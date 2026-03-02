腰専用EMS「SIXPAD Medical Core（シックスパッド メディカルコア）」に待望のLLサイズが登場！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）のEMS※1を中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/)」は、腰専用のEMS「Medical Core（メディカルコア）」に、新たにLLサイズを追加、発売することをお知らせいたします。

2025年4月16日の発売以来たくさんの方にご愛用いただいてまいりました。従来はS・M・Lサイズの販売でしたが、さらに大きいサイズを希望されるお客様の声をいただき、その声にお応えする形でこの度LLサイズの発売に至りました。

LLサイズは、2026年3月6日(金)より家電量販店・スポーツ量販店で順次先行発売※2し、2026年4月15日(水)より「SIXPAD STORE（シックスパッド ストア）」、MTG ONLINE SHOP、楽天、Amazonなど全市場で取り扱いを開始します。

商品サイトはこちら：https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/medicalcore/

※1 EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激)

※2 取り扱い有無については各店舗にお問い合わせください。

SIXPAD Medical Core

「Medical Core」は、腰まわりを支えるアウターマッスルからインナーマッスルまでを鍛えるEMS機器です。腰は身体のなかでも特に負荷がかかりやすい部位のため、腰まわりの筋肉を鍛えることは腰に不安を抱える方にとって必要不可欠です。

しかし、腰に不安がある状態では身体を動かしづらく運動が難しい状態であることが多いため、電気刺激によって筋肉を他動的に鍛えるEMSの特性を活かして、支えながら無理なくトレーニングを続けられる「Medical Core」を開発しました。

使用方法は、装着してコントローラーを取り付けるだけ。進化した電極構造によって水もジェルシートもいらず、“巻くだけ”のトレーニングは、多くの腰にお悩みを抱えるお客様より好評をいただいております。

お客様の声にお応えし、LLサイズを追加

これまで、S・M・Lの3サイズ展開にて販売をし、大変ご好評をいただいておりました。その中で、商品サイズのバリエーションについてのお問い合わせが非常に多く、LLサイズの発売に至りました。

商品特長

※おへその位置で一周させ、水平にフィットさせて周囲を測ります。

20Hzと100Hzの周波数による交互のEMS刺激でインナーマッスルまでアプローチし、腰を健やかな状態へと導きます。

腰まわりの筋肉をトレーニングする23分のトレーニング・プログラムと、コンディションを整える12分のコンディショニング・プログラムを搭載しています。

腰をしっかり支えるプレートを本体背面に内蔵し、さらに外側からサポートバンドで留めることで、腰をしっかりと支えることができます。

アプローチ部位

インナーマッスル：腹横筋、腸腰筋、多裂筋（下部）

アウターマッスル：腹直筋、腹斜筋、広背筋（下部）、脊柱起立筋（下部）

1．アウターマッスルからインナーマッスルまでアプローチする2種類の独自プログラムを搭載

トレーニング・プログラム（23分）

20Hzと100Hzの周波数が交互に刺激し、アウターマッスルとインナーマッスルを効率的にトレーニングします。

コンディショニング・プログラム（12分）

2Hz～50Hzの周波数を組み合わせた、リズミカルな心地良い刺激です。

2．ジェルや水がいらない、独自開発の電極構造「アルトダイン」を搭載

サウナスーツ構造で「巻くだけで使える」を可能に

独自開発の電極構造によりジェルシートや水を使わず、肌表面の水分で通電します。保温性と気密性の高い生地によって身体から出る熱を閉じ込め、発生する水分で通電する仕組みのため、巻いてすぐにトレーニングを始められます。

使用後はウェットティッシュでサッと拭くだけでよく、洗濯機での洗濯も不要です。

3．腹部と背部で刺激レベルを変え、自分に合ったトレーニングが可能

EMSレベルは0~20の全21段階から設定でき、腹部と背部で刺激レベルを変えることができます。

腹部だけ鍛えたいときは背部をレベル0に設定し、逆に背部だけ鍛えたい時は腹部を0に設定するなど、自分のコンディションに合わせてレベルを設定できるようにしました。

4．腰をしっかり支えるサポートバンドと内蔵プレートを搭載

気になる反り腰や猫背も支える設計

内蔵プレートとサポートバンドの２つのサポート機能で、腰をしっかり支えながらトレーニングできます。また本体が身体にしっかりと密着することで、心地よい体感も得られます。

商品概要

商品名：SIXPAD Medical Core（シックスパッド メディカルコア）

価格 ：58,300円（税込）

発売日：2025年4月16日 ※LLサイズのみ2026年3月6日より順次発売

サイズ：S(63-71cm)、M(72-82cm)、L(83-103cm)、

LL(104-120cm)※ウエストサイズ

カラー：グレー

LLサイズ発売について

先行発売：2026年3月6日

市場 ：家電量販店・スポーツ量販店

一般発売：2026年4月15日

市場 ：全国のSIXPAD STORE、MTG ONLINE SHOP、Amazon、楽天など