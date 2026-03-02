学研ココファン新ブランド都内初オープン！　学研の介護付きホーム「ココファンレジデンス世田谷弦巻」3月1日開業

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、高齢者支援事業を行っている株式会社 学研ココファン（東京・品川／代表取締役社長 兼 COO：森 猛／以下、当社）は、2026年3月1日にサービス付き高齢者向け住宅（以下、サ高住）「ココファンレジデンス世田谷弦巻」（東京都世田谷区）を新規開設いたしました。

ココファンレジデンス世田谷弦巻 外観

当社はサービス付き高齢者向け住宅を中心に、全国で高齢者住宅・施設を展開しています。

今回、東京都で27拠点目の開設となり、世田谷区においても、3拠点目の開設です。

全国での運営拠点数は236拠点、居室数は12,411居室となりました。

■「ココファンレジデンス世田谷弦巻」について

「ココファンレジデンス世田谷弦巻」は、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた介護付きホームです。介護スタッフが24時間体制で常駐し、日常生活に必要な介護サービスを提供します。また、日中は看護職員が常駐しており、健康管理や医療的ケアにも対応できる体制を整えています。

介護保険サービス費用は介護度に応じた定額制でご利用いただけるため、費用面でも安心して暮らしを続けていただけます。

ICT見守りシステムやスマート家電の導入により、これまで以上に安心で快適な生活環境を整えています。さらに、新たにAIを活用したレクリエーションを取り入れ、入居者のみなさまお一人おひとりの毎日がより豊かに、住み続けられるよう支援します。

■「ココファンレジデンス世田谷弦巻」住宅概要

「ココファンレジデンス世田谷弦巻」は、BELS4スター（BEI0.64）の評価を受けた環境負荷が少ない建物仕様になっています。

1人用居室イメージ ※家具は設置例であり、実際の居室には含まれませんラウンジ

【施設概要】

●所在地：〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-3-19

●交通：東急世田谷線「松陰神社前駅」より徒歩9分（約700m）・東急田園都市線「駒沢大学駅」より徒歩約12分（約950m）

●敷地面積：1,136.57平方メートル

●延床面積：2,447.29m²

●構造：鉄筋コンクリート造 地下1階・地上4階建て

●土地建物の権利形態：事業主体非所有・建物賃貸借契約

●総戸数：47戸

●居室面積：18.41平方メートル ～48.80平方メートル

●共用設備：食堂・多目的トイレ・相談室・洗濯室・個浴室・介護浴室・喫煙室・ラウンジ

●居室設備：トイレ・洗面台・収納・浴室（一部）・キッチン（一部）・緊急通報装置・エアコン

●事業主体：(株)学研ココファン

●開業日：2026年3月1日

【東京都有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく類型・表示事項】

●類型：サービス付き高齢者向け住宅(一般型特定施設入居者生活介護）

●居住の権利形態：終身建物賃貸借方式

●利用料の支払い方式：選択方式

●入居時の要件：混合型（自立除く）

●介護保険：東京都指定特定施設入居者生活介護事業者（一般型）・介護予防特定施設入居者生活介護

●居室区分：定員1～2人（親族を対象）全室介護居室

●指定特定施設入居者生活介護事業者（一般型）である有料老人ームの介護にかかわる職員体制：3：1以上・週40時間換算で常勤換算介護職員14名・看護職員2名（うち、要介護者等対応は介護職員14名・看護職員2名）（夜勤帯21時～翌7時。夜間最少時介護職員1名）※2026年3月現在

●介護保険事業所番号：1371217918

【終身建物賃貸借契約制度について】

●事業者：(株)学研ココファン

●認可番号：都 終身0001号

物件詳細ページ

https://www.cocofump.co.jp/facilities/setagayatsurumaki/

今後も当社は、良質な高齢者住宅の供給とサービス提供を通じて、年齢を重ねても、誰もが不安なく生活し続けられる環境づくりに貢献してまいります。

■株式会社学研ココファン（Gakken Cocofump Co., Ltd.）

https://cocofump.gakken.co.jp/

・代表取締役社長 兼 COO：森 猛

・法人設立年月日：2008年5月15日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1860（代表）

・事業内容：・サービス付き高齢者向け住宅および有料⽼人ホーム等の

企画・開発・運営、指定居宅サービス事業

（訪問介護、居宅介護支援、通所介護、短期入所生活介護、

その他）

・フランチャイズ事業

・不動産賃貸に関する事業

・その他付帯する一切の事業

・介護・保育の人材養成事業

・ライフエンディング事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開