組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『「頑張り」だけで評価しない組織へ ― 職務記述書に基づく成果・行動評価設計 ―』セミナーを2026年3月30日（月）12:00～12:30に開催することをお知らせいたします。

概要

職務記述書（ジョブディスクリプション・JD）を整備しても、

「結局、評価されるのは“頑張っているように見える人」-- そんな違和感を抱えている組織は少なくありません。

成果を出しているはずなのに評価に納得できない。

一方で、評価する側も「何を基準に評価すればよいのか分からない」。

その背景にあるのは、“頑張り”を評価せざるを得ない構造です。

本セミナーでは、「頑張り」ではなく成果と行動で評価する組織へ転換するために、職務記述書（JD）を評価の“起点”としてどう設計・活用すべきかを整理します。

JDと成果評価・行動評価がどのようにつながるのか、評価が主観や印象に流れてしまう構造はどこにあるのか。

それらを、人事コンサルタントの視点から分かりやすく解説します。

「評価制度を変える前に、まず何を揃えるべきか」

その考え方と設計の要点を、20分でお伝えします。

※本セミナーは、全2回シリーズの第2回です。

https://sele-vari.co.jp/seminar/202603301/

プログラム

■ はじめに

会社紹介

講師紹介

本日のゴール



■ ジョブ型の考え方

ジョブ型とは何か

ジョブ型＝制度論ではない

評価の起点の違い

評価がブレる組織の特徴

評価が機能する組織の共通点



■ 職務記述書の役割

職務記述書とは何か

職務記述書の本来の役割

職務記述書が評価の土台になる理由

評価に使える職務記述書の条件



■ 職務記述書を構成する3要素

職務記述書を構成する3要素

責任とは何か

成果とは何か

行動とは何か

3要素が揃っていないと起きること



■ 成果評価の設計

成果評価の基本的な考え方

職務に基づく成果設定のポイント

成果評価がブレる典型パターン

成果評価を揃えるための視点



■ 行動評価の設計

なぜ行動評価が必要か

行動評価が失敗する理由

職務に基づく行動評価の考え方

行動評価を機能させるポイント



■ まとめ



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年3月30日（月）12:00～12:30

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

https://sele-vari.co.jp/seminar/202603301/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

佐藤 宏紀

大学院修了後、大手建設会社のキャリアを経てセレクションアンドバリエーションに参画。人事制度設計を通して“従業員のエンゲージメント”を高め、企業の持続的成長に貢献していきたいという思いから入社。入社後は生命保険会社などの人事制度改定プロジェクトに従事し、制度設計や分析業務に取り組んでいる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/