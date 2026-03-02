「キシリクリスタル」25周年！待望の「ソーダアソート」がのど飴になって新登場！

春日井製菓株式会社

春日井製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市西区、代表取締役社長：春日井大介）が販売するのど飴ブランド「キシリクリスタル」は、本年発売25周年を迎えます。より多くのお客様に楽しんでいただくため、これからの季節にぴったりな新商品「ソーダアソートのど飴」を、2026年3月2日（月）より全国で発売いたします。

また、「ミルクミントのど飴」「フルーツアソートのど飴」も25周年限定パッケージにて2026年3月2日（月）より順次発売いたします。

●発売25周年を迎えた「キシリクリスタル」とは

日本で初めてキシリトールをキャンディにして発売した「キシリクリスタル」は、たくさんのお客様にご支持いただき今年で発売25周年を迎えます。2001年の発売当時、3層の見た目やキシリトール層のひんやり、そして今では定番の「ミルクミント」という味わいは大変目新しく、話題になりました。現在のレギュラー品「ミルクミントのど飴」「フルーツアソートのど飴」の他にも、これまで期間限定商品を数多く発売し、その時代のお客様のニーズに合わせた商品づくりを続けています。

発売当時の開発の苦労や背景については、下記ブランドサイトをご覧ください。

今年は「キシリクリスタル」をより多くのお客様に楽しんでいただくため、新商品の発売を皮切りに25周年を記念した取り組みを行ってまいります。

◆ブランドサイト：https://www.kasugai.co.jp/xylicrystal/

◆公式X：https://x.com/Xylicrystal_X

●第一弾は「ソーダアソートのど飴」新発売！

過去にも発売をしていた「ソーダアソート」は毎回ご好評をいただき、お客様から復活を望む声を数多くいただいていました。そんな声にお応えし、この度新たに「ソーダアソートのど飴」を発売します。

22種のハーブエキスを配合した本商品は、ソーダの爽やかさを感じていただけるようシュワっとした炭酸感にもこだわりました。すっきりとした味わいのブルーソーダ味と、フレッシュなレモンと果皮のビター感のバランスが絶妙なレモンスカッシュ味で、飽きの来ない組み合わせです。

パッケージは、クリアブルーを背景にし、氷の透明感や炭酸の気泡をあしらうことで爽やかさと夏らしさを表現しています。

●商品概要

商品名 ：キシリクリスタル ソーダアソートのど飴

発売日 ：2026年3月2日（月）

参考価格 ：オープン価格

内容量 ：63 g（個装紙込み）

販売エリア：全国

特徴 ：すっきりした甘さのキャンディと真ん中に挟まれたキシリトール層がマッチした、3層ノンシュガーのど飴です。ブルーソーダ味とレモンスカッシュ味の2種アソート。22種のハーブエキス配合です。

●25周年限定パッケージが登場

レギュラー品である「ミルクミントのど飴」「フルーツアソートのど飴」は25周年限定パッケージで発売。ブランドの世界観や3層構造のキャンディを象徴した、こだわりの25周年ロゴを加えています。

●担当者のコメント

おかげさまで「キシリクリスタル」は25周年を迎えることが出来ました。「ソーダアソートのど飴」は、お客様から発売を心待ちにする声を多くいただいていた分、その期待に応える商品をお届けしたいという想いで開発しました。味については何度も試作を重ね、のど飴としての舐めやすさと、炭酸感のバランスを調整。さらにパッケージ背景のクリアブルーも、とても悩みながら納得いくまで改良したこだわりの商品です。苦労もありましたが、25周年のスタートにふさわしい商品に仕上げることが出来たと感じています。これまでのソーダアソートが好きだった方にも、初めて食べるという方にも、多くの人に手に取っていただけたら嬉しいです。そして、今年は様々な取り組みで25周年を盛り上げていきますので、ぜひお楽しみにしていてください。（マーケティング部：原口）

●春日井製菓とは

1928年に愛知県名古屋市で創業。キャンディ、グミ、ラムネ、こんぺいとう、豆菓子など幅広い年齢層に支持される菓子を手掛ける菓子メーカーです。『キシリクリスタル』の他に、『つぶグミ』、『黒あめ』、『のどにスッキリ』、『グリーン豆』など、ロングセラーのお菓子を作っています。経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。

＜認証取得＞

国際規格の食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」

品質マネジメントシステム「ISO9001」

公式HP：https://www.kasugai.co.jp/