サクラサク！春到来！新しい季節を彩る「PABLOmini お花見」「PABLOmini ホワイトオペラ」新登場

株式会社ドロキア・オラシイタ「PABLOmini お花見」「PABLOmini ホワイトオペラ」

焼きたてチーズタルト専門店 PABLO（パブロ）は、2026年3月1日（日）から心斎橋本店にて、「PABLOmini お花見」「PABLOmini ホワイトオペラ」を期間限定でを新発売いたします。

桜咲く春の情景と、ホワイトデーのときめきを映した二つの新作。

新しい季節のはじまりに、心弾むひとときをお届けします。

(株式会社ドロキア・オラシイタ 本社:大阪府大阪市 代表取締役 嵜本将光)

「PABLOmini お花見」

「PABLOmini お花見」

濃厚な宇治抹茶を使用したタルト生地に、静岡県伊豆産の桜葉を散らした桜色のあんこを可憐に絞りました。花びらを描くようなビジュアルは、まるで春風に揺れる桜。

抹茶のほろ苦さ、桜のやわらかな甘み、ラズベリーの爽やかな酸味が重なり、ひと口で春の情景が広がります。是非お花見に連れて行ってください！

ラズベリーソースの酸味がアクセントに。「PABLOmini お花見」商品概要

商品名：

PABLOmini お花見

販売期間：

2026年3月1日（日）～4月30日（木）

販売価格：450円（税込）

販売店舗：心斎橋本店

「PABLOmini ホワイトオペラ」

「PABLOmini ホワイトオペラ」大好評発売中の「PABLOmini オペラ」と対になる、ホワイトデー限定の特別仕様です。

サクサクのタルト生地にチーズクリームを流しこみ、こんがりと焼き上げました。 その表面を、自社独自配合のマスカルポーネホワイトチョコレートでコーティングし、甘酸っぱいフリーズドライのストロベリーピースをあしらいました。

大好評発売中の「PABLOmini オペラ」と対になる、ホワイトデー限定の特別仕様です。

この季節だけの、甘酸っぱい純白のチーズタルトです。

自社独自配合のマスカルポーネホワイトチョコレート商品概要

商品名：

PABLOmini ホワイトオペラ

販売期間：

2026年3月1日（日）～3月31日（火）

販売価格：450円（税込）

販売店舗：心斎橋本店

販売店情報

焼きたてチーズタルト専門店PABLO(パブロ)心斎橋本店

〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-8-1心斎橋ゼロワンビル1F

電話番号：06-6211-8260

営業時間：毎日10:00～21:00

PABLO(パブロ)とは

パブロは、お客様に驚きと感動を提供するチーズタルト専門店です。

唯一無二の“とろける食感”を追求した「パブロとろけるチーズタルト」は、2011年の創業以来、世界中のお客様に美味しいサプライズを届けてきました。

まるでテーマパークのような製造工程も楽しめるエンターテインメント感のある店舗、ブランドの枠を超えたコラボレーションなど、わくわくするような“スイーツ体験”をお楽しみください！

・PABLO 公式ホームページ(https://www.pablo3.com/)

・PABLO 公式インスタグラム(https://www.instagram.com/pablo_cheese_tart_japan/)

取材・お問い合わせ先

株式会社ドロキア・オラシイタ

電話：06-6479-3000（10:00～17:00）

広報：山野上 藍（やまのうえ あい）

・ドロキア・オラシイタ 公式ホームページ(https://drq.co.jp/)