「Jewelna Rose」より、ミニポーチ付きでバッグの中もすっきり！軽やかに使えるナイロントート「ラヴィ―ナ・トートバッグ」がデビュー
エース株式会社
ミニポーチ
セットアップ機能
スマホポケット
バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:森下 宏明）は、バッグブランド「Jewelna Rose」（ジュエルナローズ）より、軽やかに使えるナイロントート「ラヴィ―ナ・トートバッグ」を、直営店およびオンラインストアにて、販売を開始しました。
小物をきれいに整理できるミニポーチ付きで、ビジネスから旅行まで、オン・オフ問わず幅広いシーンで活躍します。
■機能紹介
リップや手鏡などの小物の整理をサポートします。
スーツケースに固定でき、出張や旅行を快適にします。
背面にスマホポケットを配置し、必要な時にスムーズに取り出せます。
【商品詳細】
ブランド：Jewelna Rose (ジュエルナローズ)
シリーズ：ラヴィ―ナ・トートバッグ
カラー：ブラック、ネイビー、グレー
品番 / 形状 / サイズ (W×H×D) / 容量 / 税込価格
16291 / トート / 43×26×16cm （A4 対応） / 16L / 17,600円
16292 / トート / 50×32×18cm （B4 対応） / 25L / 19,800円
■ About Jewelna Rose
「ジュエルナローズ」は2010年にスタートしたレディースバッグブランド。自分だけのスタイルを持ち、気ままに旅や日 常を楽しむ現代女性のワードローブをテーマに、トラベル／ファッション／ワーク／イベント といった女性の生きる全てのシーンで登場するバッグを自由な発想でご提案します。
公式HP https://www.jewelnarose.jp/
Instagram https://www.instagram.com/jewelnarose_official/
公式オンラインストア https://store.ace.jp/shop/r/rjr-item/