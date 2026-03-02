最上級の暮らしを、どこへでも。モバイル規格住宅「most」がMobitectより誕生。リリースを記念し「most-Trailer」の建築オーナーとパートナー工務店の同時募集を開始。

株式会社Mobitect

株式会社Mobitect（本社：東京都港区、代表：田中 晋平）は、本日2026年3月2日(月)にモバイル規格住宅「mostｰTrailer」建築オーナー及びパートナー工務店の募集を開始いたします。

「most」は、都市でも自然の中でも、場所を選ばず「最上級の暮らし」を実現するモバイル規格住宅シリーズです。

規格住宅「most」ページはこちら :

この度、本プロダクトの発表を記念して「most」シリーズのフラッグシップとなる「most-Trailer」のプロモーションにご協力いただける「建築オーナー」と「パートナー工務店」を限定募集いたします。完成後2ヶ月間のモデルハウス利用を条件に、特別な特典とともに「most」での新しい暮らしを提供いたします。また、「動く建築」で地域の住宅シーンを牽引してくださる工務店を募集いたします。

モバイル規格住宅「most」について

最上級の暮らしを、どこへでも。

日本の技術と自由な暮らしが出会う、モバイル規格住宅「most」

「most」は日本の建築技術とモバイル性を融合させた新しい規格住宅シリーズ。

短期施工、高品質デザイン、環境配慮。すべてを最適化した新時代のモバイル建築。

都市でも自然でも、あなたのスタイルに寄り添う“移動する住まい”を提案します。

most-Trailer

「most」シリーズの中でも、Mobitectのビジョンを体現した「most-Trailer」。

日本の建築技術の粋をモバイル規格に凝縮し、単なる移動型住宅の域を超え、場所を選ばない自由と建築美を両立しています。

most-Trailer

「建築はもっと自由に動ける」「固定から可動へ」新しい住まいの文化を提案。

週末の別荘、旅先での拠点、あるいはオフィスやスタジオとして。

住みたい場所やライフスタイルに合わせて人に寄り添う住宅です。

「mostｰTrailer」建築モニター（オーナー及び工務店）募集概要

「most-Trailer」詳細はこちら :

「most-Trailer」のオーナーとして、ブランドの世界観を共に創り上げていただける方を募集します。竣工後2ヶ月間のモデルハウスとしての活用を経て、特別モニター価格でオーナー様へお引き渡しいたします。また、「most-Trailer」を通じて、住まいの自由を日本中に広めるパートナー工務店を募集いたします。

【募集条件】

1.モデルハウス提供

竣工後約2ヶ月間、完全予約制のモデルハウス（見学会会場）として提供いただけること。

2.ビジュアル制作協力

外観・内観の写真および動画撮影への協力。

3.広告掲載の承諾

撮影した画像や動画を、公式SNS・HP・カタログ・Web広告等へ掲載することをご了承いただけること。

【オーナー成約特典】

「most-Trailer」特別価格でのご提供

本体価格より特別割引（詳細な金額については、個別相談にて提示させていただきます。）

【工務店募集】

「mostｰTrailer」を地域で施工・管理し、自社のブランディングとして活用いただけるパートナー工務店を募集します。

●導入のメリット：

１.新カテゴリーの開拓：「可動産」という、既存の建築確認や土地の制約に縛られない新たなビジネスモデルの導入。

２.圧倒的な集客力：「most Trailer」を自社のモデルハウスとして活用し、技術力とデザイン性を地域にPR。

３.クリエイティブ支援： 本部制作の高品質な販促素材（写真・動画）の提供。

４.ロイヤリティ（月額費）1年間無料

●役割： 地域におけるmostの施工・メンテナンス、およびモニター期間中の運営管理。

建築オーナー・工務店の申込みはこちら :各種お問い合わせ・その他ご相談も承ります

株式会社Mobitectについて

Mobile × Architect = Mobitect

Mobitectは、「日本の建築をモバイル化し、世界のライフスタイルを変える」建築会社です。

住宅や店舗、施設といった建築物を縛る既存の常識や制約を突破し、クルマや家具のように「持ち運び可能なプロダクト」として、リデザインしていきます。

持ち運べる小さな建物から、空間づくり、街づくり、ライフスタイルやビジネスの在り方を変えていく。それがMobitectの「Mobile × Architect」のかたち。

モバイル規格住宅「most」は住まい手にとっての「最上級」をかたちにする、デザイン性と柔軟性があり、規格住宅の新しいかたちがここにあります。

公式ホームページはこちら :事業拡大に伴い、加盟工務店及び建築士を募集中

【会社概要】

社名：株式会社Mobitect

代表取締役：田中 晋平

役員： 岡本 勇気、堀元 秀司

本社所在地：東京都港区浜松町2-3-8 WTC annex 11階

資本金： 5,000万

グループ会社： ウィング株式会社（出資会社）

事業内容： 一級建築士事務所、特定建設業、製造業、VC業

HP：