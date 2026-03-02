宮崎の未来を宇宙で創る！ワクセル主催「てげ！広がる宇宙」第3回宇宙対談をATOMica宮崎で開催

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）は、2026年1月31日(土)、宮崎市のコワーキングスペース「ATOMica宮崎」にて、宮崎と宇宙産業を結びつけ、地域の活性化を目指す対談イベント「てげ！広がる宇宙（第3回宇宙対談）」を開催いたしました。

当日は、宮崎県内の経営者を中心に約50名が参加。宮崎県老人保健施設協会 事務局長の川越康史氏をゲストに、有限会社東国原の加藤まもる氏をファシリテーターに迎え、「宮崎の未来そして宇宙」をテーマに熱い議論が交わされました。

「てげ！広がる宇宙」第3回宇宙対談

■開催の背景と目的

現在、九州地方では宇宙産業が急速な盛り上がりを見せています。ワクセルでは、この宇宙産業という新たな切り口を宮崎県に取り入れることで、さらなる経済発展と地域活性化が可能であると考え、本イベントを企画いたしました。

今回から、より宮崎の方々に親しみを持っていただけるよう、イベント名を「てげ！広がる宇宙」と刷新。「宮崎県の創成に取り組む方々が、宇宙という視点から地元の未来を語り合う」という独自のアプローチで、宮崎における宇宙産業の活性化を目指しています。

川越 康史（かわごえ やすし）氏,加藤 まもる（かとう まもる）氏

■当日の内容と盛り上がり

対談では、医療・介護の現場でテクノロジーの活用を推進する川越氏と、公共政策の専門家として宮崎の地方創生に従事する加藤氏が登壇。「宇宙産業を起点に宮崎を盛り上げるには？」という問いに対し、異分野の知見を掛け合わせたユニークなアイデアが次々と飛び出しました。

総合プロデューサー住谷

また、今回は初の試みとして参加者同士によるワークショップを実施。登壇者と参加者が一体となり、宮崎の資源と宇宙ビジネスをどう結びつけるかについて活発な意見交換が行われ、会場は熱気に包まれました。

参加者同士によるワークショップ

■登壇者プロフィール

ゲスト：川越 康史（かわごえ やすし）氏

宮崎県老人保健施設協会 事務局長／宮崎県介護現場革新会議委員

元厚生労働省介護ロボット開発・実証・普及プラットフォーム事業推進協議会委員

医療介護を運営する一般財団法人で事務長を務める傍ら、MRT宮崎放送「介護のミライ会議ケアするラジオ」のメインパーソナリティとして介護の未来を発信。日本の課題解決にはテクノロジーが必要と説く一方、農業にも勤しむSFオタク。

ファシリテーター：加藤 まもる（かとう まもる）氏

有限会社東国原 社員／株式会社デジタルラボたかなべ 代表

1990年東京都生まれ。ジョージタウン大学大学院にて公共政策修士を修了後、ワシントンD.C.のシンクタンクや野村総合研究所（NRI）を経て2022年に宮崎へ移住。現在は父・東国原英夫氏の政策担当を務めるとともに、宮崎を拠点とした地方創生活動に従事。

■開催概要

日時： 2026年1月31日(土) 16:00～17:00

会場： ATOMica宮崎（宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階）

テーマ： 「宮崎の未来そして宇宙」

主催： ワクセル株式会社

■今後の展望

ワクセルは、本イベントを皮切りに宮崎における宇宙コミュニティの形成を加速させていきます。次回「てげ！広がる宇宙」第4回は、2026年5月ごろの開催を予定しています。今後も多才なゲストを招き、宮崎から宇宙産業を盛り上げるムーブメントを創出してまいります。

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル 主催 嶋村吉洋

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

