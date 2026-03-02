トラックの自動運転システムを開発するロボトラック、豊田通商、大塚倉庫、西濃運輸、福山通運と共に2025年度国土交通省実証事業における公道実証走行を開始

株式会社 ロボトラック

株式会社ロボトラック（以下：ロボトラック）は、当社及び豊田通商株式会社（以下：豊田通商）、大塚倉庫株式会社（以下：大塚倉庫）、西濃運輸株式会社（以下：西濃運輸）、福山通運株式会社（以下：福山通運）で構成される豊田通商コンソーシアムにて、国土交通省による「自動運転トラックによる幹線輸送の社会実装に向けた実証事業」に採択されたことを受けて、セミトレーラー型自動運転トラック（以下：自動運転セミトレーラー）の開発を行ってきました。

このたび、これまでの開発成果を踏まえ、静岡県内のIC近郊、愛知県内のIC近郊にある両物流拠点間にて自動運転トラックを用いた公道走行実証を2月より開始しました。

■事業の概要

当コンソーシアムにおいては、ロボトラックが主体となり、自動運転セミトレーラーの技術開発を行ってきました。開発成果として、新東名高速道路 新静岡IC近郊と東名高速道路 東名三好IC近郊にある両物流拠点間にて、高速道路上での安全かつ安定的な無人走行技術の確立を主な目的として、自動運転トラックを用いた公道実証走行を開始しました。

今回の実証走行に用いるセミトレーラーは国内で主に使用されているバンタイプと比較し積載容量が大きいことに加え、発着地点での荷積み・荷下ろしを待つ必要がないため、ピストンのように拠点間を往復する幹線輸送に適した車両形態です。一方、車両全長・連結構造に由来する操舵の複雑性、車線変更時の安定制御など、技術的ハードルが高いとされています。

当社はこれまで培ってきた自動運転技術に加え、セミトレーラー特有の挙動に対応したアルゴリズムを新たに開発することで、自動運転セミトレーラーの実現を目指します。これにより、少ない台数で大量輸送を可能とする次世代の幹線輸送モデルを社会に提供することができます。

■今後の取り組み

当社は今後、関東～中部、そして関東～関西へと走行距離を伸ばし、2020年代後半の商用運行開始を目標に開発を推進して参ります。

また、社会実装を早期に実現すべく、「高速道路直結型物流施設」を含む、「IC近接型物流施設」の活用も視野に入れております。そのため、関係省庁、物流事業者のほか、不動産・通信・保険・リース・商社といった様々な民間事業者の支援を得ながら、自動運転を核とした次世代輸送インフラに必要なエコシステム形成を推進して参ります

■各社の役割

■ロボトラック 概要

社 名：株式会社ロボトラック

所在地：東京都中央区新川1-15-11小田中ビル

代表者：代表取締役CEO 羽賀雄介

設 立：2024年4月

事業内容：自動運転トラックの研究開発

ウェブサイト：https://robotruck.jp/company.html

