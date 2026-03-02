【株式会社フードリエ】「それいけ！アンパンマン アンパンマンといっしょ！キャンペーン2026」 2026年3月2日～6月10日まで実施！
株式会社フードリエ（本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：内田 達也）は、2026年3月2日（月）～6月10日（水）までの期間、『それいけ！アンパンマン』 劇場版シリーズ最新作のムビチケ前売券やグッズなどが総計1,200名様に当たる「それいけ！アンパンマン アンパンマンといっしょ！キャンペーン2026」を実施します。
【キャンペーンサイト】https://www.foodlier.co.jp/bd/anp_2026/
(C)️やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV (C)️やなせたかし／アンパンマン製作委員会2026 配給：東京テアトル
本キャンペーンは2013年から開催しており、毎年多くのお客様から好評をいただいております。
今年も6月26日（金）より公開予定の『それいけ！アンパンマン』劇場版シリーズ最新作の鑑賞券やアンパンマングッズを賞品としてご用意しました。
対象商品をご購入いただいたレシートでLINEまたははがきからご応募いただくと抽選で映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』ムビチケ前売券2枚（一般券・小人券 各1枚 300組600名様）、「おしゃべりすいはんきと元気100ばいSP和食セット」（100名様）、「タッチであいうえお
キッズタブレット」（100名様）、「アンパンマンふんわりフェイスリュック」（400名様）が当たります。
「それいけ！アンパンマン アンパンマンといっしょ！キャンペーン2026」
●キャンペーン期間・応募締切
2026年3月2日（月）～2026年6月10日（水）
※LINE応募の場合は2026年6月10日（水）23：59まで
※当日消印有効
●応募方法
対象商品をご購入いただいたレシートをLINEキャンペーンアカウントと友だちになってレシート画像を添付しご応募いただくか、専用応募はがき（キャンペーンサイトからダウンロードして出力ください）又は郵便はがきに貼り付けてご応募いただけます。
●コース
対象商品3個購入でご応募できるコース
対象商品2個購入でご応募できるコース
対象商品1個購入でご応募できるコース
●賞品
【対象商品3個購入コース】
A：「おしゃべりすいはんきと元気100ばいSP和食セット」
抽選で100名様
B：「タッチであいうえおキッズタブレット」
抽選で100名様
【対象商品2個購入コース】
「映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』 ムビチケ前売券2枚(一般券・小人券 各1枚)」
抽選で300組600名様
【対象商品1個購入コース】
「アンパンマンふんわりフェイスリュック」
抽選で400名様
●キャンペーン対象商品
・それいけ！アンパンマン こどもウインナー
・それいけ！アンパンマン こどもソーセージステーキ
・それいけ！アンパンマン おやつソーセージ4本入
・それいけ！アンパンマン おやつソーセージ10本入り
・それいけ！アンパンマン 3種類の緑黄色野菜入り おやつソーセージ4本入
フードリエは、安心でわくわく楽しく食べられる商品づくりを通して、お子さまの健やかな成長を応援します。
フードリエの『それいけ！アンパンマン』シリーズは、はじめてソーセージを食べる小さなお子さまのために、やさしい味に仕上げています。
【本キャンペーンに関するお問い合わせ先】
「それいけ！アンパンマン アンパンマンといっしょ！キャンペーン2026」事務局
TEL：0120-995-266 10：00～17：00（土・日・祝日を除く）
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
株式会社フードリエ
管理部 総務人事課 担当：田嶋
〒533-0021
大阪府東淀川区下新庄4-5-41（3F）
TEL：06-6770-9300
FAX：06-6770-9501
〈受付時間〉
9：00～17：00（土・日・祝日は除く）