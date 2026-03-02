電通ジャパン・インターナショナルブランズ、Spotify主催「Spotify Advertising Agency Awards 2025」で最高位「Agency of the Year」など複数受賞

株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ

株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾尚弘、以下「DJIB」）は、世界で7億5,100万人以上が利用するオーディオストリーミングサービスSpotify（会社名 Spotify AB / 本社 Stockholm、Sweden）が主催する「Spotify Advertising Agency Awards 2025」において、最高位である「Agency of the Year」をはじめ、「Multi-format Maestro」および「DIY Impact」の3部門を、複数の国内電通グループ各社と共同で受賞しました。

「Spotify Advertising Agency Awards 2025」は、Spotify独自の広告ソリューションへの深い理解と創造的な活用を通じて、クライアントの事業成長に貢献した広告会社を顕彰することを目的に設立されたアワードで、今回が初めての開催となります。

このたび、DJIBは以下の3つの賞を受賞しました。

・Agency of the Year

2025年Spotifyとのパートナーシップにおいて特に優れた成果を収めた広告会社に贈られる本アワードの最高位です。当グループは、Spotify広告において高い広告出稿実績を達成するとともに、市場をけん引する戦略的な取り組みを通じて、Spotifyの広告事業に大きく貢献した点が評価されました。

・Multi-format Maestro

音声・動画・ディスプレイなど、Spotifyの幅広い広告フォーマットを効果的に組み合わせ、マルチフォーマット活用の「マエストロ」として高い評価を受けた広告会社に贈られるアワードです。当グループは、各広告フォーマットの特性を生かした統合的なプランニングにより、広告効果の最大化に貢献しました。

・DIY Impact

Spotify広告マネージャーを使いこなし、“DIY”型のセルフサーブ広告運用を通じて売上に貢献した広告会社に贈られるアワードです。当グループは、2025年にリリースされたSpotify広告マネージャーを、独自の工夫によって組織全体へ活用を広げ、多くのSpotify広告事例を創出した点が評価されました。

DJIBはこれまでもSpotifyが提供する広告プラットフォームを積極的に活用した包括的なソリューションを提供し、生活者とのコミュニケーションを活性化させ、クライアント企業や市場の成長を促進するマーケティング活動を支援してまいりました。今後もDJIBは、付加価値の高いサービス提供を通じて、企業の効果的なマーケティング活動に貢献してまいります。

■電通ジャパン・インターナショナルブランズについて

電通ジャパン・インターナショナルブランズは、世界約120以上の国で展開するdentsuのネットワークを活かし、国内外の企業に一貫した世界基準の統合マーケティングサービスを提供しています。4つのリーディングブランド、戦略的コミュニケーションをデザインする「Carat」、パフォーマンスとブランドマーケティングの統合ソリューションを提供する「iProspect」、クリエイティビティ、テクノロジー、ストラテジーの包括的なプランニングをサポートする「dentsu X」、独自データやツールを活用しブランドを構築する「Dentsu International Japan Office」が総合的な事業を推進し多様なニーズにお応えします。様々なバックグランドを持つ300人以上のプロフェッショナルが、電通グループの人的・技術的リソースを最大限に活用し、多様なクライアントの課題に挑みます。私たちは変化の激しい社会で信頼される唯一無二の存在となることを目指しています。

■会社概要

会社名 ： 株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 堀尾 尚弘

所在地 ： 東京都港区東新橋1-8-1

設立 ： 2003年12月

URL ： https://djib.co.jp/