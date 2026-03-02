角質ケアシリーズ「DETクリア」のロングセラー商品がW有効成分の薬用ピーリングジェリーとしてパワーアップ！

株式会社桃谷順天館

美と健康を追究して140年。桃谷順天館グループの株式会社明色化粧品(本社：大阪府大阪市 代表取締役会長兼社長：桃谷誠一郎)は、シリーズ累計出荷数2,200万本突破、ピーリング市場売上13年連続第1位※2の「DETクリア」シリーズから、人気No.1の「DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー〈無香料タイプ〉」が、「グリチルリチン酸ジカリウム」と「プラセンタエキス」のWの有効成分配合の医薬部外品としてリニューアル。パワーアップして2026年3月2日(月)に全国のドラッグストア・バラエティショップ、Amazon等のECサイトにてリニューアル発売いたします。

※2「ピーリング・ゴマージュ」カテゴリにおけるブランド別総購入金額順位（ドラッグストア）（株）True Dataの購買データを基にした自社調べ。「ピーリング・ゴマージュ」とは、自社独自の選定カテゴリ。(2025年1月～12月)

開発背景

DETクリアシリーズのピーリングジェリーは2011年の発売から14年経った今も愛され続けるロングセラー商品。その中でも、「DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー〈無香料タイプ〉」は発売以来お客様からの人気が非常に高い商品です。角質ケアやぬれた手で使用可能といった従来品の良さはそのままに、肌あれ防止有効成分や美白※3有効成分、透明感をプラス。愛用してくださっているお客様のニーズに寄り添うため、処方の見直しと効果試験を重ね、医薬部外品としてのリニューアルに至りました。※3メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

商品特長

Point1 肌あれ防止×美白※3のW有効成分配合

肌あれ防止の有効成分である「グリチルリチン酸ジカリウム」が肌あれを防ぎ、すべすべな仕上がりに。ピーリング後のデリケートなお肌をやさしく守ります。さらに、美白※2の有効成分である「プラセンタエキス」が、不要な角質をオフしながらプラセンタの力で肌の内側から透明感あふれる素肌へと導きます。その他も、「アルピニアホワイト(保湿)※4」や「ルナホワイト(保湿)※5」などの贅沢美容成分を従来品にプラスで配合。つるすべの透明美肌をこれまで以上に追求できます。※4アルピニアカツマダイ種子エキス ※5メマツヨイグサ抽出液

Point2 こだわりの角質ケア成分

お肌の余分な角質を浮き上がらせるAHA※6と、角質を柔らかくするBHA※7配合で、お肌にやさしい角質アプローチを実現。軽くマッサージをするだけで古い角質がポロポロと取れ、つるすべ肌へと導きます。リニューアル版は新処方により、従来品よりもさらに角質除去力がアップしました。また、うるおい試験では従来品よりも水分量が多くなっており、しっかりと角質オフをしてくれるのに、乾燥しらずのつるんと肌へ導きます。※6キイチゴエキス ※7サリチル酸

Point3 ぬれた手で使用可能

ぬれた手でも使用可能な処方を採用。バスタイム中でもそのまま使えるため、日常のスキンケアに無理なく取り入れられます。

Point4 肌にやさしいフリー処方

合成香料や合成着色料、アルコールなどを一切使用しておらず、安心してお使いいただける処方となっております。

商品名：DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー〈無香料タイプ〉

販売名：薬用ホワイトニングジェリーＰ ＜無香料＞

容量：180ml

価格：1,430円

発売日：2026年3月2日(月)

販売場所：全国のドラッグストアやバラエティショップ / ECサイト

DETクリアシリーズ

DETクリアシリーズはAHAとBHA配合のお肌にやさしい角質ケアシリーズです。

定番のピーリングジェリーだけでなく、シートマスクや洗顔料など多岐にわたる商品を取り揃えております。また、ピーリングジェリーは、香りや肌悩みによってご自身に最も合ったものをお選びいただけるラインナップとなっております。

明色化粧品

株式会社明色化粧品は創業のきっかけとなった「美顔水」をはじめ、ケアナボーテ・モイストラボ・DETクリア等、歳を重ねても「一生、使い続けたい」と思っていただけるブランドを目指しております。トレンドをキャッチしたアイテムや140年以上変わらぬ処方で愛され続けるロングセラーまで「素肌の健康」を考え抜いた多彩なアイテムを展開しております。

祖母から母へ。母から子へ。世代を超え永く愛され続けるブランドとして研究・開発・提供し、歴史を築いてまいります。明色化粧品公式サイト：https://www.meishoku.co.jp/