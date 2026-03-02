ヒット株式会社、グローバル決済端末メーカーTopwise社と戦略的協業を開始

ヒット株式会社

決済端末のハードウェア提供、アプリケーション受託開発、および保守サービスをワンストップで展開するヒット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川口隆幸、以下「ヒット社」）は、世界100カ国以上で決済ソリューションを展開するTopwise Communication（本社：中国深セン、以下「Topwise社」）と、日本市場における戦略的協業に合意いたしました。

本協業の第一弾として、ヒット社はTopwise社の次世代スマート決済端末「T6シリーズ」およびサウンドボックス型決済端末「Q1」を「SMB戦略製品」と位置づけ、国内展開を本格化いたします。

Topwise社の先進的ハードウェアとヒット社の国内サポートが融合し、店舗のDXに貢献します

本製品群は、2026年3月3日（火）より東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」にて、両社の協業による国内初披露および実機のデモンストレーションを実施いたします。

ヒット社は、圧倒的なコストパフォーマンスを誇るハードウェアをプラットフォームとし、地域経済を支えるSMB（中小・中堅規模）市場のニーズに即したアプリケーションの受託開発、および国内自社修理センターによる包括的保守体制「HIT Lifecycle care」を提供することで、各地の事業者の確かな利益の創出に貢献することを目指します。

■ 協業の背景：グローバル・スタンダードを日本品質のサービスで提供

キャッシュレス決済の普及が加速する中、日本のSMB（中小・中堅規模）市場では、導入コストの抑制と、日本の複雑な商習慣に合わせた柔軟なシステム対応、および「ビジネスの継続性を支える安定した運用」を実現するための保守体制が求められています。

今回の協業により、世界基準のコストパフォーマンスと高い技術力を誇るTopwise社のハードウェアに、ヒット社が長年培ってきた国内向けのアプリケーション開発力と、自社修理センターによる包括的保守体制「HIT Lifecycle care」を融合。ハード・ソフト・保守が三位一体となったソリューションを提供することで、各地の事業者の確かな利益の創出に貢献することを目指します。

1. 6.5インチ大画面スマート決済端末「T6シリーズ」

■ 両社の協業による製品ラインナップとサービスの特長スマートフォン同様の直感的なUIと、視認性に優れた6.5インチ大画面カスタマーディスプレイにより、端末を回転させずにお客様へ決済情報を提示可能

「Design Award 2025」を受賞した「T6シリーズ」は、Android OSを搭載した次世代フラッグシップモデルです。

2. 最新のセキュリティ基準と音声通知を両立した「Q1」（サウンドボックス型決済端末）

クレジットカード決済タッチ決済（NFC/Felica）磁気カードリーダーQRコード決済 MPM方式- 圧倒的な視認性と操作性6.5インチ高精細ディスプレイを採用。直感的かつミスを防ぐUI/UXを実現し、会計スピードの向上に寄与します。- 対面決済をスマートにするカスタマーディスプレイT6Dは、お客様側に金額やQRコードを提示できるカスタマーディスプレイを搭載。端末を回転させる手間を省き、よりスマートで衛生的な対面決済をサポートします。- 現場を支える高性能スペック高速クアッドコアプロセッサと大容量バッテリー、さらに高速サーマルプリンターを内蔵。イベント会場やピークタイムの店舗でもスムーズな動作を追求します。- ニーズを形にするアプリケーション受託開発Android OSの拡張性を活かし、事業者様独自の業務に合わせたアプリ開発をヒット社が承ります。キャッシュレス決済はもちろんのこと、免税手続、POS、簡易会計、独自ポイントシステムなど、必要な機能を一台に集約し、ハードとソフトの両面から現場オペレーションを最適化することで、確かな利益の創出に貢献します。Topwise T6の製品詳細はこちら :https://www.hit-kk.co.jp/product/topwise-t6/省スペースを実現するコンパクトなボディクリアな音声通知と強力なスピーカーによる確実な決済確認

「Topwise Q1」は、最新のクレジットカード決済端末のセキュリティ規格「PCI-PTS V.7x」を取得した、極めて堅牢なセキュリティ構造を持つコンパクトなクレジットカード決済端末です。

