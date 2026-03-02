【三井住友カード×PayPay】新規入会＆利用キャンペーンのお知らせ

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年3月2日（月）より、以下の2つのキャンペーンを開始いたします。

１．Oliveフレキシブルペイ（クレジットモード）新規入会キャンペーン

【キャンペーン名称】

「PayPay」ご利用キャンペーン！Oliveフレキシブルペイ（クレジットモード）に新規入会＆「PayPay」での支払い登録・利用で利用金額×20％（※）分（最大10,000円分）プレゼント！

本キャンペーン期間中、2026年3月2日（月）から2026年4月30日（木）までにOliveフレキシブルペイ（クレジットモード）をお申し込みいただき、カード入会月の1ヵ月後末までに「PayPay」の支払い方法に設定のうえご利用いただくと、利用金額に20％を乗じた分（※特典は1,000円単位での付与となり、100円単位は切捨て）のVポイントPayギフトをプレゼントします。

【対象カード】

・Oliveフレキシブルぺイ プラチナプリファード（クレジットモード）

・Oliveフレキシブルぺイ ゴールド（クレジットモード）

・Oliveフレキシブルぺイ（クレジットモード）

【期間】

申込期間：2026年3月2日（月）～2026年4月30日（木）

発行期間：カードのお申し込み月+1ヵ月後末まで

【条件】

（1）期間中に、対象カードに新規でご入会

（2）「PayPay」の支払い方法に対象カードを追加

（3）カード入会月の1ヵ月後末までに、支払い方法を対象カードに設定した「PayPay」でお支払い

※詳細は必ずHP(https://www.smbc-card.com/nyukai/campaign/cardinfo3010646.jsp)をご覧ください。

２．三井住友カード新規入会キャンペーン

【キャンペーン名称】

「PayPay」ご利用キャンペーン！対象カードに新規入会＆「PayPay」での支払い登録・利用で利用金額×18％相当（最大10,000円相当）プレゼント！

本キャンペーン期間中、2026年3月2日（月）から2026年4月30日（木）までに対象カードをお申し込みいただき、カード入会月の1ヵ月後末までに「PayPay」の支払い方法に設定のうえご利用いただくと、利用金額の18％相当のVポイントが還元されます。

【対象カード】

・三井住友カード プラチナプリファード

・三井住友カード ゴールド（NL）

・三井住友カード（NL）

・三井住友カード（CL）

【期間】

申込期間：2026年3月2日（月）～2026年4月30日（木）

発行期間：カードのお申し込み月+1ヵ月後末まで

【条件】

（1）期間中に、対象カードに新規でご入会

（2）「PayPay」の支払い方法に対象カードを追加

（3）カード入会月の1ヵ月後末までに、支払い方法を対象カードに設定した「PayPay」でお支払い

※詳細は必ずHP(https://www.smbc-card.com/nyukai/campaign/cardinfo3010645.jsp)をご覧ください。

■Oliveフレキシブルペイ（クレジットモード）/ 三井住友カードのおすすめポイント

１.「PayPay」との連携が便利

今後、「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換が可能となる予定です。また、三井住友カードを「PayPay」の支払い方法に設定のうえご利用いただくと、手数料なしでのご利用を継続いただけます。さらに、25歳以下のお客さまなら、対象カードを「PayPay」に登録し、「PayPay」で支払い時に当該カードを支払い方法として決済すると、通常ポイント分に加えて、最大＋0.5％Vポイントが還元されます。

２.ポイント還元率が使い方次第でどんどん高くなる

例えば、対象のコンビニや飲食店で、スマホのタッチ決済またはモバイルオーダーをご利用いただくと、ポイント還元率がアップします。

３.貯まったVポイントの使い道が豊富

貯まったVポイントは景品との交換、他社ポイントへの移行などのほか、1ポイント＝1円相当でお買い物に使ったり、カードお支払い金額への充当や、さらにはポイント投資に使えたりと、さまざまな活用方法があります。

４.ナンバーレスで安心のセキュリティ

カード表面や裏面に番号などが印字されていないナンバーレスカード。セキュリティ性が高く、個人情報の安全性が向上した先進的なカードです。

その他おトクな入会キャンペーンも併せて実施中です。

https://www.smbc-card.com/nyukai/campaign/cardinfo3010540.jsp

https://www.smbc-card.com/nyukai/campaign/cardinfo3010537.jsp

https://www.smbc-card.com/nyukai/campaign/cardinfo3010632.jsp