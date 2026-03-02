“捨てる”から“育てる”へ　ペットボトルキャップが植木鉢に？ 　新入社員が挑戦　埼玉・川口の環境機械メーカーが体験型入社式を実施

日本シーム株式会社

環境機械メーカーの日本シーム株式会社（本社：埼玉県川口市）は、2026年4月1日（水）、廃プラスチックを活用した体験型入社式「未来を育てる入社式・植樹式」を実施します。

新入社員が自ら持参したペットボトルキャップを機械に投入--。

洗浄粉砕され、再生材となり、やがて一つの植木鉢へと成形されていく。その鉢に苗木を植えることで、「リサイクルの仕事」と「社員一人ひとりの成長」を重ね合わせる、日本シームならではの入社式です。

■企画の背景

日本では年間約800万トン以上の廃プラスチックが排出されています。循環型社会の実現が求められる中、リサイクルを支える“静脈産業”の役割はますます重要になっています。

日本シームは1977年の創業以来、廃プラスチックを資源へと循環させるリサイクル機械を開発・提供してきました。

今回の入社式は、静脈産業の価値や循環型社会を支える仕事の意味を、実際に自社開発の粉砕機・成形機に触れることで理解を深めてもらうことを目的に企画しました。

昨年（2025年）の入社式

■入社式の特徴

１. 新入社員自身が原料を持参

新入社員が家庭で集めたペットボトルキャップを使用。

「捨てるもの」が「資源」へと変わる第一歩を、自ら体験します。

２. 粉砕から成形まで体験

ペットボトルキャップを粉砕機に投入し、再生フレークを成形機で植木鉢へ加工。

リサイクル工程を一貫して体感します。

３. オリーブを植樹し“成長”を誓う

完成した鉢にオリーブの苗木を植樹。

オリーブは「平和」「繁栄」「持続可能な成長」の象徴とされ、未来への願いを込めています。

ペットボトルキャップから作られた植木鉢

■取り組みに込めた想い

本企画は、「捨てる」という行為の先に「育てる」という価値があることを体感的に伝える試みです。

毎年植えられる苗木は、会社敷地内で成長を続けます。

5年後、10年後には新入社員の背丈を超える木へと育ち、入社の記憶とともに“企業の歴史”として積み重なっていきます。

【実施概要】

日時：2026年4月1日（水）

場所：日本シームMIRAI Labo（埼玉県川口市）

対象：2026年度 新卒入社社員 2名

所要時間：約60分

内容：

1）ペットボトルキャップ投入

2）粉砕体験

3）再生成形（植木鉢）

4）記念植樹（オリーブ）

■取材について（報道関係者の皆さまへ）

当日は以下の映像撮影が可能です。

・粉砕機にキャップを投入する瞬間

・再生フレークが溶けて植木鉢へ成形される様子

・新入社員が苗木を植えるシーン

・完成した植木鉢を手にする集合カット

写真・動画撮影、代表インタビュー、新入社員インタビュー対応も可能です。

【会社概要】

社名： 日本シーム株式会社

代表： 代表取締役社長 木口 達也

本社所在地： 埼玉県川口市安行北谷665

URL： https://www.nihon-cim.co.jp/

設立年： 1979年5月

資本金： 8,304万円

従業員数： 70人

事業内容： 粉砕機、洗浄脱水機、各種選別装置、乾燥機、ミキサー、搬送装置、切断機、プラスチック類リサイクルプラント施工、関連機械製造販売。