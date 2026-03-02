TVアニメ『【推しの子】』の【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『【推しの子】』の商品の受注を2月23日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1056?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングホログラム缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,125(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. 等身大タペストリー

※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 等身大タペストリー」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \10,780(税込)

種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）

サイズ：（約）190×80cm

素材 ：ポリエステル

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. マルチデスクマット

※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. マルチデスクマット」を使用しております。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全6種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ、集合）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. 特大アクリルスタンド

※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）

サイズ：本体：（約）24.9×11.6cm 台座：（約）10.7×5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. BIGアクリルスタンド

※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）

サイズ：本体：（約）19.3×9cm 台座：（約）6.9×3.4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. A3マット加工ポスター

※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. 75mmグリッター缶バッジ

※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼【推しの子】 描き下ろし ロックバンドver. トレーディンググリッター缶バッジ

アイ、ルビー、有馬かな、MEMちょの描き下ろしイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「【推しの子】 描き下ろし 有馬かな ロックバンドver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会