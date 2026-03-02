日本発・馬油スキンケアブランド「&NAGOMI」、Newsweek日本版「世界が尊敬する日本人100人」選出のFumiya氏がブランドアンバサダーに就任
日本発の馬油スキンケア・ヘアケアブランド「&NAGOMI（アンドナゴミ）」は、フィリピンを中心にアジアで活躍するアーティスト・タレントのFumiya（フミヤ）氏がブランドアンバサダーに就任したことをお知らせいたします。
日本とフィリピンをつなぐ存在として発信を続けてきたFumiya氏と、&NAGOMIの「日本品質を世界へ」届ける想いが重なり、今回の起用が実現しました。
Fumiya氏は、SNS総フォロワー数900万人以上を誇る、日本とフィリピンの“架け橋”として注目されるアーティスト・タレントで、アジアを中心に高い支持を集めています。
&NAGOMIは、「日常に、ひとときの和みを」をコンセプトに、日本の伝統素材と技術を活かしたスキンケア・ヘアケア製品を展開してきました。
日本とフィリピンをつなぐ活動を続けてきたFumiya氏と、&NAGOMIの取り組みが重なり、今回のブランドアンバサダー就任に至りました。
【Fumiya氏コメント】
「&NAGOMIの製品には、日本ならではのやさしさや丁寧さが感じられました。
馬油やプラセンタといった伝統素材を、現代のかたちで届けている点にも魅力を感じています。
僕の夢は、日本とフィリピンの架け橋になること。
&NAGOMIを通して、日本の品質やものづくりの精神を、もっと多くの人に伝えていけたらと思っています。」
＆NAGOMIブランド紹介
「&NAGOMI（アンドナゴミ）」は、日本の伝統素材である馬油や馬プラセンタを用いたスキンケア・ヘアケアブランドです。
馬肉専門店で培った知見を活かし、馬脂や馬プラセンタといった自然由来の成分をアップサイクル。環境への配慮と命の循環を大切にした、サステナブルなものづくりを行っています。
原料は日本国内の希少な素材を使用し、下処理から原料抽出、製品化まで、全工程を国内工場で一貫生産。日本の職人による手仕事を大切にしながら、敏感肌や乾燥に悩む方の日常に、そっと寄り添う製品を届けています。
今後は、Fumiya氏との取り組みを通じて、フィリピンをはじめとするアジア市場への展開を本格化してまいります。
&NAGOMI公式サイト :
https://nagomi-cosmetics.com/
アンバサダー就任記念キャンペーン
現在、Fumiya氏のアンバサダー就任を記念し、&NAGOMI公式Instagram（@nagomi_cosmetics）にてコラボレーションTシャツが当たるキャンペーンを実施しています。
コラボレーションTシャツが当たる
Instagramキャンペーン
【応募期間】
2026年3月2日（月）～3月12日（木）23:59
【プレゼント内容】
Fumiya × &NAGOMIコラボレーションTシャツ
【当選人数】
10名様
【応募方法】
１. @nagomi_cosmetics をフォロー
２. 対象投稿に「いいね」
３. コメント欄に「コメント」
&NAGOMI公式Instagram :
https://www.instagram.com/p/DVXN-XHj1cu/
【Fumiya プロフィール】
Fumiya（フミヤ）
1995年生まれ、静岡県浜松市出身。
フィリピン留学をきっかけにSNSで注目を集め、現在はアーティスト・タレントとして活躍。
Newsweek日本版「世界が尊敬する日本人100人」に選出。
■会社情報
会社名：株式会社アクティブイイダ
代表取締役：飯田 裕大
本社所在地：〒243-0432 神奈川県海老名市中央二丁目1番8号
設立：1984年4月
資本金：5,000万円
■お問い合わせ
会社名：株式会社アクティブイイダ
担当：飯田 亜紀
＜メール＞support@nagomi-cosmetics.com
＜＆NAGOMI公式オンラインショップ＞
https://nagomi-cosmetics.com/