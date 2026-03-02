HRBrain、女子プロゴルファー後藤未有選手とスポンサー契約を締結

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）は女子プロゴルファー後藤未有選手（以下「後藤選手」）とスポンサー契約を締結いたしました。

写真左から、常務執行役員CSO 小山 径、代表取締役CEO 堀 浩輝、後藤未有選手、取締役CFO 作井 英陽、常務執行役員CPO 永山 康樹

当社は企業と人材が「出会う瞬間」から「共に成長し、活躍する瞬間」までをシームレスに繋ぐ「Talent Lifecycle」の実現を掲げ、挑戦を続けてまいりました。この度、常に挑戦を続け、自らのキャリアを切り拓く後藤選手の姿勢に深く共鳴し、本契約の締結に至りました。

後藤選手は2021年6月にプロテスト合格を果たして以来、実力者がひしめく激しい競争環境の中で「プラチナ世代」の一角として、常に自らと向き合い着実にキャリアを築き上げてこられました。

その挑戦の歩みは、競争が激化するSaaS市場において試行錯誤を繰り返しながら急成長を遂げ、タレントマネジメント領域から採用領域へと支援の幅を拡大し続けている当社の軌跡と深く重なります。

当社は人材の成長・活躍に向き合うパートナーとして、後藤選手の挑戦を全力で支援するとともに、すべての人が自身のキャリアを通じて輝き続けられる社会の実現を目指してまいります。

コメント

株式会社HRBrain 代表取締役CEO 堀 浩輝

日本ゴルフ界の次代を担う後藤未有選手を、パートナーとして支援できることを大変光栄に思います。常に挑戦し続け、自らの実力をアップデートし続ける後藤選手の姿は、当社のチャレンジスピリッツと深く通ずるものがあります。後藤選手のさらなる活躍を祈念するとともに、当社もまた、働くすべての人が自らのポテンシャルを最大限に引き出せる社会の実現を推進してまいります。

後藤未有選手

このたび、株式会社HRBrain様とスポンサー契約を締結させていただくことになり、大変光栄に思います。

HRBrain様がPurposeに掲げられている「～Power to the people～ 働くひとりひとりの成長を支え、会社ひとつひとつを成長に導く。どこよりも成長に伴走し、成長を科学し、成長を具体的にソリューションとして提示できる存在になる。」という想いに、私自身心から共感しています。私も、女子プロゴルファーとして常に成長を追い求めながら、プレーを通して見てくださっている方や応援してくださっている方に、常にパワーを届けられる存在でありたいと思っています。コース上で全力を尽くす姿、最後まで諦めない姿勢で、「Power to the people」を体現し、見ている方を元気にできるようなパワフルなゴルフをお見せしたいです。

皆さまからの応援を力に変えて、今シーズンは必ず初優勝を掴み取ります。

後藤未有選手について

2000年生まれ、福岡県出身。ジュニア時代から強豪「沖学園高校」のエースとして活躍し、高校3年時に参戦した「日本女子オープン」では、トッププロを押さえて8位入賞。JGAナショナルチームの一員として培った確かな技術を武器に、2021年プロテストに合格。同年ステップ・アップ・ツアーで見事初優勝を飾り、翌2022年シーズンにはレギュラーツアーのシード権を獲得。ゴルフクラブを10本指で握る「ベースボールグリップ」から繰り出される安定したショットを武器に、ツアー初優勝へ最も近い期待の星として注目を集める。

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日



コーポレートサイト：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media

人的資本TIMES ：https://note.com/human_capital/