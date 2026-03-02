ヘルシー感覚のおさかなのスナック「素材市場」に新フレーバー「素材市場まぐろのスナック」登場！

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、魚介が持つ栄養素をおやつ感覚で摂れるスナック菓子「素材市場」の新定番フレーバーとして『素材市場まぐろのスナック（ほんのり山葵風味が効いた、旨口醤油味）』を2026年3月2日（月）より全国にて発売します。

おやつのチカラシリーズ :https://www.oyatsu.co.jp/product/chikara/素材市場シリーズ :https://www.oyatsu.co.jp/product/sozai_ichiba/

■さかなクンもギョギョうま！素材市場の新定番にまぐろのスナックが仲間入り！

誰もが毎日の健康を意識するようになった今、“間食における健康志向”も高まっています。そんな健康ニーズに応えるため、2021年8月より、間食らしいエンターテインメント性とヘルシー感覚を両立したスナック菓子「素材市場」を開発。魚を食べたいけれど、料理や後片付けが面倒で少し敬遠されがちな魚を、より多くの方に、より手軽に味わっていただくため、いわしを生地にたっぷり練り込んだ『素材市場 いわしのスナック（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）』を展開しています。

そしてこの度、新定番フレーバーとして『素材市場まぐろのスナック（ほんのり山葵風味が効いた、旨口醤油味）』が仲間入りします。まぐろを生地にたっぷり練り込み、ほんのり山葵の風味を効かせ、まぐろの旨みと醤油のコクがあと引く味わいに仕上げました。カリッサクッと軽快なスナック菓子らしい食感で、美味しく食べながら、カルシウム、ビタミンD、DHA、鉄分を手軽に摂れるヘルシー感覚のおさかなのスナック菓子です。

育ち盛りのお子様のおやつに、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムに、お酒のおつまみにと、気になる栄養素を賢く毎日の生活に取り入れたい方にぴったりです。

【商品概要】

商品名：素材市場まぐろのスナック

（ほんのり山葵風味が効いた、旨口醤油味）

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2026年3月2日（月）全国のコンビニエンスストア

2026年3月9日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

【「素材市場」商品ラインナップ】

商品名：素材市場 いわしのスナック

（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場 えびのスナック（まろやか塩味）

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場 いわしのスナック

（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）6袋入り

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：90g（15g×6袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込319円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：56g（14g×4袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。