カルシウム204mgを配合した栄養機能食品『オレ シリーズ（カフェインレスカフェオレ、イチゴオレ、バナナオレ）』新発売!!
この度、キャラバンコーヒー（運営元：株式会社ユニマットライフ／本社：東京都港区／代表取締役社長 落合昭）は、2026年3月2日（月）より、カルシウム204mgを配合した栄養機能食品『オレ シリーズ（カフェインレスカフェオレ、イチゴオレ、バナナオレ）』を発売いたします。
忙しい毎日でも手軽に飲める優しい味わい。安心感のある素材と栄養機能で、大人はもちろんお子様も一緒に楽しめます。みんなの「ちょっとひと息」にちょうどいい一杯です。
2026年3月2日（月）～
オンラインショップおよび直営店舗にて販売
ご購入はこちら :
https://www.caravan-coffee.jp/item?goods_group_id=52
～商品特長～
・３つのポイント
１. カルシウム204mgを配合した栄養機能食品。
（さらにGABAを28mg配合しています。※栄養機能対象外）
２. 奄美諸島産さとうきび原料の「素焚糖（すだきとう）」使用。
３. ３種類の味わい。カフェオレ、イチゴオレ、バナナオレの全てにカルシウム、GABA、素焚糖（すだきとう）を配合。
・おいしさ
~カフェインレスカフェオレ~
ミルクに広がるコーヒーの香ばしさ。やさしい甘さで「はじめての”おとな味”」にもぴったり。
~イチゴオレ~
ジューシーな酸味とフレッシュな香り。すっきりと甘すぎない味わいが心地よい、さわやかイチゴオレ。
~バナナオレ~
完熟バナナのような濃厚な香り。リッチな味わいが楽しめる、まろやかバナナオレ。
【商品名】 オレ シリーズ
（カフェインレスカフェオレ、イチゴオレ、バナナオレ）
※本製品では「乳」「バナナ」を使用しております。
※原材料の詳細は商品裏面の表示をご確認ください。
【発売日】 2026年3月２日（月）～
【販売場所】キャラバンコーヒー直営店
公式オンラインショップ
【内容量】 1 袋（11.6g）
【販売価格】18３円（税込み）
【公式オンラインショップ商品ページ】
https://www.caravan-coffee.jp/item?goods_group_id=52
《公式オンラインショップ》
https://www.caravan-coffee.jp
《直営店舗一覧》
https://www.caravan-coffee.com/shop
【キャラバンコーヒー】
1928年横浜馬車道で、輸入食品と自家焙煎コーヒーを取り扱う店として創業し、日本にコーヒー文化を浸透させたコーヒーブランドです。以来、港町横浜ならではの先進的なビジョンと本物の味にこだわり、約1世紀の時を経て磨きあげた伝統の技でコーヒーを作り続けています。横浜の自社工場直送の新鮮なコーヒーをカフェで提供している他、ビーンズショップで販売もしています。こだわり抜いて創り上げた看板ブレンド「ゴールデンキャメル」を中心とした香り高い味わいのオリジナルコーヒーをぜひお試しください。
https://www.caravan-coffee.com/
https://www.instagram.com/caravan.coffee.1928
【株式会社ユニマットライフ キャラバン事業本部】
1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランド「キャラバンコーヒー」を主軸とし、コーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売、卸売を展開する他、パティスリーブランド「ベルグの４月」3店舗の運営および洋菓子の製造販売、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構えるフランスの紅茶ブランド「NINA’S」日本総代理店として茶葉製品の販売、卸売を行っています。
https://www.unimat-life.co.jp/
https://www.unimat-caravan.co.jp/