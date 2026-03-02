【居酒屋革命 酔っ手羽】3月8日「餃子の日」に革命が起きる！？1皿38円で「伝説の餃子」提供＆伝説の二刀流セットが1,000円で登場！「＃酔っ手羽は餃子も旨い」キャンペーン開催

S.H.N株式会社

「笑って食べて、笑って飲める」をモットーにする「居酒屋革命 酔っ手羽」は、3月8日の「餃子の日」を記念し、2026年3月8日（日）から3月14日（土）までの7日間、看板メニューの手羽先に次ぐ人気商品「伝説の餃子」を驚きの価格で提供する特別キャンペーンを全国12店舗にて開催いたします 。

酔っ手羽、二刀流宣言。手羽先だけじゃない「餃子」の衝撃！

酔っ手羽の看板メニューといえば「伝説の手羽先」ですが、実はその陰で熱狂的なファンを持つのが、肉汁あふれる「伝説の餃子」です 。この度、より多くのお客様にこの“裏エース”を知っていただくため、他では真似できない？ユーモア溢れるお得な企画をご用意しました 。

キャンペーン概要

1.【3/8当日限定】伝説の餃子(5個）1皿が驚愕の「38円」！

「餃子の日」当日の3月8日限定で、税込649円の「伝説の餃子(5個)]を、日頃のご愛顧への感謝を込めて税込38円で提供いたします（1卓1皿目限定/2フード(290円以上）＆1ドリンク制/店内飲食限定） 。圧倒的なお得感で、まずは酔っ手羽の餃子の実力を体験してください。

2. 【SNSフォロワー限定】酔っ手羽 伝説の二刀流セットが1,000円！

看板商品の「伝説の手羽先・タレ（5本）」に「伝説の餃子(5個）」、さらに「角ハイボール1杯（生ビールに変更可）」が付いた最強の布陣「酔っ手羽 伝説の二刀流セット」が登場 。通常1,617円相当の内容が、公式SNSフォロワー様限定で税込1,000円となる、まさに“おったまげ”なセットです 。

3. SNS投稿で「餃子無料券」をゲット！

期間中、「伝説の餃子」の写真にハッシュタグ「#酔っ手羽は餃子も旨い」を付けてSNS（X/Instagram）に投稿していただいた方の中から、抽選で次回来店時に使える「餃子無料券」をプレゼントいたします 。

実施期間：2026年3月8日（日）～3月14日（土）※餃子38円は3月8日のみ

販売店舗： 全国12店舗 （恵比寿店、五反田店、品川港南口店、新橋店、日吉店、北千住店、船橋店、名駅3丁目店、名駅椿町店、広小路伏見店、福岡天神店、熊本下通店）

「居酒屋革命 酔っ手羽」について

酔っ手羽 「伝説の餃子（5個）」通常649円

「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業し、「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに展開してきました。現在は首都圏を中心に国内35店舗、海外ではフィリピン・マカティに1店舗を展開しています。

看板メニューの「伝説の手羽先（タレ）」は、国産の大ぶりな手羽先を高温で揚げ、創業以来継ぎ足してきた秘伝のタレと8種のスパイスで仕上げた一品です。手羽先料理コンテスト「第10回手羽先サミット」、および「第15回からあげグランプリ手羽先部門」で金賞を受賞しています。

また、酔っ手羽ではハイボールやレモンサワーの半額割引、飲み放題企画、手羽先や唐揚げの100円特売などを日替りで実施する「日替りイベント」を毎日開催。さらに毎月18日は「手羽（18）の日」として、名物手羽先を1本18円で提供する企画も行っており、人気を集めています。

公式情報

■公式サイト：https://yotteba.co.jp/

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/yottebacojp

■公式nstagram：https://www.instagram.com/yottebakousiki/

居酒屋革命 酔っ手羽 フードメニュー

酔っ手羽 おすすめメニュー

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。

伝説の手羽先 （タレ）伝説の手羽先 （タレ）

【第10回手羽先サミット 金賞】

【第15回からあげグランプリ手羽先部門 金賞】 大ぶりで新鮮な国産の手羽先を180度の油で揚げて旨みを凝縮。創業から継ぎ足しの秘伝のタレと8種のスパイスが味の決め手です。

3本319円／5本429円

★タレのほか手羽先のフレイバーは10種類！

★毎月18日は「手羽の日」1本18円！

★2時間食べ放題＆飲み放題コース3,080円！

自家製もつ煮込み

新鮮で臭みのないモツを丁寧に脂抜き、灰汁取りをすることで、もつの旨味だけを抽出。特製ダレの中ににもつの濃厚なうまさが生きた、味わい深い逸品です。

649円

自家製もつ煮込み伝説の餃子伝説の餃子

外はパリパリ、周りはモチッとした抜群の食感の皮に、秘伝のレシピで味付けした具だくさんのジューシーな餡がたっぷり♪

3個 429円／5個 539円

ジンジャー麻婆豆腐

鬼のように生姜を効かせた、生姜好きの生姜好きによる生姜好きのための麻婆豆腐！しょうがないから作りました！

649円

ジンジャー麻婆豆腐若鶏の唐揚げ若鶏の唐揚げ

特製の漬けダレ、揚げる温度、揚げ方にこだわった、カリッとジューシーな仕上がりの自信作です。

3個 429円／5個 649円

肉刺し盛り合わせ

鶏レバ刺し、豚タン刺し、ささみ刺しを一皿で楽しめる欲張りな逸品！低温調理で安心安全！

1,078円

肉刺し盛り合わせ自家製月見つくね自家製月見つくね

粗めに引いたせせりを使用し、しその風味を効かせた店舗仕込みの拘りの逸品！秘伝のタレ、卵黄をたっぷり絡めてどうぞ！

649円

黒蜜きなこの雪見だいふく

ぷにぷにモチモチ雪見だいふくに、とろ～り黒蜜とふんわりきなこ！

429円

居酒屋革命 酔っ手羽 ドリンクメニュー

居酒屋革命 酔っ手羽 飲み放題メニュー

１時間 980円、2時間 1,580円

生ビール（サントリー・ザ・プレミアム・モルツ）も飲み放題！

居酒屋革命 酔っ手羽 「日替りイベント」

ハイボール半額やレモンサワー半額、飲み放題1時間500円、手羽先や唐揚げ100円など、日替わりの特売企画を「日替りイベント」と題して毎日実施しています。

※一部店舗では実施していません。

さらに、毎月18日は「手羽(18)の日」として18時～24時は「伝説の手羽先 （タレ・塩／3本319円、5本429円）」を特別価格として1本18円でご提供。10本食べても180円、100本食べても1,800円！

事業会社

株式会社プロジェクトM

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6419-7734

https://project-m.co.jp

S.H.N株式会社

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6416-4173

https://shn-food.co.jp/

S.H.N GROUPについて

2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで飲食店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、「居酒屋革命 酔っ手羽」「トロ壱」ほか多彩な居酒屋業態を首都圏中心に展開し、グループ全体では600店舗を運営。