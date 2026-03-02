2秒※1でサラサラなキラ艶髪へ！大人気のアルガンリッチオイルシリーズからツヤ出しスプレーが新登場　「ルシードエル ＃プリズムグロウスプレー」が2026年3月23日(月)より先行発売

株式会社マンダム

株式会社マンダム(本社:大阪市 社長執行役員:西村健)は、ヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」の「アルガンリッチオイルシリーズ」より、使った瞬間透けるようにキラめく艶髪へ導く「＃プリズムグロウスプレー」を2026年3月23日(月)より全国のイオンリテール・ツルハグループ・ウエルシアグループの店舗(全て一部店舗を除く)及びオンラインストアにて先行発売します。

■商品名/容量/価格

ルシードエル ＃プリズムグロウスプレー

(写真左から)140g・ミニサイズ 40g/いずれもオープン価格

■商品特長

・天然アルガンオイル※2配合で、2秒※1で透けるようにキラめく艶髪へと導くツヤ出しスプレーです。ロンググロウ設計で、軽やかでサラサラなキラ艶髪が長時間続きます。

・紫外線から髪を守るUVカット処方と、外的ダメージ※3から髪を守り補修するリペアプロテクト処方を採用。

・フレッシュなフルーティノートにフリージアを合わせ、すっきりした甘さと爽やかさが調和したクリアフローラルの香り。

■発売場所

全国のイオンリテール・ツルハグループ・ウエルシアグループの店舗(全て一部店舗を除く)及びオンラインストア

※1 噴霧時間の目安

※2 アルガニアスピノサ核油(保湿)

※3 日常生活の中で自然に受ける乾燥・摩擦・絡まりのこと