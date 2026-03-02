【無尽蔵】“赤鬼らーめん”完売続出の次は“青鬼”３月限定『ピリ辛にららーめん』新発売！

株式会社キタカタ

株式会社キタカタ（本社：新潟県新潟市）が展開する「新潟らーめん 無尽蔵」では、2026年3月2日（月）より、3月限定商品 青鬼『ピリ辛にららーめん』を販売開始いたします。

2月に販売し、累計約1万杯と人気を博した赤鬼『旨辛麻婆麺』に続く、“鬼旨いらーめんシリーズ”第2弾。

赤鬼の濃厚な辛さに対し、青鬼は春先でも食べやすい軽快な辛さが魅力です。

▶「無尽蔵」公式インスタグラム(https://www.instagram.com/ramen_mujinzo/)

■“鬼旨い”第2章、青鬼始動！

2月限定「赤鬼 旨辛麻婆麺」は想定を上回る反響をいただき、辛さチャレンジを楽しむお客様が続出。

SNSでも盛り上がりを見せました。

3月は、鬼シリーズ第2弾となる青鬼 『ピリ辛にららーめん』がいよいよ販売開始となります。

■３月限定メニュー 青鬼『ピリ辛にららーめん』とは？

青鬼『ピリ辛にららーめん』

丼を覆うほどのたっぷりニラがポイント。甘・辛・旨のバランスが取れた餡が麺に絡みます。

にらの風味とピリ辛スープが調和した、春先でも食べやすい軽快な辛さが魅力です。

旨味のある一味唐辛子「超鬼殺し」を使用。これは、新潟市秋葉区で製造している唐辛子粉です。

辛さのレベルを、普通・中辛・大辛からお選びいただけますので、期間中、辛さレベルを変えて何度でも挑戦してみてください！

商品概要

商品 名：青鬼『ピリ辛にららーめん』

販売期間：2026年３月２日（月）から3月31（火）まで（予定）

※原材料がなくなり次第、終了

販売価格：980円（税込）

販売店舗：「新潟らーめん 無尽蔵」 （20店舗）

無尽蔵 花園家 （新潟県新潟市中央区花園1丁目2番2号 コープシティー花園ガレッソ1階）

無尽蔵 にいつ家 （新潟県新潟市秋葉区善道字潟端555番地 ）

無尽蔵 かめだ家 （新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 イオンモール新潟南 3階）

無尽蔵 六日町家（新潟県南魚沼市余川字牛蒡島3355-1）

無尽蔵 中条家 （新潟県胎内市大川町14番40号）

無尽蔵 むらかみ家（新潟県村上市大字仲間町字坂下605番地）

無尽蔵 三条家 （新潟県三条市横町2丁目3番2-1号）

無尽蔵 ごせん家 （新潟県五泉市郷屋川2-3-6）

無尽蔵 しもつま家（茨城県下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻 2階）

無尽蔵 かわぐち家（埼玉県川口市前川1丁目1-11 イオンモール川口前川 1階）

無尽蔵 はにゅう家（埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生 1階）

無尽蔵 レイクタウンkaze店（埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE3階）

無尽蔵 しながわ家（東京都港区港南1丁目9番36号 アレア品川 １階）

無尽蔵 だいせん家（秋田県大仙市和合字坪立177 イオンモール大曲 1階）

無尽蔵 せんだい家（宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅tekute仙台1階）

無尽蔵 昭和家 （山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和1階）

無尽蔵 寒河江家（山形県寒河江市新山1丁目10-1）

無尽蔵 いしはら家（群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田 1階）

無尽蔵 柳津家 （岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜 レインボーモール館 1階）

無尽蔵 コロワ甲子園店 （兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3 コロワ甲子園 3階）

食べるほどお得！「スタンプラリー」実施中

期間中、『ピリ辛にららーめん』を含むらーめんを注文するとスタンプを1つ進呈。

スタンプを集めると、次回以降使える値引き特典が受けられるスタンプラリーを実施中です。

スタンプ進呈期間：2026年3月31日（火）まで

スタンプカード配布期間：2026年3月中旬まで（各店無くなり次第、終了）

スタンプ特典：1個：50円引、2個：100円引、3個：300円引

利用期間：2026年4月30日（木）まで

※ご利用の際は１会計につき、お一人様スタンプカード1枚までとなります。

※イベント開催店舗のみ有効です。店内のＰＯＰをご確認ください。

※他のサービスとの併用はできません。

無尽蔵は、地域に根ざした素材と挑戦心ある商品開発で、らーめんの楽しさを提案してまいります。

株式会社キタカタ（キタカタグループ）

キタカタグループは創業45周年！

新潟市を中心に、『新潟らーめん 無尽蔵』『らーめん風伯』などラーメン業態を主力業態とし、全国へ出店している外食チェーン運営企業です。新潟市内には直営で、デニッシュ食パンが人気の『ブーランジェリー リリッカ』や新潟県岩船産コシヒカリを使用した釜めし専門店『五頭の山茂登』などを展開。様々なジャンルのお店でライフスタイルに合わせた”食”の提案を行っています。

＜会社概要＞

名称 株式会社キタカタ

所在地 〒950-0945 新潟県 新潟市中央区女池上山1丁目5番17号

代表者 代表取締役社長 坂井 貴之

創業 1980年 3月

ホームページ ：https://www.kitakata.co.jp/