TVアニメ『【推しの子】』の【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

TVアニメ『【推しの子】』の【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『【推しの子】』の商品11種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『【推しの子】』の商品の受注を2月23日（月）より開始いたしました。



アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングアクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材 ：アクリル




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングホログラム缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類 ：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材 ：紙、ブリキ




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングブロマイド







コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)


種類 ：全16種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材 ：紙




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. トレーディングイラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,125(税込)


種類 ：全15種


サイズ：（約）80×50mm


素材 ：紙




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. 等身大タペストリー







※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 等身大タペストリー」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \10,780(税込)


種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）


サイズ：（約）190×80cm


素材 ：ポリエステル




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. マルチデスクマット







※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. マルチデスクマット」を使用しております。



デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \3,960(税込)


種類 ：全6種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ、集合）


サイズ：（約）60×35cm


素材 ：ポリエステル、ラバー




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. 特大アクリルスタンド







※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \3,300(税込)


種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）


サイズ：本体：（約）24.9×11.6cm　台座：（約）10.7×5cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. BIGアクリルスタンド







※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,980(税込)


種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）


サイズ：本体：（約）19.3×9cm　台座：（約）6.9×3.4cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. A3マット加工ポスター







※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. A3マット加工ポスター」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \880(税込)


種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）


サイズ：A3


素材 ：紙




▼【推しの子】 描き下ろし 星空メイドver. 75mmグリッター缶バッジ







※画像は「【推しの子】 描き下ろし アイ 星空メイドver. 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \770(税込)


種類 ：全5種（アイ、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょ）


サイズ：（約）直径75mm


素材 ：紙、ブリキ




▼【推しの子】 描き下ろし ロックバンドver. トレーディンググリッター缶バッジ







アイ、ルビー、有馬かな、MEMちょの描き下ろしイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「【推しの子】 描き下ろし 有馬かな ロックバンドver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)


種類 ：全8種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材 ：紙、ブリキ




(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会