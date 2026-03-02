◤ 中小製造業様向け ◢ ″KLIQXE SMB Manufacturing ONE″ 組織・システム・データのサイロ化を解消するDXサービス提供開始!

KLIQXE株式会社新サービス"KLIQXE SMB Manufacturing ONE" 発表 ─ 詳細は ITトレンドEXPO2026 Spring 展示サイトにて公開 ─

グローバルで唯一製造業に特化したSalesforceコンサルティングパートナーのKLIQXE株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：木村靖史、以下「KLIQXE」）は、2026年3月9日（月）より提供開始予定の新サービス「KLIQXE SMB Manufacturing ONE」を、参加経験率No.1**のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」（2026年3月3日〈火〉～ 3月7日〈土〉）の「営業・マーケティング」関連展示エリア内にて「KLIQXE SMB Manufacturing ONE」を出展いたします。

本サービスは、KLIQXEが日本の中小製造業のDX推進を阻む根本課題に真正面から向き合い、世界No.1* CRMであるSalesforceを「製造業向け事前設計済みの業務プロセスフロー × ノーコード導入 × 稼働後3ヶ月の伴走支援」という形でオールインワンパッケージ化した新サービスです。サービスの詳細資料（中小企業のDX課題・業務フロー設計・機能・導入スケジュール・費用 等）は、展示サイトにて公開いたします。お名刺交換後、閲覧やダウンロードが可能です。

■ なぜ今、このサービスが必要なのか

「DXをやりたいが、どこから手をつければいいか分からない」「大手向けのツールは高すぎる・複雑すぎる」「導入したはいいが、現場に使われない」──これは日本固有の課題ではありません。KLIQXEが支援してきたドイツをはじめグローバルの製造業でも、デジタル変革の入口では同様のハードルが存在しました。しかし今、ドイツの中小製造業はその壁を乗り越え、DXを「コスト削減」ではなく「利益・売上・顧客満足の向上」に直結させるフェーズへと移行しています。IPA「DX動向2025」***の日独比較においても、ドイツの中小企業（従業員100名以下）はDXで「成果が出ている」割合が8割を超え、全社最適を志向する経営に舵を切っています。

一方、日本の中小製造業にはグローバルに加えて固有の壁があります。熟練技術の属人化、現場とIT推進側の温度差、多品種少量生産への対応、そして深刻なIT人材不足。これらが重なることで、DXへの第一歩がさらに遠くなっているのが現実です。

KLIQXEは、その最前線で製造業DXを支援してきた知見と実績をベースに、日本の中小製造業が「今すぐ・無理なく・確実に」世界標準のCRMを使い始められるサービスを設計しました。事前設計された製造業特化の業務フローと3ヶ月の伴走支援で、「導入したが現場に使われない」という失敗パターンを断ち切ります。

現場への定着が進み「もっとこう使いたい」という声が生まれた段階では、上位ライセンスへのアップグレードでの対応や、さらに事業の成長に伴い、カスタム開発やERP連携を含む本格的なエンタープライズ活用へも段階的に移行できる道を用意しています。企業の成長ステージに応じて、柔軟に寄り添い続けるのがKLIQXEのアプローチです。

KLIQXE SMB Manufacturing ONEは、世界No.1* CRM Salesforceを「中小製造業が無理なく使い始められる形に」という一点に集中して設計した、これまでになかったアプローチのサービスです。。

■ KLIQXE SMB Manufacturing ONEのサービス概要

サービスの詳細はイベント展示サイトにて初公開、ここでは3つの本質をお伝えします。

■ ITトレンドEXPO2026 Spring 概要

■ 今後の展開

サービス詳細は、ITトレンドEXPO2026 Spring 展示サイトで公開します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/163891/table/11_1_900ded1e07cabf16dbb2fafed275da80.jpg?v=202603021151 ]

「ITトレンドEXPO2026 Spring」オンライン展示会終了後の翌週から個別ライブデモンストレーション受付開始予定。最新情報は、弊社Webサイト「 イベント情報(https://www.kliqxe.com/ja/events) 」をご確認ください。

＜KLIQXEについて＞ https://www.kliqxe.com/ja

KLIQXEは唯一製造業に特化したグローバルSalesforceコンサルティングパートナーです。Salesforceユーザー企業が顧客とより良くつながり、顧客理解を深めるためのデジタル変革の促進をご支援し、お客様から求められるコンサルティングリーダーになることを目指しています。マレーシア、英国、ドイツ、日本に拠点を持ち100以上のプロジェクト、40ヶ国以上への展開、各種ERP連携の実績を持っています。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

