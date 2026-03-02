三井住友カード「【Olive限定】Apple Pay初利用でもれなく最大20%還元！既にご利用の方も最大10,000ポイント当たる！」キャンペーンを開催！

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年3月2日（月）より、Olive限定でApple Payの利用がお得になる「【Olive限定】Apple Pay初利用でもれなく最大20%還元！既にご利用の方も最大10,000ポイント当たる！」キャンペーンを実施します。

＜キャンペーン概要＞

1.キャンペーン名称

【Olive限定】Apple Pay初利用でもれなく最大20%還元！既にご利用の方も最大10,000ポイント当たる！

2.期間

2026年3月2日（月）～3月31日（火）

3.条件

期間中にエントリーの上、対象カードを設定したApple PayでVisaのタッチ決済（対面決済）またはオンライン決済を1回500円（税込）以上ご利用(※1)

※1 Vポイント付与の対象とならないご利用について(https://qa.smbc-card.com/mem/detail?site=4H4A00IO&category=206&id=256)は当キャンペーンの対象となりません。

※カード現物のタッチ決済やカードの差し込み、オンライン決済、iD、磁気取引、Mastercardは対象となりません。

4.特典

１.【新規ご利用の方限定(※2)】

キャンペーン期間中の対象カードを設定したApple Payの合計利用金額に対して、Vポイントを最大20%還元！（上限1,000ポイント、通常還元率含む）

２.【対象カードの方全員】

条件達成ごとに1口として、外れ無しの抽選で最大10,000ポイントが当たる！

１等：10,000ポイント×500人

２等：1,000ポイント×3,000人

参加賞：10ポイント（１・２等以外の方全員）

※2 こちらの特典は2025年3月2日（日）～2026年3月1日（日）の間、弊社発行のクレジットカード（含む家族カード）で、Apple PayでのVisaのタッチ決済・Apple Payのオンライン決済を共にご利用されたことがなく、2026年1月31日（土）以前に入会された方が対象です。

5. 対象カード

Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード

Oliveフレキシブルペイ ゴールド

Oliveフレキシブルペイ

※クレジットモードのご利用のみ対象です。デビットモード、ポイント払いモード、追加した支払いモードのご利用は対象となりません。

キャンペーンページ（エントリーはこちらから）

キャンペーン詳細については以下のページよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224476.jsp?dk=sp_083_0022222

※ Apple、Apple Pay、iPhoneは、Apple Inc.の商標です。

※ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※ 「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。