- サウンドボックス機能による確実な決済確認QRコード決済等の完了をクリアな音声でリアルタイムに通知。確認漏れや不正利用を未然に防ぎます。QRコード決済（CPM方式）QRコード決済（MPM方式）ICクレジットカード決済タッチ決済（NFCのみ）NFCタグ連携でリテールメディアとの連動もスムーズ電子レシート「レシーボ」による販促DX

株式会社パルケとの協業により、電子レシート機能「レシーボ」を搭載可能。（オプション）

決済完了直後という、顧客との接点価値が最も高い“高接触タイミング”に、クーポン配信や再来店促進の情報をスマホへ確実に届けます。

3. 運用管理の工数を最適化する自社保守体制「HIT Lifecycle care」

決済直後に届くレシートやクーポンTopwise Q1の製品詳細はこちら :https://www.hit-kk.co.jp/product/topwise-q1/%20%E2%80%8E東京拠点から、全国のお客様へ安心の国内保守を提供

導入後の運用負荷を最小限に抑え、事業者が本業に専念できる環境を提供します。

現場を待たせない迅速なサポート

不具合発生時、各拠点や店舗から直接修理センターへ発送・受付が可能なダイレクト体制を構築。仲介や本部集約によるタイムロスの排除に寄与し、迅速な復旧を支援します。

国内完結の自社メンテナンス

専門スタッフが自社内で直接メンテナンスを実施。外部委託を介さない一貫した品質管理と、実機を知り尽くした技術者による確実なリカバリーをご提供します。

■ リテールテックJAPAN 2026 出展情報

弊社ブースにて、Topwise T6シリーズの大画面操作感やTopwise Q1による音声通知、リテールメディア機能をご体験いただけます。

- 会期： 2026年3月3日（火）～3月6日（金）- 会場：東京ビッグサイト 東展示棟（小間番号：RT6127）- 来場方法：来場には事前登録(https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32?lang=ja)が必要です（無料）- リテールテックJAPAN 2026公式サイト：https://messe.nikkei.co.jp/rt/■ ヒット株式会社について

ヒット株式会社は、決済ソリューションのハードウェア提供、カスタムアプリケーションの受託開発、および国内自社修理センターによる保守サービスをワンストップで提供するソリューションプロバイダーです。2026年に設立30周年を迎え、「現場の課題を技術で解決する」を掲げ、最新のテクノロジーを誰もが使いやすい形にパッケージ化することで、事業者の皆様の確かな利益の創出に貢献し続けています。

- 社名：ヒット株式会社- 所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 垣見麹町ビル5階- 代表者：代表取締役社長 川口 隆幸- 設立：1996年12月3日- URL：https://www.hit-kk.co.jp/■ 株式会社パルケについて

株式会社パルケは、電子レシート機能「レシーボ」をはじめとした、店舗と顧客をデジタルでつなぐ販促DXソリューションを提供しています。決済完了時という最も注目度の高いタイミングでの情報配信を通じて、再来店促進やリピーター獲得を支援し、店舗の収益向上に寄与しています。

- 社名：株式会社パルケ- 所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目15番5号 FARO青山1階- 代表者：代表取締役 鎌田 大輔- 設立：2020年6月- URL：https://parque.io- 公式 note：https://note.com/parque- 公式 X：http(https://x.com/Parque_official)s://x.com/Parque_official(https://x.com/Parque_official%E5%85%AC%E5%BC%8F)- 公式 Facebook：https://www.facebook.com/parque.io(https://www.facebook.com/parque.io/)- 楽しく働くを語るラボ：https://lab.parque.io■ Topwise社（Shenzhen TOPWISE Communication）について

Topwise社は、中国・深センに本社を置く、世界をリードする決済端末（POS）メーカーです。

Android OS搭載端末を中心に、高いセキュリティ規格をクリアした先進的なハードウェアを世界100カ国以上に提供。革新的な製品設計と高いコストパフォーマンスで、グローバルなキャッシュレス社会の発展を支えています。

- 社名：Shenzhen TOPWISE Communication Co., Ltd.- 所在地：中国広東省深セン市南山区- URL：https://www.topwisesz.com/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ヒット株式会社 システム営業部 尾崎 太一

TEL：03-6261-6915 E-mail：info@hit-kk.co.jp

URL：https://www.hit-kk.co.jp/