『初音ミク GTプロジェクト』のトレーディング Ani-Art アクリルスタンド vol.2などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『初音ミク GTプロジェクト』の商品11種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『初音ミク GTプロジェクト』の商品の受注を2月24日（火）より開始いたしました。

▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド vol.2

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art アクリルスタンド 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \12,320(税込)

種類 ：全14種

サイズ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）49.5×49.5mm 厚み：3mm

特典：本体：（約）68×60mm 台座：（約）50×39mm 厚み：3mm

素材：アクリル

▼トレーディング Ani-Art アクリルキーホルダー

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「レーシングミク 2025Ver. アクリルキーホルダー 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \10,472(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）65×63mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art アクリルカード vol.2

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \10,472(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art メタリック缶バッジ vol.2

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、メタリック仕様の缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造の都合上、缶バッジの地の色が薄く浮き出る場合がございます。あらかじめご了承ください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art メタリック缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \583(税込), BOX \8,162(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art 缶バッジ vol.2

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \528(税込), BOX \7,392(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第2弾 A4キャラファイングラフオーバーレイ

※画像は「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第2弾 A4キャラファイングラフオーバーレイ ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャラファイングラフに仕上げました。

キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。

また、額縁のアクリル面材にフルカラー印刷をすることで立体的な表現を施したプレミアムな逸品です。

絵画のように飾ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \17,600(税込)

種類 ：全4種（ver.A、ver.B、ver.C、ver.D）

サイズ：額縁：（約）41×31.8cm イラスト：A4 プレート：（約）1.5×5cm

素材 ：本体：紙 額：樹脂 プレート：アルミニウム

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art ナンバープレート風アルミプレート

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ナンバープレートに仕上げました。

ナンバープレートをイメージにデザインをしたアルミ製のプレートです。

ナンバー部分にはミクを彷彿とさせる「39」や「01」の数字等を入れ、商品全体でミクを感じられるデザインにしました。

お部屋に飾ったり、愛車と撮影したり、日常の様々なシーンでご活用ください。

※本製品を取り付けた自動車等での走行は行わないでください。

道路運送車両法違反になります。

▽仕様

価格 ：各 \10,780(税込)

種類 ：全2種（Ani-Art、Ani-Art 第2弾）

サイズ：（約）33×16.5cm

素材 ：アルミ

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第3弾 マルチデスクマット

※画像は「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第3弾 マルチデスクマット ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \4,015(税込)

種類 ：全4種（ver.A、ver.B、ver.C、ver.D）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第3弾 BIGアクリルスタンド

※画像は「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第3弾 BIGアクリルスタンド ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（ver.A、ver.B、ver.C、ver.D）

サイズ：本体：（約）15.2×10.3cm 台座：（約）10.3×3.2cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第3弾 BIG缶バッジ

※画像は「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第3弾 BIG缶バッジ ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全4種（ver.A、ver.B、ver.C、ver.D）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第3弾 A3マット加工ポスター

※画像は「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第3弾 A3マット加工ポスター ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全4種（ver.A、ver.B、ver.C、ver.D）

サイズ：A3

素材 ：紙

