【シニア世代の新しい健康習慣】60歳から始めるビリヤードレッスン！3/12（木）「バグース吉祥寺店」で開催

株式会社DDグループ

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営するアミューズメント施設「バグース吉祥寺店」にて3月12日（木）14時より『ビリヤード シニアレッスン』を開催いたします。当日はバグース所属の橋本友香プロが指導をいたします。

楽しみながら“脳トレ＆健康づくり”をサポート！60歳以上対象のグループ型ビリヤードレッスンイベント開催

本イベントは、「楽しみながら脳トレと健康づくり」をテーマに、ビリヤード未経験の方でも安心して参加できるグループ形式のレッスンです。キューの持ち方や基本姿勢などの基礎をゆっくり丁寧に指導を行います。

ビリヤードは穏やかな動作で全身をバランスよく使いながら、集中力や思考力も養うことができる生涯スポーツとして、近年シニア世代からも注目されています。運動習慣づくりはもちろん、楽しみながら頭と身体を動かすレクリエーションとしても親しまれています。

また、レッスン後にはフリープレイ時間を設けており、参加者同士の交流やプレーの復習を通して、ビリヤードの楽しさをより深く体験していただけます。

キューやボールなどの用具はすべて店舗で用意しているため、手ぶらで気軽にご参加いただけます。60歳からの健康づくりや新しい趣味を見つけたい方、交流の場を広げたい方におすすめのイベントです。

橋本 友香プロバグース吉祥寺店

「ビリヤード シニアレッスン」概要

会場：バグース吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 シュープラザビル4F

日時：3月12日（木）14:00～15:30

内容：ビリヤード グループレッスン＆フリープレイタイム

参加費：2,000円（税込）ワンドリンク付き

参加資格：60歳以上（お子様やお孫様のご同行は可能です）

定員：12名

参加方法：お電話または店頭にてお申込みください

TEL 0422-20-3900

レッスンプロからメッセージ

橋本 友香 プロ ｜キャリア：29年

ビリヤードは穏やかに手や体を動かす、どなたにでもできるスポーツです。ビリヤードデビューのお手伝いとも言えるこのレッスンは、特にゆっくり丁寧に指導致します。始めたいと思った時が始めどき！遅すぎることはありません。お試し受講も大歓迎です！新しいお仲間と一緒にチャレンジしてみませんか？楽しみにお待ちしております。

プロフィールサイト :https://www.bagus-99.com/instructor/billiards/detail.php?iid=1-3

バグース吉祥寺店 概要

JR各線【吉祥寺駅】北口 から徒歩2分。店内にはビリヤード、ダーツ、卓球を完備し、仲間とのカジュアルな集まりから会社帰りのリフレッシュ、パーティー利用まで幅広いシーンに対応可能なアミューズメント空間です。



住所：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 シュープラザビル4F

TEL：0422-20-3900

定休日：年中無休

営業時間：OPEN 12:00～CLOSE 翌5:00