中で楽しむ本格BBQ

遊び： 天候を問わず楽しめる広々とした屋内キッズパーク

■ 施設概要

施設名：TREE HOTEL NIKKA 菰野

開業日：2026年3月7日（土）

所在地：三重県三重郡菰野町音羽1541-17(https://maps.app.goo.gl/4GKHGtbZy3NVAmBL9)

公式サイト：https://www.treehotelnikka.com/

問い合わせ先：080-6625-8836

運営：ニッカホーム株式会社

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

