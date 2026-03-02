スクート、東京（羽田）＝シンガポール線を新規就航　デイリー運航を開始

スクート・プライベート・リミテッド

スクートの東京（羽田）＝シンガポール線就航記念便（2026年3月2日運航）の運航乗務員

【東京 - 2026年3月2日】シンガポール航空（SIA）の子会社であるLCC、スクート（本社：シンガポール、日本支社：東京都千代田区、日本支社長：安武秀敏）は、東京（羽田）＝シンガポール間の直行便を新たに開設し、デイリー運航を開始しました。本路線の就航は、日本市場に対する長期的なコミットメントを掲げるスクートにとって重要な節目となり、拡大する旅客需要に応えるとともに、アジア太平洋地域における各地への接続性と渡航の選択肢を一層強化するものです。

東京（羽田）線の新規就航により、スクートの日本発着便は、東京（羽田）、東京（成田）、大阪、沖縄、札幌の5都市、合計週45便に拡大しました。スクートはアジア太平洋、ヨーロッパ、中東の80以上の都市に就航しており、日本の旅行者および訪日旅行者に対し、世界各地への幅広いネットワークを提供しています。

＜東京（羽田）＝シンガポール線 フライトスケジュール＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137606/table/13_1_9e54835a20fddbe731cb9b7a0732b40e.jpg?v=202603021151 ]

※表示時間は現地時刻です。

※スケジュールは2026年3月2日現在のものです。

※スケジュールおよび機材については予告なく変更される場合があります。

スクートは、東京（羽田）＝シンガポール線の新規就航を記念し、シンガポールをはじめ、シドニー、バリ島、サムイ島などを対象とした就航記念特別運賃を設定し、期間限定で販売します。オンラインでの販売期間は、2026年3月5日（木）11:00から3月15日（日）23:59（いずれも日本時間）です。詳細は以下をご参照ください：https://www.flyscoot.com/jp/promotions/network-sale-JP （※3月5日に公開）

スクートの日本支社長である安武秀敏は、次のように述べています。

「東京（羽田）への新路線開設により、日本におけるネットワーク拡大を実現できたことを大変嬉しく思います。日本はこれまでも、そしてこれからも、スクートにとって重要な市場です。当社が誇る広範なネットワークを通じて日本のお客様により高い利便性と接続性を提供するとともに、訪日旅行の促進にも取り組んでまいります。スクートは現在、日本国内5都市へ就航しており、シンガポール直行便に加え、台北経由便（シンガポール-台北-成田線、シンガポール-台北-新千歳線）も運航しています。今後も日本の皆様に、より高い価値と快適性、信頼性を備えたシームレスな接続を提供してまいります」

【期間限定ポップアップ「Scoot Cart」開催】

スクートの東京（羽田）＝シンガポール線の就航を記念し、東京都心部にて期間限定のポップアップイベント「Scoot Cart（スクート・カート）」を、以下の日時／場所で開催予定です。

l 3月13日（金）11:00～17:00／銀座・有楽町 東京交通会館1F サンプリングエリア

l 3月14日（土）～15日（日）12:00～18:00／新宿サザンテラス Southern Terrace Square I

スクートのブランドカラーで装飾されたカートにて、当社の広範なネットワークや商品・サービスをご紹介します。ご来場の皆さまには、シンガポールのギフトが当たるチャンスもご用意しています。

また、会場内に設置されたQRコードを読み取ることで、スクートの最新プロモーション運賃をご確認いただけるほか、次の旅行のアイデアをご覧いただけます。

スクートに関する詳細は、公式ウェブサイト（www.flyscoot.com）をご覧ください。スクートの高解像度画像はこちらよりダウンロードいただけます。

スクートについて

スクートはシンガポール航空グループの LCC として2012年 6月より運航を開始し、2017年 7月にタイガーエア・シンガポールと統合、ブランド名を「スクート」に統一しました。シンガポール航空グループの一員として、高い安全基準・信頼性・モダンな旅のスタイルをリーズナブルな価格で提供しています。

現在、ワイドボディのボーイング787ドリームライナーと、ナローボディのエアバスA320ファミリー、またエンブラエルE190-E2を計50機以上保有し、アジア太平洋、中東、ヨーロッパの18の国と地域、80以上の都市を結んでいます。

スクートは単なるLCCにとどまらず、 旅への情熱を原動力に、人々と文化を繋ぐ革新的な航空会社です。多数の受賞歴を持ち、高品質なサービスと多彩な選択肢、快適な旅をお得な価格で提供します。お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、常に進化を続けることで、世界をより身近に感じていただけるよう努めています。

詳しくは公式WEBサイト（https://www.flyscoot.com/jp）、ソーシャルメディアをご参照ください。

