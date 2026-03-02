株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社連結子会社であるミツウロコグリーンエネルギー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：坂西学）はこのたび、小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：鈴木 滋、以下、「小田急電鉄」）と業務提携し、新たな都市ガス料金プラン「小田急エナジー ガスプラン」（以下、「本プラン」）の提供を開始いたします。

本プランは、小田急沿線を中心としたお客さまに向けて、ガス利用とポイントサービスを連携させたガスサービスを提供するものです。ガス料金のご利用に応じた特典として、小田急電鉄が運営する小田急ONE（サービスプラットフォーム）を通じて、共通ポイントサービス「小田急ポイント」をご用意しており、日常のエネルギー利用を通じた付加価値の提供を実現いたします。

今後も、個人のお客様から法人のお客様まで、幅広いニーズに応えるガス料金プランを通じて、「豊かなくらしのにないて」として安心・安全なエネルギー供給とサービスの向上に努めてまいります。

記

1．受付開始日 2026年3月2日

2．供給エリア 東京ガスエリア

3．料金プラン 小田急エナジー ガスプラン

4．料金単価

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/320_1_99c2c6840a61a2aadec87e1a64897990.jpg?v=202603021151 ]

※原料調整費は含まれておりません。

※その他詳細につきましては下記URLよりご確認ください。

https://one-odakyu.com/odakyu-energy

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

住所：東京都中央区日本橋二丁目11番2号

電話03-6758-6311 受付時間：9：00～17：30 ※土日祝除く