現代人の「磨き残し」リスクに警鐘「奇跡の歯ブラシ」から、厚さ3mmの極薄ヘッド「スリム」が新登場

株式会社AbemaTV（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋）が展開するオーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）」は、「奇跡の歯ブラシ」シリーズより、ブランド史上最も薄いヘッドを採用したプレミアムモデル「HaRENO 奇跡の歯ブラシ スリム」を2026年3月3日（火）より、ロフトにて先行発売いたします。

■ 背景：なぜ今、「スリム」が必要なのか

オーラルケア意識が高まる一方、丁寧にブラッシングしても奥歯の磨き残しを指摘されるケースは後を絶ちません。

結果として、一番奥の歯の裏側や歯ぐきの境目に毛先が物理的に到達せず、「磨いたつもり」でも汚れが残るジレンマが生じていました。

この物理的な限界を突破すべく、本商品はヘッドをわずか約3mmの極薄に設計。頬との狭い隙間にも引っかかることなく滑り込み、これまで死角となっていた奥歯の裏側へダイレクトにアプローチします。

■ 商品の3大特長と注目ポイント

1. 【構造】わずか3mmの極薄ヘッド。物理的限界を突破

スムーズに潜り込む約3mmの設計。頬の内側を擦ることなく、圧倒的な可動域を確保しました。これにより、磨き残しの温床となる「奥歯のザラつき」を物理的に攻略します。

2. 【機能】独自の「ピラミッド形状」による隙間清掃力

特許技術取得※のピラミッド形状のブラシを採用。なぞるだけで歯間や歯ぐきの境目に毛先が入り込み、効率的に汚れを掻き出します。スリム化しても、その清掃力は妥協していません。

※ 特許6692604

3. 【心理】「磨いたつもり」から「磨き切った確信」へ

「ちゃんと磨いているはずなのに、定期健診で指摘される」というユーザーの心理的負債を解消。物理的に届いているという感覚（フィードバック）が、毎日のオーラルケアを「作業」から「前向きな習慣」へと変質させます。

■ リスク管理と品質へのこだわり

単なる「細さ」の追求ではなく、過度な力がかかりすぎないPET素材のハンドルを採用するなど、歯ぐきへの負担軽減にも配慮しています。

■ 商品概要

商品名 ： HaRENO 奇跡の歯ブラシ スリム

価格 ： 730円（税込）

発売日 ： 2026年3月3日（火）

販売チャネル ： ロフト先行発売

（2026年4月1日(水)より順次、公式EC、全国のドラッグストア・量販店へ拡大）

カラー ： クリアブラック／クリアブラウン

材質 ： 柄（PET）／ 毛（ナイロン）

【奇跡の歯ブラシについて】

なぞるだけで汚れが落ちる「奇跡の歯ブラシ」

特許技術取得*のピラミッド形状のブラシが、「歯と歯のすき間」や「歯と歯ぐきの境目」の見えない汚れを落とします。隙間汚れをなぞるだけで効率良く落とせるため、どなたでも磨き残しが少なくなる画期的な歯ブラシです。

本当に磨ける歯ブラシとして、多くの歯科医の方にも絶賛のお言葉を頂いており、歯科医院においてもお取り扱いを頂いています。

※特許6692604

【オーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）」について】

「人生100年時代をハレにする」

人生100年時代において、虫歯や歯周病などのお口の健康と向き合うことは、今以上に大切な習慣となります。ところが、歯磨きは「面倒くさいもの」とネガティブな印象を持っている方も多いのではないでしょうか。そこで、私たちはあたらしいオーラルケア体験を通し、毎日のオーラルケアを前向きに楽しい習慣へと変えることで、人生100年時代の健康に寄与したいと考えています。

オーラルケアの「しなきゃ」を「したい」へ変える、「したい」は、未来を明るくする始まりだから。

＜公式サイト＞ ：https://hareno100.jp/

＜公式Instagram＞ ：https://www.instagram.com/hareno100

【会社概要】

株式会社AbemaTV

所在地：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

代表者：代表取締役社長 藤田晋

事業内容： 動画配信事業など

URL: https://abematv.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

HaRENO広報事務局（共同ピーアール内）

担当：秋山、鳥海

TEL：080-1032-8649 E‐mail：HaRENO-pr@kyodo-pr.co.jp