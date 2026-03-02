TVアニメ『【推しの子】』の【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『【推しの子】』の商品の受注を2月23日（月）より開始いたしました。
https://amnibus.com/products/title/1056?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングアクリルカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングホログラム缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングブロマイド
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)
種類 ：全16種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングイラストカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,125(税込)
種類 ：全15種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. 等身大タペストリー
※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 等身大タペストリー」を使用しております。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \10,780(税込)
種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）
サイズ：（約）190×80cm
素材 ：ポリエステル
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. マルチデスクマット
※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. マルチデスクマット」を使用しております。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,960(税込)
種類 ：全6種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ、集合）
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. 特大アクリルスタンド
※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,300(税込)
種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）
サイズ：本体：（約）24.9×11.6cm 台座：（約）10.7×5cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. BIGアクリルスタンド
※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）
サイズ：本体：（約）19.3×9cm 台座：（約）6.9×3.4cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. A3マット加工ポスター
※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. A3マット加工ポスター」を使用しております。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）
サイズ：A3
素材 ：紙
▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. 75mmグリッター缶バッジ
※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \770(税込)
種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼【推しの子】 描き下ろし ロックバンドver. トレーディンググリッター缶バッジ
アイ、ルビー、有馬かな、MEMちょの描き下ろしイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「【推しの子】 描き下ろし 有馬かな ロックバンドver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)
種類 ：全8種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
https://amnibus.com/products/title/1056?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
