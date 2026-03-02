3月7日（土）北里アリーナ富士を舞台にした大型文化イベント『わくわくアートひろば』開催！みんなでアートの一日を楽しんじゃおう！

日本理化学工業株式会社

北里アリーナ富士を舞台にした大型文化イベント開催！「みんなでアートの一日を楽しんじゃおう！」

令和8年3月7日（土）、静岡県富士市が主催する大型文化イベント「わくわくアートひろば」が北里アリーナ富士にて開催されます。

本イベントでは、舞台上演や映像上映、ARスタンプラリーに加え、日本理化学工業株式会社（本社：神奈川県川崎市）が製造する「キットパス」を使って、静岡県内で活動するキットパスアートインストラクターを中心に構成された「キットパスアート静岡チーム」が、アイデア溢れる体験型ワークショップを多数集結させた企画「キットパス体験ブース～パスフェスmini～」を開催します。

丸一日アートを体験できる子どもからおとなまでみんなが主役の【わくわくアートひろば】。

■富士市主催のアートイベントを、静岡県内のインストラクター／講師陣が全力サポート

富士市が掲げる「みんなでアートの一日を楽しんじゃおう！」という合言葉のもと、アリーナ全体が表現の喜びに包まれる特別な一日。このイベント内で、キットパスの多彩な楽しみ方を一堂に集めたのが「キットパス体験ブース～パスフェスmini～」です。日頃から静岡県内各地でキットパスの魅力を伝えているキットパスアートインストラクターと認定講師たちが、市民の皆様の表現を全力でサポートします。

■注目プログラム：『キットパス体験ブース～パスフェスmini～』

メインアリーナを舞台に、子どもから大人まで夢中になれる「パスフェスmini」を展開します。

大人気のワークショップ（一部有料）： 「ちょうちょの羽根をつくろう」「惑星ランタン」「光の透かし絵」など、特に人気の高いコンテンツをはじめ、計10種類のキットパスブースが登場。3つのワークショップを体験すると、先着限定で「特典ガチャ」に挑戦できるお楽しみ企画も用意しています。

「ちょうちょの羽根をつくろう」「手形アート」「惑星ランタン」「光の透かし絵」

巨大ウィンドウアート体験（無料）： 10:00～12:00には、アーティストユニット、ペトロアンドヨゼフ（田川誠・深澤慎也）と、キットパスアート静岡チームが、アリーナ2階の窓をキャンバスにしたお絵描きワークショップを開催。12:00～14:30には、プロと市民が共に作り上げた作品の仕上げ作業を間近で見学することも可能です。

アーティストユニット、ペトロアンドヨゼフのお二人と、キットパスアート静岡チームメンバーによるウィンドウアートワークショップ。（実施事例）

音楽とアートの融合！DJ”キットパス”マイダス： 海外出身初のキットパスアートインストラクター、マイダスさんと音楽ユニット「ジャイコナイトシズオカ」とのコラボステージによるDJライブとDJ体験。音楽に合わせて踊りながら楽しむ「新しいアート」の体験。

DJ”キットパス”マイダスさんキットパスを使ったワークショップを海外で多数開催

■多彩な表現が交差する、わくわくのコンテンツ

アリーナ内では、キットパスの他にも富士市ならではの豪華なプログラムが同時開催されます。

パフォーマンス： 市民創作劇「竹取物語」野外上演。

映像・交流： 静岡大学×フランス・ポワティエ大学等による映像作品上映。エンジョイボッチャ交流会。

お楽しみ： 先着250名のARスタンプラリーや、キッチンカーの出店。

■開催概要

イベント名： わくわくアートひろば in 北里アリーナ富士

開催日： 令和8年3月7日（土） 9:30-15:30

場所： 北里アリーナ富士（静岡県富士市大淵115-1）

参加費： 入場無料（ワークショップは一部有料）

持ち物： 室内シューズ

主催： 富士市（市民部 文化スポーツ課）

（運営サポート： キットパスアート静岡チーム

詳細： 富士市公式HP(https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1015400000/event/p000023.html)

■日本理化学工業株式会社 代表取締役社長・大山隆久より

「富士市様が主催するこの素晴らしい舞台で、地元のアーティストユニット、ペトロアンドヨゼフのお二人、『キットパスアート静岡チーム』の皆様が、描く楽しさを市民の皆様に届けてくださることを大変嬉しく思います。窓いっぱいに広がるアートやDJの音楽。年齢や言葉の壁を超えて、誰もが主役になれるこの一日が、富士市の皆様にとって最高の思い出になることを願っています。」

【本件に関するお問合せ先】

イベント全体の内容について（主催者）：

富士市文化スポーツ課 0545-55-2874 （担当：佐野）

キットパス・イベントやワークショップについて：

日本理化学工業株式会社

公式サイト：https://www.rikagaku.co.jp