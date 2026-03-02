「その写り、ライカ。」最新モデル「Xiaomi 17 Ultra」と、ライカ初の国際市場向けスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」を3月5日に発売開始

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は、スマートフォンの域を超えた撮影体験を提供する最新モデル「Xiaomi 17 Ultra」と、ライカ初の国際市場向けスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」の2機種を3月5日に発売いたします。また、一部販売チャネルでは本日より予約を開始いたします。

両製品は、長年に渡りシャオミとライカが「スマートフォンで表現できる理想的な写真」を共に追及し続けた協業の成果であり、「撮る喜びと高揚感」を極限まで追究した「現時点の最高傑作」と呼べるスマートフォンです。2億画素の大型センサー × 光学可変望遠システムによる卓越した望遠性能。メインカメラには、圧倒的なダイナミックレンジを実現するLOFIC技術搭載の1インチセンサーを備えています。それらの技術により生み出される写真は、まさに製品スローガンである「その写り、ライカ。」と思わせる作品に仕上がります。

さらに、最新のQualcomm(R) Snapdragon(TM) 8 Elite Gen 5による卓越した処理性能と、次世代の「Xiaomi HyperRGBディスプレイ」が、撮影から作品の閲覧まで、これまでにない最高峰の体験を提供します。

■Xiaomi 17 Ultra製品特長

遠くの景色もポートレートも。17.2倍まで鮮明に写し出す新次元のズーム性能

Xiaomi 17 Ultraは、あらゆる焦点距離で優れた汎用性と高精度の光学性能を誇るトリプルカメラシステムを採用しております。色再現、コントラスト、解像度などあらゆる面において、これまで以上に美しく精細な表現力を実現しました。

望遠レンズは75mm - 100mm間の可変光学ズームに対応。2億画素の大型センサーが被写体を緻密に捉えます。これにより、遠く離れた被写体やポートレート、さらには望遠での夜景撮影が大きく進化しました。また、最先端のAI技術も組み合わせることで、約400mm相当（17.2倍）の高品質な望遠撮影も可能となりました。

この卓越した望遠性能を支える要素として、ライカ「APO」技術によるレンズ設計を採用。被写体の色収差を最小限に抑え、極めて高い解像力と忠実な色再現性を実現しました。

白飛びを抑え、光を美しく捉える1インチメインカメラ

スマートフォン最大級の1インチセンサーと、最新のLOFIC技術の融合により、圧倒的な夜景描写を実現します。最新のLOFIC技術は、光と影の限界を超越します。ハイライトの制御能力を飛躍的に高め、かけがえのない瞬間を鮮明に捉えます。これにより、花火のような強い光が発せられるシーンでも、高いダイナミックレンジで白飛びを抑え、明暗の差を豊かな階調で表現することが可能になりました。

シネマティックな創造性が始動する卓越した映像撮影

LOFIC HDRが、夜の映像に命を吹き込みます。大型センサーとの組み合わせで、夜景であっても、その場の空気感をそのままに記録。体験した瞬間が、映像としていつまでもリアルに蘇ります。

さらに、4K 120fpsによるLog撮影に対応。スローモーションからカラーグレーディングまで、あらゆるシーンでプロフェッショナルレベルの編集自由度をもたらします。

省電力で鮮やかな画面表示を実現するXiaomi HyperRGBディスプレイ

ディスプレイは画素配列をRGBに適正化した新型「Xiaomi HyperRGBディスプレイ」を採用。フルRGBサブピクセル構造を採用することで、赤、緑、青それぞれのサブピクセルをフルに活用することができます。中でも赤色サブピクセルは、優れた発光効率を持つ新開発のXiaomiカスタム M10 ディスプレイパネルを採用。これにより、2K解像度相当の高精細かつ鮮やかな画面表示を提供しながら、前世代と比較して消費電力を約26%削減しました。

圧倒的な処理性能や大容量バッテリーなど、フラッグシップにふさわしい性能

SoCは業界最高峰の「Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 8 Elite Gen 5」を搭載。驚異的な電力効率を維持しながら、並外れたパフォーマンスを発揮します。前世代と比べて、CPU性能は約20％、GPU性能は約23％、AI処理性能に関しては約37％と、大幅な進化を遂げております。

