アンリツの無線通信試験装置、CTIA認証取得のETS-Lindgren社製5Gミリ波（FR2）OTA試験システムに採用

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、無線OTA（Over The Air）試験[※]ソリューションの世界的リーダーであるETS-Lindgren社のFR2 OTA試験システムに、アンリツの無線通信試験装置「MT8000A」および「MT8821C」が採用されたことを発表します。このシステムは、米国の通信業界団体CTIA（Cellular Telecommunications and Internet Association）が定めるFR2 OTA試験規格の認証を取得しており、5Gミリ波帯の無線性能を空間的に評価することが可能です。

本システムは、ETS-Lindgren社のコンパクトアンテナ試験レンジ（CATR）チャンバー「AMS-5703」と、アンリツの「MT8000A」および「MT8821C」を統合したものです。制御された無線シールド環境下で、ビームフォーミングおよびシグナリング試験を高精度に実施できる試験環境を提供します。

AMS-5703は最大43.5 GHzの高周波ミリ波試験用に対応し、MT8000Aはサブ6 GHz帯（FR1）および28 GHz/39 GHz/43.5 GHzのミリ波帯（FR2）を含む5G NRに、そしてMT8821CはLTEと従来のセルラー技術に対応しています。両者を統合することで、無線端末ベンダーの認証取得から商用化までを加速するターンキーソリューションを提供します。

アンリツ試験装置の連携により、5G NRとLTEの両方の機能を必要とするNSA（Non-Standalone）モードおよびキャリアアグリゲーションにおける高精度な試験が可能になります。さらに、ETS-Lindgren社のアンテナ測定ソフトウェア「EMQuest EMQ-100」と連携により、OTA試験プロセスを効率化し、CTIA、3GPP、GCF、PTCRB規格への適合をサポートします。

ETS-Lindgren社長 Andy Warner氏は次のように述べています。

「アンリツとの長年の協力関係に基づき、AMS-5703とMT8000AおよびMT8821CのCTIA FR2認証取得は、ミリ波OTA試験における大きな進展です。この協業ソリューションは、テストラボやOEMが比類のない精度と効率で実使用環境での5G性能を検証可能にし、高帯域幅アプリケーションの革新を推進します。」

アンリツ モバイルソリューション事業部 ソリューションマーケティング部長 山田真は次のように述べています。

「MT8000AおよびMT8821CとAMS-5703チャンバーの統合により、ビームマネジメントや包括的なFR1/FR2カバレッジを含む進化する5G要件への確実な対応が実現します。今回の認証取得は、グローバル認証機関の要求を満たす、拡張性と将来性を兼ね備えたテストプラットフォームを提供するという当社のコミットメントを改めて示すものです。」

本認証取得システムは現在導入可能で、既存のOTAラボへの柔軟なアップグレードを提供します。ETS-Lindgren社の無線試験ソリューションの詳細はhttps://www.ets-lindgren.com/locations/japanを参照ください。

ETS-Lindgrenについて

ETS-Lindgrenは、電磁エネルギーおよび音響エネルギーの測定、遮蔽、制御を行うコンポーネントおよびシステムの国際メーカーです。同社の製品は、電磁両立性（EMC）、マイクロ波、無線、MRI試験、電磁界（EMF）測定、高周波（RF）個人安全監視、音響環境制御などに使用されています。本社は米国テキサス州シーダーパークにあり、アジア、北米、欧州に製造拠点を有しています。詳細はhttps://www.ets-lindgren.comをご覧ください。

用語解説

[※] OTA（Over-The-Air）測定

空間を介して電波の送受信を行い、無線機の信頼性、効率性および性能を正確に評価する試験。アンテナを含んだ完成品の無線通信性能を総合的に評価する場合に特に有効とされている。

