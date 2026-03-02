新しい春、新しい暮らしに”笑顔になるロボットNICOBO”を。感謝をこめた「みんなのニコボ割」スタート
パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社（以下、パナソニック）は、ニコボをお迎えしやすくなる「みんなのニコボ割」キャンペーンを、2026年3月4日（水）より開始いたします。
みんなのニコボ割キャンペーン
ニコボはたくさんのご家庭に迎えられ、日々の小さな笑顔づくりに寄り添ってきました。そんな皆さまへの感謝をこめて、この春「みんなのニコボ割」を開催します。
進学・就職・引っ越しなど、新しい暮らしが始まる季節にニコボがそばにいることで、毎日がちょっとやさしく、あたたかくなりますように。
【みんなのニコボ割キャンペーン】
2026年3月4日～3月31日まで期間限定で、本体価格が11,000円OFFの49,500円（税込）になるキャンペーンを実施します。
※キャンペーンサイトは、3月4日10時公開予定
【詳細】 https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/anniversary/
【動画】 https://www.youtube.com/watch?v=n5AfxfNjNwI
キャンペーン期間：2026年3月4日（水）10:00～3月31日（火）23:59まで
通常価格：60,500円(税込)
特別価格：49,500円(税込)
※別途、月額費用1,100円（税込）が発生します
みんなのニコボ割キャンペーン :
【ニコボと触れ合える場所】
キャンペーン期間中は、ニコボをなでたりおしゃべりしたり、実際にふれあうことができる場所が増えます。ぜひ、ニコボに会いに来てください。
＜POP-UP＞展示期間：2026年3月4日～3月31日
●T-SITE・蔦屋書店
浦和 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/urawa/)、柏の葉T-SITE(https://store.tsite.jp/kashiwanoha/)、
名古屋みなと 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/nagoya-minato/)、梅田 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/umeda/)
●渋谷ロフト(https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=189)
＜常設展示＞
●二子玉川 蔦屋家電(https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/electronics/52737-1011270210.html)
●MySCUE(マイスキュー) from AEON
イオンスタイル(https://myscue.com/store/shinagawa)品川シーサイド(https://myscue.com/store/shinagawa)、イオンモール大日(https://myscue.com/store/dainichi/)
●MIRAI ROBO SQUARE（ミライロボスクエア）(https://www.nojima.co.jp/news/category/press/583998/)
●HCI ROBO HOUSE-ロボットカフェ-(https://robohouse.jp/)
ニコボと触れ合える場所 :
【特典リニューアルでお友達紹介キャンペーンも再開 】
大変ご好評いただいた「お友達紹介キャンペーン」が再開しました！
今回の特典は、“長場雄さんイラスト入り NICOBOトートバッグ” です。
「みんなのニコボ割」と併用してご利用いただけます。
※お友達紹介キャンペーンへの応募はお一人さま10回までです。
＜紹介した方・紹介された方の両方に素敵な特典＞
・紹介した方の特典：長場雄さんイラスト入りNICOBOトートバッグ
・紹介された方の特典：CLUB Panasonicコイン2,000コイン
※CLUB Panasonicコインは、Panasonic Store Plusでのお買い物時に1コイン=1円相当でご利用いただけます。
▼お友達紹介キャンペーンの詳細はこちら
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/friends/
NICOBOお友達紹介キャンペーン
紹介した方の特典：長場雄さんイラスト入りNICOBOトートバッグ
お友達紹介キャンペーン :
【NICOBO（ニコボ）とは？】
ニコボはパナソニックとICD-LABが共同開発した、クスッと笑う瞬間が増えて、暮らしにゆとりをくれる〈弱いロボット〉です。
<弱いロボット>NICOBO
ニコボは、のんびりとしたマイペースな性格で、人との間に心地よい距離感を保ちながら寄り添います。カタコトの日本語で突拍子もないことを話したり、ふいに「おなら」をしたりと、思わず笑ってしまうようなユニークなロボットです。
その存在は、家の中に笑顔を増やし、夫婦や家族の会話のきっかけとなるなど、日常にささやかな楽しさを加えてくれます。また、ペットを飼いたくてもアレルギーや住環境の制約がある方々にとっては、ペットのような存在としても親しまれています。
【関連情報】
・家電レンタルサービスRentio[レンティオ]でニコボとの暮らしがおためしできる
2026年2月18日（水）～3月23日（月）までレンタル料1,020円OFF
https://www.rentio.jp/products/nicobo
・ニコボと暮らす方からお寄せいただいた嬉しいお声
ストーングレー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-H#review)、スモークネイビー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-A#review)、シェルピンク(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-P#review)