Xiaomi 3DデュアルチャネルIceLoopシステムは、ベイパーチャンバーに生体模倣（バイオニック）の微細構造を採用し、熱伝導率を劇的に向上させました。この卓越した冷却能力により、高負荷時でも余裕を持ってパフォーマンスを持続させます。

Xiaomi 17 Ultraは、6000mAhの大容量Xiaomi Surgeバッテリーを搭載。前世代から590mAhも容量が増加したことで、圧倒的なバッテリー持続時間を実現します。90W急速充電に加え、ワイヤレス充電にも対応しています。

■Leica Leitzphone powered by Xiaomi製品特長

ブランドを象徴する赤いLeicaロゴを背面に配し、側面には「LEICA CAMERA GERMANY」の刻印を施しました。ローレット加工のシルバーアルミフレームとブラックのファイバーグラスが鮮烈なコントラスト生み出し、クラシックなライカデザインの要素を完璧な調和で構成した特別な1台となっております。

Xiaomi 17 UItraが持つ撮影性能に加え、Leica Leitzphone powered by Xiaomi独自のカメラコントロール機能やフィルターモードを搭載。ライカとシャオミの協業による新たな撮影体験を提供するスマートフォンです。

所有する喜びを高める専用ケース、レンズキャップ、ストラップなどを同梱した豪華な特別パッケージでお届けします。

象徴的なライカスタイルによる質感

時代を超越する、ミニマルで洗練された美学。ライカを象徴するカラーコンビネーションのみで展開され、上質な素材と緻密な触感へのこだわりが凝縮されています。ローレット加工を施したシルバーのアルミニウムフレーム、刻まれたライカのロゴ、そして回転式のカメラリング。それらがブラックのファイバーグラス製バックカバーと鮮烈なコントラストを生み出し、クラシックなライカデザインの要素を完璧な調和で構成しています。

また、「Leica UX / UI」による洗練されたテーマ、アイコン、レイアウトによって、プレミアムで統一感のある体験をもたらします。カメラUIからウィジェット、壁紙、フォントに至るまで、システム全体がライカのビジュアル言語で構築されています。バッテリー表示からスリープモード、カスタムウィジェットに至るまで。インターフェースのあらゆるレイヤーが、ライカを象徴する美学でデザインされています。

直感的に操る、全く新しい「カメラリング構造」

カメラを操る純粋な感覚をスマートフォンで体感すべく、背面カメラリングを回転させるという、新たな撮影体験を提供。焦点距離、フォーカス、ボケ味などを割り当てて、精密なコントロールが可能となっております。本物のカメラを彷彿とさせる、指先に伝わる滑らかな操作感が、撮影者の創作意欲を直感的に引き立てます。

伝説的なライカの絵作りを再現するトリプルカメラシステム

スリムなボディに、LOFIC HDR技術を搭載した1インチセンサーのメインカメラ、光学可変ズームに対応した2億画素望遠カメラ、ダイナミックな景色を自然な空間描写として捉える14mm超広角カメラを搭載。Leica APOレンズにより、どの画角でもライカ特有の印象的な描写が可能です。

さらに、よりライカによる写りに近づけるべく、13種類の「Leica Looks」、5種類のLeicaレンズをモチーフとした「ボケ味シミュレーション」、伝説的なライカの名機である「Leica M3」「Leica M9」の絵作りを再現するLeica Essential Modeも搭載しております。

また、Leica Leitzphone powered by Xiaomiで撮影した写真は、コンテンツ認証イニシアチブ（CAI）をサポート。内蔵のセキュリティチップが、オリジナルの写真に暗号技術によって保護されたメタデータを付与し、来歴の検証とC2PA規格に準拠した著作権保護を可能にすることで、デジタル写真の透明性と信頼性を確保します。

