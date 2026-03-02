なめらかで自然な仕上がりを叶える100％ミネラル由来のファンデーションが肌負担を考えた敏感肌対応へとリニューアル

株式会社桃谷順天館

美と健康を追求して140年。桃谷順天館グループの株式会社明色化粧品（本社：大阪府大阪市／代表取締役会長兼社長：桃谷誠一郎）は、シリーズ累計出荷数1,300万個突破スキンケア発想のベースメイクシリーズ「モイストラボ」から新たに敏感肌対応へリニューアルした 「モイストラボ ミネラルファンデーション」 を2026年3月2日(月)より発売開始いたします。

開発背景

近年、マスク生活や環境変化により、肌荒れやゆらぎを感じる方が増え、「軽さ」「やさしさ」「クレンジング不要」といったポイントで、ミネラルファンデーションが注目されてきました。“刺激をできるだけ避けたい”“肌がゆらぐ日でも使いたい”という声が多く上がっております。今回はそんな現代のトレンドに合わせ、従来の処方の良さはそのままに、「敏感肌対応」という安心感を提供。これを機にパッケージもプラスチックから紙へと変更し、環境にも配慮する事で、より多くの方々に安心感をご提供できるのではないかと考えました。

商品特長

Point1 肌への負担を最小限にした100％ミネラル処方

界面活性剤・防腐剤・タール系色素など、肌に負担となりやすい成分を使用せず、天然ミネラルのみで構成。敏感肌の方にもやさしいシンプル設計です。さらに 8つの無添加フリー処方※1、敏感肌パッチテスト済み・アレルギーテスト済み※2で安心して使用できます。

※1防腐剤フリー、石油系界面活性剤フリー、鉱物油フリー、アルコールフリー、シリコーンフリー、紫外線吸収剤フリー、タール系色素フリー、合成香料フリー ※2すべての方に皮膚刺激やアレルギーが起こらないわけではありません。

Point2 時間がたってもくすまない「バルーンミネラル」配合

水や皮脂を吸収しにくい中空構造の“バルーンミネラル”を採用。

汗・皮脂によるくすみを抑え、つけたての仕上がりが長時間続く※2ことを確認しています。

※2当社調べ：ミスト噴霧による色変化比較試験）

Point3 光拡散パウダー採用で毛穴をしっかりカバー

光拡散パウダーが肌に塗布した瞬間にソフトフォーカス効果をもたらし、気になる毛穴肌をしっかりカバー。肌の凹凸を補正し、キメの整った均一な肌へと導きます。

Point4 SPF50・PA++++の高UVカット

100％ミネラル処方では珍しい、SPF50・PA++++ を実現。日焼け止めいらずの高い紫外線防御力で、日中の肌を外的ダメージから守ります。

Point5 クレンジング不要。洗顔料だけでオフ。

肌に負担をかけてしまうクレンジングは不要。洗顔料のみで洗い流せるので、肌のうるおいを守ります。"つけていたい軽さ"と"落とすやさしさ"の両立を叶えました。

商品名：モイストラボ ミネラルファンデーション

カラー：01 ナチュラルベージュ / 03 ナチュラルオークル

価格：1,650円(税込)

発売日：2026年3月2日

販売場所：全国のドラッグストア・バラエティショップ / ECサイト

商品サイト：https://www.meishoku.co.jp/moistlabo/

パッケージ画像

モイストラボシリーズ

シリーズ累計出荷数1300万個突破。

美容液成分贅沢配合で、 日中もメイクしながらなりたい肌をアイテムで選べる スキンケア発想のベースメイクシリーズ。

明色化粧品

株式会社明色化粧品は創業のきっかけとなった「美顔水」をはじめ、ケアナボーテ・モイストラボ・DETクリア等、歳を重ねても「一生、使い続けたい」と思っていただけるブランドを目指しております。トレンドをキャッチしたアイテムや140年以上変わらぬ処方で愛され続けるロングセラーまで「素肌の健康」を考え抜いた多彩なアイテムを展開しております。

祖母から母へ。母から子へ。世代を超え永く愛され続けるブランドとして研究・開発・提供し、歴史を築いてまいります。