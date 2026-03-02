ビザスク本社にてオフラインイベント『VISASQ Insight Hub』を開催。

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、2025年12月12日、本社にてオフラインイベント「VISASQ Insight Hub」を開催いたしました。当日は、大手企業における技術シーズの事業化や組織文化の醸成、そして事業化達成の勘所をテーマに新規事業に従事される多くの方々にご参加いただき、イノベーション創出に向けた熱気あふれる議論が交わされました。セミナー終了後は会場参加の限定セッションとして、質疑応答や懇親会を行いました。

本イベントでは、日本を代表する企業の事業化のスペシャリストをお招きし、3つのセッションを通じて「挑戦を形にする」ための具体的な知見を共有いただきました。

【セッションタイトル】

- 「世界最小のBluetoothモジュール」ライセンス化による技術シーズの事業化と推し活向け新配信サービスへのモジュール活用構想株式会社東芝Next ビジネス開発部イノベーション事業推進室山田 啓壽 氏／鈴木 将 氏- 「まずやってみる」文化の醸成。パナソニック ハウジングソリューションズが挑む、経営との対話から生まれる「挑戦を形にするプロセス開発」パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 R&D センター 総括主幹 (プロジェクト担当)元山 健 氏- 「死の谷」を超えて～元住友電工部長が語る、事業化達成の勘所アナザ-ウェイ 代表 中小企業診断士 福田 達夫 氏

質疑応答のセッションでは、「技術優位性をいかに顧客価値に翻訳するか」「組織内の既存の枠組みをどう突破すべきか」といった実務に即した質問が多数寄せられました。

参加者からは、「具体的な失敗と成功の分岐点が理解できた」「外部知見を活用し、社内の常識を打破する重要性を再認識した」といった声が寄せられ、まさに「知の循環」が参加者の挑戦を加速させる有意義な機会となりました。

ビザスクは、今後も継続してビジネスの最前線で活躍するプロフェッショナルを招いた

イベントを開催してまいります。

今後も、一人ひとりの知見が誰かの挑戦を支え、次なるイノベーションを生むための

支援を積極的に展開してまいります。

■ 株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、クライアント企業の事業推進を支援。「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を実現。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の5社に1社において導入実績を有する。※複数部署での導入も1社扱い（2025年1月末）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/