■Xiaomi 17 Ultra販売情報

・発売日 ：2026年3月5日（木）

・市場想定価格（オープンマーケットモデル） ：

16GB / 512GB ：199,800円（税込）

16GB / 1TB ：219,800円（税込）

・カラー ：ブラック/ホワイト/スターリットグリーン

販売チャンネル：

MNO ソフトバンクオンラインショップ「SoftBank Free Style」

MVNO IIJmio

量販店 上新電機 / ビックカメラ / ヤマダデンキ / ヨドバシカメラ

オンライン Xiaomi公式サイト(mi.com) (https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-17-ultra/)/ Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m73194/) /Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK8N2RZW)

シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop

直営 Xiaomi Store各店

■Leica Leitzphone Powered by Xiaomi販売情報

・発売日 ：2026年3月5日（木）より順次発売開始

・市場想定価格（オープンマーケットモデル） ：

16GB / 1TB ：249,800円（税込）

・カラー ：ブラック

販売チャンネル：

量販店 ビックカメラ（ビックカメラ有楽町店、ビックカメラ新宿東口店） /

ヤマダデンキ（LABI 池袋本店） /

ヨドバシカメラ（ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaヨドバシカメラ

マルチメディア梅田）

*一部の店舗限定での販売となります。

LEICA STORE ライカ銀座店、ライカGINZA SIX、ライカ表参道店、ライカ京都店、

ライカオンラインストア

直営 Xiaomi Store各店

Xiaomi公式サイト(mi.com)(https://www.mi.com/jp/product/leica-leitzphone-powered-by-xiaomi/)

■購入者特典：Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Proを無料プレゼント

対象期間にXiaomi 17 UltraもしくはLeica Leitzphone powered by Xiaomiを購入いただいた方全員に、撮影体験を更に飛躍させるXiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro（市場想定価格19,980円）を無料でプレゼントいたします。

Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Proは、Xiaomi 17 UltraおよびLeica Leitzphone powered by Xiaomiに対応した専用のカメラキットです。

2段階シャッターやカスタムダイヤル、ズームレバーを駆使することで、更にカメラライクな撮影体験が可能になります。グリップを装着することで起動できる専用UIによるファストショットモードも搭載しております。

さらに、グリップ部分には2000mAhのバッテリーを搭載しており、撮影時間をさらに延長することが可能です。90Wの有線急速充電にも対応しており、充電しながらの撮影も快適に行えます。

対象購入期限：4月6日まで

応募期間：3月5日～4月12日

*販売チャネルによって特典の受け取り方法が異なります。詳しくは各販売サイトをご確認ください。

■購入サポート施策

１．下取りボーナスキャンペーン

対象モデルをご購入のうえ、「にこスマ買取 for Xiaomi」にて下取りサービスをお申し込みいただいたお客様に、下取りボーナスとして3,000円（税込）をキャッシュバックいたします。

対象モデル：Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone Powered by Xiaomi

対象チャネル：Xiaomi公式サイト（Xiaomiオンラインストア）

対象期間：2026年3月2日～2026年4月6日

下取りボーナス金額：3,000円（税込）

※本キャンペーンの適用には、対象期間内の購入および下取り申込が必要です。

※詳細は利用規約をご確認ください。

https://www.mi.com/jp/support/terms/xiaomi-17-ultra-trade-in

※Amazon、Xiaomi公式 楽天市場店でも 下取りボーナスキャンペーン（3,000円増額）を実施しています。詳細は各チャネルにてご確認ください。

２．分割回数最大36回まで分割手数料無料

より多くのお客様に最新モデルをお手に取っていただけるよう、あと払いサービス「アトカラ」にて最大36回まで分割手数料無料の支払いプランをご用意しました。

対象モデル：Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone Powered by Xiaomi

対象チャネル：Xiaomi 公式サイト（Xiaomiオンラインストア）, Xiaomi Store

分割回数：1/3/4/5/6/10/12/15/18/20/24/30/36回

※詳細はURLをご覧ください。https://www.atokara.jp/program/xiaomi/

対象期間：2026年3月2日から

※「アトカラ」をご利用いただくには、事前会員登録が必要になります （https://www.atokara.jp/use）

■アフターサービス特典

Xiaomi 17 UltraまたはLeica Leitzphone Powered by Xiaomiを購入後に安心してお使いいただけるよう特別な保証を用意いたしました。

