【肌をいたわり、パワフルなメイク落ち】植物由来の美容成分*¹を新たに配合。パッケージを刷新し、大人肌のための多機能クレンジングバームが内容量を25％増量（100g）してリニューアル*²！
株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田 大哉）は、モデル・実業家のMALIA.が完全プロデュースするスキンケアブランド〈ANELA BEAUTY（アネラビューティー）〉より、リニューアルした厚みのあるクッションのようなバーム処方でメイクも毛穴汚れも落とす「クレンジングバーム」を公式オンラインストアにて2026年3月5日（木）より発売いたします。
*¹従来品と比較してセイヨウキズタエキス、ヤハズソウエキス、ダイオウショウ葉エキス、ウルムスダビディアナ根エキス、メマツヨイグサ花エキス、クズ根エキス、アカキナノキ樹皮エキス、ギョリュウバイ葉エキス(すべて整肌成分)を追加 *²従来品と比較して
2026年3月5日（木）発売
植物由来の美容成分を新たに配合。パッケージを刷新し、内容量を25％増量（100g）してリニューアル！
CLEANSING BALM
100g / \2,980
こすらず、残さず、肌うるおう。
9つのフリー処方*¹でありながら、パワフルなメイク落ちを目指したバームタイプのクレンジング。
体温でオイル状に変化するBalm to Oil処方。
従来品の16種の美容成分*²に加え、新たに8種の植物由来の美容成分*³を配合。
角質や毛穴の目立ち*⁴を同時にケアするAHA*⁵で、肌をなめらかに整え、スキンケアステップのなじみをサポートします。
*¹合成香料、合成着色料、パラベン、フェノキシエタノール、安息香酸、エタノール、鉱物油、シリコーン、紫外線吸収剤 *²シア脂、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム種子油、ライム果汁、オレンジ果汁、レモン液汁、グレープフルーツ果実エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、リンゴ果実エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス(すべて整肌成分) *³セイヨウキズタエキス、ヤハズソウエキス、ダイオウショウ葉エキス、ウルムスダビディアナ根エキス、メマツヨイグサ花エキス、クズ根エキス、アカキナノキ樹皮エキス、ギョリュウバイ葉エキス(すべて整肌成分) *⁴キメの乱れによる毛穴の目立ち *⁵リンゴ酸(整肌成分)
※従来品（80g）から内容量を25％増量し、100gへとリニューアル。
価格は2,980円（税込）へ改定となりますが、1gあたりの価格は約13％お求めやすくなり、よりたっぷりご使用いただける仕様となりました。
旧：80g / 2,750円
新：100g / 2,980円
POINT01：従来品の16種の美容成分*¹に加え、新たに8種の美容成分*²を配合
メイク落ちを妥協せずに、乾燥ダメージや過剰な皮脂による乱れがちな肌環境にも着目。
【毛穴の目立ち*³】【肌荒れ防止】【透明感*⁴】に特化した3つの原料を配合し、合計24種の美容成分にパワーアップ。
パワフルなメイク落ちを叶えつつ、肌をすこやかに保つ処方へとリニューアルしました。
¹シア脂、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム種子油、ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、グレープフルーツ果実エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、リンゴ果実エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス(すべて整肌成分) ²セイヨウキズタエキス、ヤハズソウエキス、ダイオウショウ葉エキス、ウルムスダビディアナ根エキス、メマツヨイグサ花エキス、クズ根エキス、アカキナノキ樹皮エキス、ギョリュウバイ葉エキス(すべて整肌成分) ³キメの乱れによる ⁴うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと
POINT02：毛穴の奥までしっかりと洗い流すテクスチャー
厚みのあるクッションのようなバームから体温によってやわらかく溶けるBalm to Oil処方。
とろけるようにメイクとなじみ、汚れをすっきりオフ。
肌への刺激*を抑えながら、洗い上がりはつっぱりにくく、しっとり軽やかな素肌へ。
*摩擦による
POINT03：肌に残さない、クリアな毎日へ。
AHA*¹と7種類のフルーツミックス成分*²が古い角質をケアすることで、毛穴の汚れを落としやすくし、クリアな肌へ整えます。
きちんと落として1日の終わりに、肌をまっさらに。
あとに使うスキンケアステップのなじみをサポートします。
¹リンゴ酸(整肌成分) ²リンゴ果実エキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、レモン液汁、オレンジ果汁、ライム果汁、サンザシエキス(すべて整肌成分)
BRAND CONCEPT
True beauty begins with self-confidence.
And love - is always the answer.
真の美は、自信から始まる。
そして愛は、いつだってその答え。
BRAND DIRECTOR
MALIA. (マリア）
1983年生まれ。経営者・モデル・タレント。4児の母。孫が2人。
MALIA. (マリア) として15歳でデビュー。以来、多くの女性誌専属モデルを務め、ファッションイベント等にも出演。その後、テレビ番組にも多数出演するなど人気を博す。2019年12月号より始まった女性誌『Domani』（小学館）の連載では、「経営者」「母」「一人の女性」という多角的な視点を通して自身の経験を赤裸々に語るなど、その言動は反響が大きく、多くの女性から支持を得ている。
経営者としては、2009年に「Anela Inc.」を立ち上げ、ブラジリアンワックスサロン“Moalani(モアラニ)”他、多数のアパレルブランドディレクターを務め、ビューティーブランド“Anela Beauty”を手がけるなど、ANELAONLINEとしてEC事業を幅広く展開。
2022年に三男の進学を考えてアラブ首長国連邦の都市Dubaiへ移住。2023年には「Anela Holdings」へと会社をホールディングス化し、Dubaiにも会社を設立。
2024年3月、新保 真里有として『こどもも自分も一緒に幸せになる 育児育自論』（1760円／A-Works）を発売。躍進し続けている。
