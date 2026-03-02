SV.LEAGUE 大阪ブルテオン・B.LEAGUE 大阪エヴェッサ共創開催「FASHION WEEK -SWEET-」にて

学校法人ロイヤル学園

学校法人ロイヤル学園 大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校（所在地：大阪府大阪市）は、SV.LEAGUE 大阪ブルテオン・B.LEAGUE 大阪エヴェッサ共創開催「FASHION WEEK -SWEET-」

2月15(日)において、来場者を対象としたヘアアレンジブースを運営しました。

本イベントでは、来場者が試合観戦だけでなく、より楽しく特別な一日を過ごせるよう、学生たちがチームカラーのリボンやヘアピンを使用したヘアアレンジを提供。イベントの盛り上げと空間づくりに貢献しました。

『FASHION WEEK -SWEET-』は選手の私服風コーデビジュアルをメインにし、オフザコートでの選手の様々な表情をお届けする特別なイベント。ヘアアレンジブースの他、いつもとは少し違った会場装飾などでホームゲームを盛り上げます。



＜チーム紹介＞

【大阪ブルテオン】公式HP：https://www.osaka-bluteon.com/

大阪府枚方市を本拠地とする1951年創部の男子バレーボールクラブ。旧クラブ名はパナソニックパンサーズ。Vリーグ7回（日本リーグ含む）、天皇杯5回、黒鷲旗13回の優勝を誇り、数々の日本代表選手を輩出している。2024年にリブランディングを実施し、クラブ名は永遠の青(Blue to Eon)を意味する「大阪ブルテオン」へと生まれ変わった。2025年に開催された男子世界クラブ選手権大会では、日本クラブ史上初となる準優勝を達成。 「ALWAYS TO THE TOP, ALL WAYS TOGETHER」のミッションを掲げ、世界一のクラブになることを目標に常に挑戦し続けている。

【大阪エヴェッサ】公式HP：https://www.evessa.com/

B.LEAGUEに所属し、大阪府大阪市を本拠地とするプロバスケットボールクラブ。2005年、日本初のプロリーグ（bjリーグ）発足とともに誕生。bjリーグでは、開幕から3連覇という前人未到の記録を樹立。チーム名は大阪の商売繁盛の神様「戎様（えべっさん）」に由来する。ホームアリーナである「おおきにアリーナ舞洲」では、ド派手な演出と観客の一体感が織りなす圧倒的なエンターテインメントを提供。シーズンスローガンは「OSAKA SOUL やったるで！」。大阪を背負い「威風堂々」と戦う姿を通じて、「バスケットボールで大阪を元気に！」を使命としている。

■ 行列が途切れない大盛況イベント

開始直後から行列ができました。

大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校から ブライダルスタイリスト科の学生16名 が参加。

ヘアアレンジブースには多くの来場者が訪れ、年齢層や性別を問わず幅広いお客様が施術を希望。イベント中は終始行列が途切れないほどの盛況となりました。

学生たちは、リボンやヘアピンを使った“チームカラーアレンジ”を中心に、それぞれの要望に合わせたスタイルを提案。スタジアムのワクワク感をさらに高める演出に貢献しました。

■ 幅広い来場者への施術で問われた“対応力”と“会話力”

今回のイベントでは、

・子どもから大人

・男性から女性

・海外からの来場者

など、普段の授業では体験しにくい多様なお客様への施術が必要となりました。

そのため、ヘアアレンジ技術だけでなく、

その場での柔軟なコミュニケーション力やホスピタリティ が求められる場面も多く、学生たちはお客様一人ひとりと向き合いながら施術を行いました。

海外のお客様からのオーダーもあり、学生たちにとっては新しい経験の連続。言葉以外のコミュニケーションや、雰囲気づくりの大切さを実践的に学ぶ機会となりました。

■ “喜んでもらえる嬉しさ”が学生の学びに

お客様の要望に応えるべく奮闘学生同士声を掛け合いながら施術を進める

ヘアアレンジ後のお客様の笑顔や「ありがとう！」という言葉は、学生にとって大きな励みとなりました。

多くの学生が、施術を通して美容の仕事の楽しさや、相手を思いやる姿勢の大切さを再確認したと話しています。

年齢、性別、国籍を超えてお客様に喜んでもらえる経験は、今後の学びや将来への自信にもつながりました。

■ 次回開催（3月8日）の依頼も。今後も積極的に地域イベントへ参加予定

今回の取り組みについて、大阪ブルテオンさまからも高い評価をいただき、次回（3月8日）のイベント開催時にも参加依頼をいただいています。

大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校では、今回のようなスポーツイベントをはじめ、

美容の力で地域を盛り上げる多様なイベントに積極的に参加し、学生が現場で“人に喜ばれる経験”を積める環境づくりを今後も推進していきます。

【活動概要】

パピネス（大阪ブルテオンのチームキャラクター）も応援に来てくれました！

イベント名： SV.LEAGUE 大阪ブルテオン・B.LEAGUE 大阪エヴェッサ共創開催「FASHION WEEK -SWEET-」

開催日： 2026年2月15日（日）

会場： おおきにアリーナ舞洲

内容： 来場者へのヘアアレンジ（チームカラーのリボン・ヘアピン等を使用）

対象： 来場者（年齢・性別問わず）

参加学生： 大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校

ブライダルスタイリスト科 16名



