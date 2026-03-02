″香り立つ、もっちり泡″を日常に。John’s Blendが原宿駅の看板を刷新。人気のボディクリームソープに待望の詰め替えリフィル発売。

株式会社ノルコーポレーション

株式会社ノルコーポレーション（本社：東京都調布市）が展開するフレグランスブランド「John's Blend（ジョンズブレンド）」は、乾燥しやすいこの季節に"バスタイムをもう一度見直す"きっかけとして、JR原宿駅の交通広告を刷新します。

合わせて、ご要望の多かった「ボディクリームソープ詰め替えリフィル」を発売。さらに、公式オンライン限定で、継続しやすい【まとめ買い3点セット】もご用意いたしました。

香り立つ濃厚泡で、毎日のバスタイムにご褒美を。

原宿駅でふと立ち止まる、"香りの合図"

John’s Blendが大切にしてきたコンセプト「香りと暮らそう」を、あらためて多くの方へ届けたい--。その想いから、JR原宿駅の交通広告を刷新します。

香りは、特別な日のためだけではなく、忙しい朝や疲れた夜をなだらかに切り替えてくれる存在。だからこそ、買い足しやすく、続けやすい"詰め替え"という選択肢で、暮らしに寄り添いたいと考えました。



乾燥しやすい季節は、肌も気持ちもこわばりがち。

泡立てた瞬間にふわりと広がるホワイトムスクの香りと、包み込まれるようなもっちり濃密泡を、自宅で実感していただきたい--そんな想いを込めています。

掲出情報

掲出期間：2026年2月18日（水）～

掲出場所：JR原宿駅 1番ホーム 表参道改札行き階段前

※本件に関する駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※駅構内は公共スペースのため周囲へのご配慮をお願いいたします。

※ホームドアが設置されていますが、身を乗り出すと危険を伴うため、列車の進入にはお気を付けください。

続けやすさが、いちばんやさしい選択に

John's Blendのボディクリームソープは、シリーズ累計販売数約2.8万本（2026年1月7日現在）を突破。継続利用のご要望にお応えし、詰め替えリフィルを発売しました。

最大の特長は、泡立てた瞬間からやさしく広がるホワイトムスクの香り。清潔感がありながら、どこか温かみを感じさせる香調が、入浴時間を“ただ洗うだけ”ではなく、気持ちを整えるリラックスタイムへと導きます。

ボディクリームソープ詰め替えリフィル

価格：\1,870（税込）

容量：460mL

取扱：John's Blend公式オンラインショップ／Amazon／楽天

買い足しの手間を減らして、香りを日常に

詳細を見る :https://www.johns-blend.com/c/body_care/oxjow5301

日々のルーティンとして長く楽しみたい方のために、詰め替えリフィルのまとめ買いセットをご用意しました。

バスルームに立ちのぼるホワイトムスクの余韻を、日々の習慣として自然に重ねていけるセットです。

泡立てた瞬間、ふわっと空気がほどけるように香りが広がり、もっちり濃密泡が肌をやさしく包み込みます。いつものリズムのまま、いつものバスタイムを少し丁寧に。ご家族でのシェアにもおすすめです。

シンプルでスタイリッシュな佇まいは、バスルームや洗面台にすっとなじみ、生活感をほどよく引き算してくれるデザイン。あえて隠さずに置いておけるから、手を伸ばす動作までが自然に美しくまとまります。

ボディクリームソープ詰め替えリフィルセット

【3点セット】

価格：\5,049（税込）

取扱：John's Blend公式オンラインショップ（ https://www.johns-blend.com/c/body_care/oxjow530103 ）

【2点セット】

価格：3,740（税込）

取扱：Amazon（ https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLZ4B5VB ）、楽天（ https://item.rakuten.co.jp/crystal-planet/oxjow5301/ ）

香りと暮らそう John's Blend

目に見えずとも、私たちの生活に様々な効果やイメージを与えてくれる、「香り」。

John’s Blendはいい香りを身近に感じることで、日々の生活が豊かになってほしいという想いから生まれました。

シンプルで柄に頼らないデザインと厳選された香りによって、今暮らしている空間がより心地よくなりますように。

様々なシーンでお使いいただけるフレグランスとボディケアアイテムにて、こだわりの香りをお楽しみください。