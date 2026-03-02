2.5次元アイドルグループ「いれいす」とLINE FRIENDSのコラボレーションキャラクター、「いれいすminini」の初POPUPを渋谷で開催！体験型空間メディアゾーンでスペシャル動画も公開

LINE Friends Japan株式会社

LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳）は、6人組2.5次元アイドルグループ「いれいす」とコラボレーションしたキャラクター「いれいすminini」の初POPUP「DREAM POP STAGE」を、2026年3月20日(金)より、自社のフラッグシップストア「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」にて開催します。

新キャラクター「いれいすminini」

これまでBT21(BTS)をはじめ、G-DRAGON、ZEROBASEONEなど様々なアーティストとのコラボレーションIPを開発し全世界にファンを有しているLINE FRIENDSが、2.5次元アイドルグループ界で旋風を巻き起こしている「いれいす」と初めて出会い、魅力あふれるキャラクターが誕生しました。

「いれいす」がその相棒である「もふめいと」と夢の中で同じ大きさになりもっと仲良しになれたら、という発想のもと、オリジナルの個性と魅力を活かしながらLINE FRIENDS mininiのスタイルにアレンジ。ちっちゃくても元気いっぱいの「いれいすminini」は、2025年10月に初めて公開され、大きな反響を呼びました。

（左下から時計回りで）

りうら＆ぴよまる

ほとけ＆もふてゃ

しょう＆らびまる

ないこ＆すしーぬ

いふ＆まろねこ

ゆうすけ＆ししおー

■いれいすminini 1st POPUP「DREAM POP STAGE」

「夢のようなステージで一緒に盛り上がろう」をテーマに、巨大な4面スクリーンと迫力のサウンド空間を備えたメディアゾーンでいれいすのライブ映像や撮りおろし動画を含むスペシャル映像を上映！フォトスポットやレシート写真機の無料体験、自分の名前を入れられるシール機など、ショッピングだけでなく、いれいすmininiの世界をたっぷりお楽しみいただけるPOPUPです。

・日時：2026/3/20(金)～4/6(月) 11:00-20:00

※3/20～3/22は事前予約制(枠に空きがあれば当日入場可) 予約ページ(https://airrsv.net/linefriendssquareshibuya/calendar?schdlId=s0000C5DE5)

※3/23以降はフリー入場になりますが、混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

・場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA B1F

・入場無料

体験型空間でスペシャル映像を楽しもう

LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAはキャラクターやアーティストの世界に没入できる約40坪の広さの体験型空間メディアゾーンをB1Fに備えています。巨大な4面スクリーンと迫力のサウンド空間で、いれいすのライブ映像や、当POPUP限定のメンバー撮りおろし動画を含めたスペシャル動画が上映され、ドキドキ・ワクワク感にあふれる特別なメディア体験をお楽しみいただけます。

（画像はイメージです）

商品ラインナップ

大切なフォトカードをかわいく持ち運べるマスコットカードケース、腕に巻いたりうちわやバッグにつけても可愛いハグマスコット、厚めのアクリルで存在感たっぷりのネームキーチェーンセットなど、推し活にぴったりの新商品が多数ラインナップ。マスコットを載せるとゆらゆら揺れる組み立て式のウッドチェアは、自宅でのぬい活が一段と楽しくなりそう。

キャラクターのお顔が刺繍で入ったミニタオルは、新学期に向けてぜひ手に入れておきたいアイテム。スマホやPC、シール帳に貼りたいダイカットステッカーは、ハートのホログラムがきらきら光るのがポイントです。

さらに昨年10月にオンライン予約販売をおこない大好評だったアイテムも再登場します。

お買い上げ特典

税込2,200円お買い上げごとに両面イラストカード（はがきサイズ）をランダムで1枚、税込6,600円以上お買い上げで紙製オリジナルショッパーを1枚プレゼントします。（なくなり次第終了）

※なくなり次第終了となります。 ※レジでのお会計金額が対象です。カプセルトイ、シール機は対象外です。 ※レシートの合算はできません。

当POPUPについての詳しい情報、最新情報は下記よりご確認いただけます。

https://linefriends.co.jp/news/iDHE3qcE(https://linefriends.co.jp/news/iDHE3qcE)

メディア内覧会について

開催前日にメディア内覧会を開催します。

日時：2026年3月19日(木)17時～19時(最終入場18時40分)

場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA B1F

※自由取材形式

参加ご希望の方はこちら(https://linefriends.co.jp/contact/formedia)よりご連絡ください。お申し込み多数の場合には先着お申し込み順とさせていただきます。

LINE FRIENDSについて

全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8つのECプラットフォームを運営している。

公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp

公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp

フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store

公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS

公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan