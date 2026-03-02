厚生労働省、エンの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で広報改革の中核を担う2ポジションを公募

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2026年3月2日（月）より、厚生労働省の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を開始しました。当社が運営する採用支援サービスを通じ、「広報戦略推進官」「コミュニケーション専門官」の2ポジションを公募します。下記、厚生労働省のコメントと、本プロジェクト概要を紹介します。

プロジェクト概要

健康・医療、福祉・介護、雇用・労働、年金など多岐にわたる政策情報を、国民一人ひとりに分かりやすく届け、共感や信頼を抱いてもらうために。厚生労働省が取り組んできたのが「広報改革」です。広報物のデザイン刷新やデジタル広報の強化など多様な取り組みを推進。新たな視点を省内に取り入れるべく、民間出身者を含む専門人材の採用にも注力してきました。そして今回、広報改革をさらに進展させるため、2ポジションで人材を募ります。

公募するのは、広報活動の司令塔として、改革における年度計画の管理・最適化や重点広報に関するディレクション等を担う「広報戦略推進官」。そして、総フォロワー数約180万人の各種SNSの運用・データ分析等を担う「コミュニケーション専門官」。いずれも広報改革の中核を担う、重要なポジションです。

エンは『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』といった求人サービスを通じて募集をサポート。人材の採用から入省後の活躍・定着まで一貫して支援します。国民が「共感・信頼」できる広報を創る。そんな志ある方の挑戦をお待ちしています。

厚生労働省 大臣官房総務課広報室 広報室長 綾 賢治氏 コメント

厚生労働省は、国民の命や健康、暮らしを支える様々な制度（社会保障制度）を所管しています。SNSをはじめとするインターネット上では、玉石混淆ともいえる情報が交錯していますが、そんな中、国民の皆さまに正確な情報を確実にお届けし、必要なときに制度を活用していただくことが我々の持つ使命です。また、少子高齢化が進む中で、これらの制度をどのように維持・改善すべきか、皆さん、お一人おひとりに考えていただくことも重要なことだと思います。

そのため、「国民の共感と信頼の獲得」を目指して、2020年から「広報改革」を開始し、様々な広報経験を有する専門家も仲間に加えて取り組みを進めてきました。そして、更に改革を加速させるべく、今回、「戦略PR」と「SNS運用」を担う2つのポジションの公募を行なうこととしました。

人の役に立ちたいという「志」（Warm Heart）をお持ちの方、ぜひ、あなたが培った「知識と経験」（Cool Head）を活かしてみませんか？我々とともにチャレンジしていただける方の応募を心よりお待ちしております。

募集要項

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

