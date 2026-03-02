【3月9日（月）開催】フルスピード社主催 Indeed社 ゲスト登壇 採用に悩む企業のための、SNSと広告活用の「今」― 成功事例とAIで変わる、これからの採用広告戦略 ―
株式会社フルスピード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 吉澤 竹晴）は、2026年3月9日（月）に「採用に悩む企業のための、SNSと広告活用の『今』」と題したセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、Indeed社をゲストに迎え、採用活動におけるSNSおよび採用広告活用の成功事例と最新手法について、広告媒体社ならびに支援会社双方の視点から解説いたします。
近年、採用市場の競争激化により、採用活動における成果や施策に課題を感じている企業が増えています。インターネット広告やSNSといったデジタル施策を活用した採用手法に注目が高まる一方で、「何から始めればよいかわからない」「自社で再現できるのか不安」といった声も少なくありません。
本セミナーでは、広告・SNSを活用した採用施策の成功事例を、実際に施策を支援してきたフルスピードの担当者視点でご紹介します。取り組みの背景や工夫したポイント、実施する中で直面した課題など、成果につながった実務の現場から得られた“リアルな知見”を交えながら解説します。あわせて、昨今の採用市場の動向を踏まえ、AIを活用した最新の採用広告手法や成果につなげる活用方法についてもご紹介します。
自社の採用施策を見直し、成果につながる「次の一手」を検討する機会として、ぜひご活用ください。
開催日時
3月9日（月）16:00～17:30
▼お申込みは下記 Web ページにて受け付けております。
https://growthseed.jp/seminar/20260309-sns-ad/
注意事項
※セミナー終了後、個別相談をご希望の方を対象に個別相談会（18時終了予定）を実施いたします（お申込み時フォームからのご予約も可能です）。
※定員30名を超えるご応募をいただいた場合は抽選とさせていただきます。
※抽選結果はセミナー開催前営業日（3月6日）までにご連絡いたします。
※誠に恐れ入りますが、同業他社様からのお申し込みはご遠慮いただく場合がございます。
▼フルスピードの「SNS運用代行サービス」
https://growthseed.jp/service/sns_consulting/
XやInstagramをはじめTikTok、YouTubeをふくむ様々なSNS媒体での累計300アカウント以上、さらには採用活動におけるSNSご支援における運用実績も多数あるSNSの専門部署を有しています。貴社専任の担当者が、SNS運用におけるリスクを踏まえたうえで、広告配信から投稿ライティングやスケジューリング、効果測定までのPDCAサイクルを設計し、お客様のSNSアカウントの成長のお手伝いをいたします。
▼フルスピードの「運用型広告コンサルティング」
https://growthseed.jp/service/ad_partner
リスティング広告やディスプレイ広告運用のご支援を通じ企業様の採用活動をはじめとした様々なお悩みを解決してきたフルスピードが、長年蓄積されたノウハウと自社独自の広告測定ツールを存分に活用し、売上に直結する広告運用を実現します。
▼仕事探し | Indeed
https://jp.indeed.com/
Indeed は、AIおよび保有する豊富な求人および採用データを活用し、人と採用企業のつながり方に変革をもたらしています。採用プロセスの簡素化と加速化する革新的なAI主導のソリューションを通じて、日々数千万人の求職者が新たな仕事の機会を見つけ、数百万の採用企業が条件を満たす人材を獲得できるようサポートしています。
このような方におすすめです
・採用活動におけるデジタル施策の導入を検討している方
・SNSや広告を活用した採用成功事例を知りたい方
・人材紹介以外の採用手法に興味がある方
・採用活動の成果改善のヒントを探している方
・現在の採用施策を見直したいと考えている方
・他社の取り組みを参考に次の施策を検討したい方
当日のタイムテーブル
受付開始：15:30～
セミナー開始：16:00～
16:00～16:05 ご挨拶・プログラム説明
16:05～16:25 採用成果を生むSNS活用の実践事例
― 成功企業に共通する運用設計とは ―（FullSpeed）
16:25～16:55 成果を最大化する採用広告戦略
― Indeed最新知見と成功事例から読み解く ―（FullSpeed × Indeed Japan）
16:55～17:05 質疑応答
17:05～17:30 クロージング・名刺交換会
※講演タイトルならびに内容は予告なく変更となる場合がございます
講演者紹介
株式会社フルスピード
コンサルティング部 ディレクター1G グループ長
袴谷 虹（はかまたに こう）
テレビ局・大手広告代理店での動画制作を経てフルスピードへ入社。SNSマーケティングに特化したコンテンツ制作を起点に、複数企業のソーシャルメディアマーケティング支援に従事。採用領域におけるSNS活用支援を数多く担当。現在はSNSマーケティング支援チームのグループ長として、戦略設計から運用改善までを統括。
株式会社フルスピード
ソリューションパートナー部 マネージャー
袋井 一華（ふくろい いちか）
2017年にフルスピード入社。アフィリエイト広告、運用型広告を中心に経験を積み、現在はBtoB・不動産領域の広告運用を管掌。CPA改善にとどまらず、CRM連携によるデータ分析を活用し、商談化・受注率といったリード品質の最適化までを見据えた広告運用を推進。
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/18628/table/425_1_1b4a0d7309a750a381cdc82d42a6013e.jpg?v=202603021151 ]
