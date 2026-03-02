【愛犬用】日本ペットフード×湖池屋共同開発『わんムーチョ』3/2新発売

湖池屋と共同開発！

日本ペットフード株式会社

日本ペットフードと湖池屋が共同開発した、ノンフライ製法で仕上げたポテトスナック『わんムーチョ』。

国産じゃがいもを使用し、カリッとした食感と、素材の旨みを活かした味わいが特長のわんちゃん専用やみつきおやつ。好きな量を与えやすくて保存しやすいジッパー付きです。

本商品は2026年3月2日より順次小売店にて発売いたします。

ヒー犬もムチュー！

「ヒー！」のかけ声でおなじみのヒー一族のわんちゃん・ヒー犬(イヌ)がパッケージを彩り、楽しいおやつ時間をわんムーチョでもっと、もーっと盛り上げます！

ラインアップは「チキン＆ベジタブル味」、「チーズ味」の2種展開！

湖池屋オンラインショップでも販売開始！

湖池屋オンラインショップでは「わんムーチョ 夢中セット」として、各味2袋（計4袋）をセットにして3月5日（木）12時より発売します。数量限定で、今回の主役である「ヒー犬」・カラムーチョのパッケージでおなじみの「ヒーおばあちゃん」のステッカー2種を封入しますので、手に入れたい方はお早めのご注文を！

ご自身は「カラムーチョ」や「すっぱムーチョ」をお召し上がりいただきながら、わんちゃんともおやつ時間を一緒に楽しめる新たな“ムーチョ”が誕生しました。家族の一員である愛犬とともに過ごす“ムーチョタイム”をぜひお楽しみください！

■商品概要（湖池屋オンラインショップ販売分）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159904/table/12_1_24fab23118024a358309f33625abe3bb.jpg?v=202603021151 ]

▼公式オンラインショップはこちら

湖池屋オンライン(https://www.koikeya-online.jp/shop/c/cpet/) ※3/5公開

『わんムーチョ』おいしさのひみつ

ヒー犬も夢中になるわんムーチョは、ヒト用おやつ「カラムーチョ」と違い、辛くありません！

国産じゃがいもを使用した、カリッ！うまっ！やみつき！な犬用おやつです。

商品詳細

▼2026年3月2日（月） 発売開始

【区分】犬用おやつ

わんムーチョ

チキン・ベジタブル味 35g

わんムーチョ

チーズ味 35g

動画「わんムーチョに夢中！」

わんムーチョの魅力をリズミカルな動画でご紹介！

https://youtu.be/fH6YQJOxfSg

▼商品に関する詳細はこちら

https://www.npf.co.jp/wanmucho/index.html

日本ペットフード株式会社 概要

日本ペットフードは1960年創業。日本ではじめて国産のドッグフードを世に送り出した会社です。

ペットフードの最大の価値とは、「おいしく食べ続け、元気で長生きする」こと。このシンプルな理念のもと、ペットとその家族の幸せのために「食べ継がれる商品」をお届けしていきます。

＜公式ホームページ＞https://www.npf.co.jp/