【法人向け】子育て社員のエンゲージメントを高める「絵本のサブスク」デジタルギフトを新発売。出産祝いやキャンペーン景品の配送・在庫リスクをゼロへ

株式会社ワールドライブラリー

世界の絵本定期購入サービスを展開する株式会社ワールドライブラリー（本社：東京都大田区、代表取締役社長：岡澤 敏明）は、2026年3月2日（月）より、デジタルギフト「WORLDLIBRARY Personal Gift」の提供を開始いたします。

本サービスは、URLを送るだけで「毎月、世界の絵本が届く体験」を贈ることができるため、社員への出産祝いや子育て世代向け販促キャンペーンなど、多様なビジネスシーンで活用可能です。従来の現物配送に伴う住所管理や在庫リスク、発送工数の課題を解決し、現代のライフスタイルに即した新しい「法人ギフト」の形を提案します。

「WORLDLIBRAY Personal Gift」サービスページはこちら(https://www.worldlibrary.co.jp/personal-gift)から

法人が抱える「ギフト送付」の課題を解消

当社が提供する個人向け絵本定期購入サービス「WORLDLIBRARY Personal」は、これまで多くの会員様にご利用いただき、世界の多様な文化に触れる知育体験を提供してまいりました。 その中で、「自分の子どもだけでなく、親戚や友人の子どもにもプレゼントしたい」「福利厚生で使いたいが、社員の住所を把握するのが大変」「キャンペーンで大量に贈りたいが在庫管理ができない」という声をいただき、今回のデジタルギフト化が実現。個人のお客様はもちろん、法人の皆様にも「最も手軽に贈れる本格知育ギフト」として展開を開始いたします。

■ 「WORLDLIBRARY Personal Gift」3つの特徴

■ 導入メリット比較：従来型ギフト vs デジタルギフト

■ 利用シーンと価格プラン

- 住所不要・即時送付： メールやSNS、社内チャットツール等でギフトURLを送るだけです。- 在庫リスク・配送料ゼロ： 物理的な在庫を持たず、発送工数や梱包費も削減できます。- 継続的なブランド接触： 一時的な「モノ」の提供で終わらず、毎月絵本が届くたびに贈り主（企業）への好感度・想起を高めます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/14409/table/13_1_f2e146757e0698c80928b025a3785f7a.jpg?v=202603021151 ]

企業の予算や目的に合わせ、3つのプランをご用意しています。（税込価格）

■ 導入フローについて

- 3ヶ月プラン：3,900円（アンケート謝礼、成約記念等に）- 6ヶ月プラン：7,800円（ハーフバースデー祝い、離職防止施策等に）- 12ヶ月プラン：15,600円（出産祝い、永年勤続表彰等に）- 少量購入（スモールスタート）： ワールドライブラリー公式オンラインショップからクレジット決済で即時発行。「WORLDLIBRAY Personal Gift」のご購入はこちら(https://www.worldlibrary.co.jp/giftcode-purchase)から

企業における「子育て支援」や「ファンづくり」の施策

- 大量導入（一括発注）： 弊社にてコードリストを一括発番。請求書払い（銀行振込）に対応いたします。お気軽にご相談ください。「WORLDLIBRAY Personal Gift」のご相談はこちら(https://www.worldlibrary.co.jp/contact)から

⚫︎社員・スタッフへの出産祝い・家族手当として

住所を聞く手間なく、チャットツールやメールで即座に贈呈。福利厚生として「家族を大切にする文化」を醸成します。

⚫︎子育て世代への「サンクスギフト」に

繁忙期を支えた社員や、育休中のスタッフへの定期的なコミュニケーションツールとして活用していただけます。

⚫︎育児・ファミリー層向けキャンペーンの目玉施策として

ハウスメーカー、保険、自動車ディーラー等の来場特典や成約記念に。現物在庫を持たずに「長期的なブランド体験」を提供できます。

導入事例案：こんな活用ができます

（1）【福利厚生】IT企業・人事担当

社員の出産時に、人事から「12ヶ月分」のギフトURLをSlackでプレゼント。

「住所を知らなくても贈れる」が、リモート時代の出産祝いの正解!

（2）【販促施策】住宅展示場・マーケティング担当

「モノ」ではなく「毎月のワクワク」を贈る。他社との差別化で成約率が向上。

モデルハウス見学・アンケート回答者へ「3ヶ月分」をプレゼント。

（3）【顧客還元】保険代理店・営業マネージャー

学資保険の契約者へのサンクスギフト。請求書払いが管理を楽に。

契約更新や新規成約時に「6ヶ月分」を一括発注。

（2）（3）等のお客様へのプレゼントの場合、このようなギフトカードの形でお渡しすることも可能です。

個人のお客様にもお得なキャンペーンを開催します！

「WORLDLIBRARY Personal Gift」の発売を記念して、出産祝いに間違いなし！のギフトセット

「今すぐ楽しめる1冊」と「3ヶ月続くワクワク」をセットで

ワールドライブラリー大人気しかけ絵本『あおいよるのゆめ』とギフトカード（3ヶ月プラン）がセットになった、ギフト商品です。

ギフトカードの受取り主は決済の必要がなく会員登録のみで、3ヶ月間の毎月1冊の世界の絵本を受け取ることが出来ます。

プレゼント配送で直接贈ることができるだけでなく、ご自身の自宅に配送すれば、他のプレゼントと一緒に手渡しもできます！

販売期間：2026年3月2日（月）～4月30日（木）

\ 5,800（税・送料込み）

詳細とご購入はこちら(https://shop-wl.jp/)から

■株式会社ワールドライブラリーとは

株式会社ワールドライブラリーは、海外の絵本を翻訳し出版している出版社です。

現在、35カ国約120タイトルを保有しており、絵本の法人向けレンタルサービス、絵本の販売、定期絵本購入サービス、イベント等を中心に事業展開しております。ワールドライブラリーは、「絵本を通じて、世界と出会い、世界を知るきっかけをつくる」をコンセプトに、世界の絵本を子どもたちに届ける新しい取り組みです。なお、毎年、海外のブックフェアで新しい世界の絵本を買い付け、新規タイトルも定期的に出版しております。



■会社概要

会社名：株式会社ワールドライブラリー

住所：〒146-0091 東京都大田区鵜の木2-8-4

HP：https://www.worldlibrary.co.jp