特典契約条件 T&C Link：

https://www.mi.com/jp/support/terms/xiaomi-17-ultra-firstsale-service

■保証・修理

１．24ヶ月品質保証

対象モデル：Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone Powered by Xiaomi

適用期間：購入日から24ヶ月以内

２．６ヶ月以内の画面割れ保証

対象モデル：Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone Powered by Xiaomi

購入期間：2026年3月2日から2027年3月4日

適用期間：購入日から6ヶ月以内（1回限定）

３．Xiaomiスマートフォン国際保証サービス

対象モデル：Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone Powered by Xiaomi

適用条件：正規販売チャネルで購入、国内でアクティベートすること

適用期間：購入日から24ヶ月以内（回数制限なし）

※詳細は以下ご参照願います。

国際保証サービス契約条件 T&C Link：

https://www.mi.com/jp/support/policy/xiaomi-17-ultra-iws

４．保証期間内に1回限り本体交換修理

対象モデル：Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone Powered by Xiaomi

購入期間：2026年3月2日から2026年4月6日

適用期間：購入日から24ヶ月以内（1回限定）

適用条件：ハードウェアに関連する品質問題（修理履歴がないこと）

５．保証期間中の有償修理の工賃無料

対象モデル：Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone Powered by Xiaomi

適用期間：購入日から24ヶ月以内（回数制限なし）

修理対象：画面割れなど保証対象外の修理

■Xiaomi 17 Ultraスペック概要■Leica Leitzphone Powered by Xiaomiスペック概要Xiaomi Japanについて

小米技術日本株式会社（以下シャオミ・ジャパンと表記）は、Xiaomiの日本現地法人として、2019年12月に日本市場に参入して以来、グローバルで展開する最先端のスマートフォンやIoT製品を数多く販売しています。

シャオミ・ジャパンは、スマートフォンにおいては、SIMフリー市場に加え、2020年よりキャリア市場にも進出し、グローバルでの製品力に加え、ローカライズを推進。フラッグシップモデルからエントリーモデルまで幅広いラインナップにより、消費者のニーズに対応しています。

また、IoT製品においては、スマートバンドやスマートウォッチ、完全ワイヤレスイヤホンなどウエアラブル製品、Xiaomi TVなどAV製品、ロボット掃除機をはじめ、幅広いカテゴリーのスマートホーム製品を多数発売しています。

Xiaomi について

Xiaomi Corporation(以下Xiaomiと表記）は2010年4月に設立され、2018年7月9日（1810.HK）に香港証券取引所のメインボードに上場しました。Xiaomiは、IoTプラットフォームで接続されるスマートフォンとスマートハードウェアを核とした家電およびスマートデバイスを製造する企業です。

Xiaomiは「ユーザーの友となり、最もクールだと"心から"思ってもらえる企業になる」というビジョンを掲げ、イノベーション、高品質なユーザーエクスペリエンス、効率的な運営を追求しています。当社は、世界中の誰もが革新的なテクノロジーを通じてより良い生活を楽しめるように、適正な価格で優れた製品を製造し続けています。

Xiaomiは、世界をリードするスマートフォン関連企業の1つです。2025年9月、自社ファームウェアの月間アクティブユーザー数（MAU）は世界中で約7億4,170万に達しました。当社はまた、世界をリードするコンシューマIoT（AI＋IoT）プラットフォームを確立しており、2025年9月30日時点で、10億3,550万台以上のスマートデバイス（スマートフォン、ラップトップ、タブレットを除く）が自社のプラットフォームに接続されています。2023年10月、Xiaomiは「Human×Car×Home」というコンセプトで、パーソナルデバイス、スマートホーム製品、電気自動車をシームレスに融合させるよりスマートなエコシステムを目指し、戦略をアップグレードしました。そして、Xiaomiは常にユーザーを大切にし、より包括的でシームレスな製品体験を提供します。現在、Xiaomi製品は世界中の100を超える国と地域で販売されています。Xiaomiは2025年7月、7年連続で「Fortune Global 500」に入り、現在297位にランクインしています。